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Un tribunal alemán puso fin a la vigilancia permanente sobre el sospechoso del caso Madeleine McCann

El pronunciamiento oficial llegó después de que la justicia dejara sin efecto la supervisión ininterrumpida solicitada al salir de prisión en septiembre de 2025, tras revisar los informes de riesgo

Christian Brueckner portada
Una nueva evaluación pericial determinó que el ciudadano alemán ya no reunía las condiciones para una custodia continua (Julian Stratenschulte/Pool via REUTERS)
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Un tribunal regional de apelaciones de Kiel, en el norte de Alemania, resolvió el viernes que Christian Brueckner no podrá seguir bajo vigilancia policial permanente, aunque mantuvo la posibilidad de imponerle otras medidas de control, como una tobillera electrónica.

La decisión afectó al hombre al que la Fiscalía alemana señaló en 2020 como uno de los principales sospechosos de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal. Brueckner nunca recibió cargos por el caso y negó cualquier participación en la desaparición de la niña británica.

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La policía había recurrido ante el tribunal para prolongar la supervisión constante que aplicó tras la salida de prisión de Brueckner, en septiembre de 2025. Las autoridades se apoyaron entonces en la evaluación de un perito judicial, que situó al alemán dentro de un grupo considerado de alto riesgo ante la posibilidad de que cometiera nuevos delitos.

Sin embargo, una nueva valoración pericial y otros elementos que examinaron los tribunales modificaron esa conclusión. Los jueces determinaron que Brueckner ya no reunía las condiciones para permanecer en la categoría que habilitaba la observación policial continua.

El tribunal regional de apelaciones rechazó el planteamiento de la policía y dejó sin efecto la extensión de ese dispositivo de vigilancia. La resolución no eliminó todas las restricciones que podían recaer sobre Brueckner: los magistrados indicaron que podían continuar medidas alternativas, entre ellas la obligación de llevar un dispositivo electrónico de localización.

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Tras el fallo, la policía de Kiel afirmó que “continuará vigilando de cerca a Christian B. dentro de las posibilidades legales existentes”. La declaración dejó abierta la aplicación de los mecanismos que sigan disponibles bajo el marco judicial vigente, sin restablecer la supervisión ininterrumpida que las autoridades solicitaron.

Madeleine McCann desapareció a los tres años en mayo de 2007 desde un departamento vacacional en Praia da Luz (Carabinieri/Handout via REUTERS)
Madeleine McCann desapareció a los tres años en mayo de 2007 desde un departamento vacacional en Praia da Luz (Carabinieri/Handout via REUTERS)

Brueckner vivió en Kiel desde que recuperó la libertad. Antes de su liberación cumplió una pena de siete años de prisión por la violación de una mujer en Portugal. El condenado acumuló además antecedentes penales, incluidos delitos sexuales, circunstancia que influyó en las medidas de vigilancia que la policía pidió mantener.

La decisión judicial se produjo en un expediente separado de la investigación por la desaparición de Madeleine. La Fiscalía alemana lo identificó públicamente como sospechoso principal en 2020 y sostuvo que contaba con “pruebas concretas”, pero no presentó una acusación formal contra él por ese hecho.

Madeleine McCann tenía tres años cuando desapareció en mayo de 2007 de un departamento vacacional de su familia en Praia da Luz, en el sur de Portugal. Sus padres cenaban con amigos a unos 90 metros del alojamiento cuando la niña desapareció. Desde entonces, los investigadores no encontraron ningún rastro de ella.

caso Madeleine McCann
Madeleine McCann desapareció a los tres años en mayo de 2007 desde un departamento vacacional en Praia da Luz (AFP PHOTO/HO)

La causa generó una amplia atención en el Reino Unido y fuera de ese país. Durante la noche de la desaparición, Brueckner frecuentaba la zona de Praia da Luz y un teléfono móvil registrado a su nombre se conectó a una antena próxima. Ese dato formó parte de los elementos que situaron al alemán bajo la atención de los investigadores.

Las autoridades alemanas no hicieron públicos los detalles de las pruebas a las que aludieron al identificarlo como sospechoso. Tampoco formularon cargos contra Brueckner por secuestro, homicidio o cualquier otro delito vinculado con la desaparición de Madeleine.

El alemán rechazó haber intervenido en el caso. Su situación judicial por la desaparición de la niña permaneció sin cambios tras la resolución de Kiel: continuó sin una acusación formal, mientras el tribunal limitó las condiciones bajo las cuales la policía podía mantenerlo bajo control.

La tobillera electrónica y cualquier otra medida que las autoridades consideren procedente seguirán sujetas a las decisiones judiciales. El fallo del viernes cerró el intento policial de conservar la vigilancia permanente sobre Brueckner, pero no modificó la investigación abierta por la desaparición de Madeleine McCann.

(Con información de AFP)

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