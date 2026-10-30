Estados Unidos

Elecciones en Chicago: quiénes son los candidatos entre los que eligió el papa León XIV

El padrón del Condado de Cook renueva el escaño de Illinois al Congreso federal, el poder ejecutivo estatal, las cortes judiciales y la conducción escolar urbana este 3 de noviembre

Composición con el papa Francisco saludando a la izquierda y una persona en una cabina de votación de Estados Unidos a la derecha
Los votantes de Chicago acuden a las urnas el 3 de noviembre para definir cargos federales, estatales y locales en las elecciones de medio término. (AP Foto/Bryon Houlgrave)
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Los ciudadanos de Chicago acudirán a las urnas el próximo martes tres de noviembre de 2026 para definir una renovación integral de cargos federales, estatales y locales en las elecciones de medio término, una contienda que captó el interés internacional tras el histórico voto postal del papa León XIV. Esta convocatoria cívica en Illinois moviliza a millones de votantes que elegirán desde el nuevo escaño estatal en el Senado de Estados Unidos hasta la conformación de la junta escolar, en una jornada que marcará el equilibrio de poder para los próximos cuatro años.

La contienda resulta determinante para la metrópoli debido a la confluencia de relevos históricos y reformas institucionales. Tras el retiro del legislador federal Dick Durbin, quien ocupó su escaño desde 1997, la ciudadanía enfrenta la primera vacante para este puesto en tres décadas, al tiempo que el sistema educativo completa su transición hacia un modelo electo.

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Las autoridades electorales coordinan un despliegue logístico amplio para garantizar la participación en cada distrito electoral.

La vacante en el Senado federal y la gobernación de Illinois encabezan las elecciones en Chicago

En la cima de la papeleta, los votantes deciden quién ocupará la banca que deja libre Durbin en el Senado de Estados Unidos, además de ratificar o cambiar la conducción del poder ejecutivo estatal. La contienda senatorial reúne propuestas diversas frente al electorado:

La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, encabeza la postulación del Partido Demócrata para ocupar el escaño que deja libre Dick Durbin en el Senado de Estados Unidos. REUTERS/Jim Vondruska/File Photo
La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, encabeza la postulación del Partido Demócrata para ocupar el escaño que deja libre Dick Durbin en el Senado de Estados Unidos. REUTERS/Jim Vondruska/File Photo
  • Juliana Stratton (Partido Demócrata): la actual vicegobernadora de Illinois, quien ganó la postulación en los comicios primarios de su organización.
  • Don Tracy (Partido Republicano): abogado radicado en Springfield y expresidente de la estructura estatal de su partido.
  • Whitfield Harrington Jr. (American Center Party): pastor y empresario con base en la ciudad.

En la disputa por la gobernación y vicegobernación, las fórmulas compiten bajo un esquema conjunto:

Primer plano del gobernador JB Pritzker hablando en un podio con micrófonos, con una bandera de Estados Unidos borrosa detrás
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, busca su reelección para un tercer mandato junto con Christian Mitchell en la fórmula del poder ejecutivo estatal. (Reuters)
  • JB Pritzker y Christian Mitchell (Partido Demócrata): el gobernador en funciones aspira a su reelección con una nueva fórmula gubernamental.
  • Darren Bailey y Aaron Del Mar (Partido Republicano): el exlegislador estatal y productor agropecuario lidera la candidatura opositora.

La boleta federal y regional también incluye la renovación total de los distritos correspondientes a la Cámara de Representantes de Estados Unidos que cubren la ciudad, así como los 118 escaños de la Cámara baja y las bancas en disputa del Senado en la Asamblea General de Illinois.

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Toni Preckwinkle y las oficinas clave del Condado de Cook definen la administración metropolitana

El gobierno del Condado de Cook, demarcación que contiene a la totalidad del territorio urbano de Chicago, somete a escrutinio popular sus principales despachos de recaudación, orden público y servicios esenciales.

Las candidaturas para los puestos ejecutivos del condado presentan los siguientes nombres:

Retrato en primer plano de Toni Preckwinkle con gafas y cabello corto canoso frente al sello circular del Condado de Cook
Toni Preckwinkle, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cook desde 2010, somete su gestión al veredicto de las urnas ante el desafío del libertario Michael Murphy. (Cook County)
  • Presidencia de la Junta de Comisionados: Toni Preckwinkle (Partido Demócrata), quien ejerce la titularidad del cargo desde 2010, enfrenta el desafío de Michael Murphy, consultor tecnológico que compite bajo el Partido Libertario.
  • Asesor tributario (Assessor): Pat Hynes (Partido Demócrata), titular del área en el municipio de Lyons, mide fuerzas contra Nico Tsatsoulis (Partido Libertario).
  • Alguacil (Sheriff): Thomas J. Dart (Partido Demócrata), en el puesto desde 2006, disputa la jefatura policial ante Brad Sandefur (Partido Libertario).
  • Secretaria del condado (Clerk): Monica Gordon (Partido Demócrata), quien gestiona los registros públicos desde 2024.
  • Tesorería: Maria Pappas (Partido Demócrata), administradora histórica de las arcas tributarias del condado.

Los electores sufragarán asimismo por los integrantes de la junta de comisionados distritales y por los funcionarios del Distrito Metropolitano de Recuperación de Aguas del Gran Chicago (MWRD).

La Junta de Educación de Chicago y los estrados judiciales completan una boleta electoral extensa

Por primera ocasión en un ciclo de medio término, la ciudadanía local elige de manera directa al presidente y a los delegados distritales de la Junta de Educación de Chicago, como parte del plan legislativo que transforma el gobierno escolar hacia una estructura con sufragio popular.

La boleta agrega la selección de jueces de tribunales de apelaciones y de circuito, así como preguntas sobre retención de magistrados. Del mismo modo, diversas papeletas vecinales contienen preguntas consultivas y referéndums sobre asignación de tributos y prioridades de infraestructura en cada barrio.

El voto por correo del papa León XIV marca un hito en los comicios de Illinois

La relevancia de esta cita cívica trascendió las fronteras locales con un hecho inédito para la Iglesia católica: el papa León XIV sufragó por correspondencia para estos comicios de mitad de mandato, según confirmó la oficina de prensa de la Santa Sede. Así, el pontífice se convirtió en el primer obispo de Roma de la historia que ejerce el derecho al voto en una elección secular durante su pontificado.

El líder religioso, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, mantiene su registro electoral en el estado de Illinois, con domicilio legal en New Lenox, dentro de la jurisdicción del condado de Will. La información surgió tras una revelación del diario Chicago Sun-Times, la cual ratificó que el pontífice solicitó su papeleta postal el tres de octubre. Desde el Vaticano señalaron que el envío de su boleta hacia la metrópoli responde a su convicción sobre el deber cívico de participar en los procesos democráticos de su país de origen.

Las plataformas oficiales permiten consultar la boleta electoral personalizada y los sitios de sufragio

Dado que la composición de los distritos varía según el domicilio exacto del votante dentro del municipio, cada residente puede revisar su papeleta y recinto de votación con antelación.

Para corroborar la inscripción y ver una muestra de la boleta antes de asistir a las urnas, la junta local ofrece una herramienta digital en el sitio oficial de la Chicago Board of Election Commissioners.

Asimismo, las personas que habitan en zonas suburbanas bajo jurisdicción comarcal pueden acceder a la plataforma del Cook County Clerk.

Para información general sobre leyes electorales y verificación estatal de distritos, el portal de la Illinois State Board of Elections dispone de asistencia bilingüe y calendarios detallados para toda la comunidad.

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