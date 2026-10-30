Donald Trump finalmente encabezará dos mítines en Kansas e Iowa tras la cancelación anunciada por los republicanos

Donald Trump reactivó dos actos de campaña en Kansas e Iowa previstos para el domingo, tras haber anunciado su cancelación. (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás este viernes en la cancelación de dos actos de campaña previstos para el fin de semana en Kansas e Iowa, en un cierre tenso de la campaña para las elecciones legislativas que definirán el control del Congreso de Estados Unidos. Menos de 24 horas después de que el Partido Republicano anunciara que el mandatario no aparecería en ninguno de los dos estados, los mítines volvieron a figurar en la agenda para el domingo.

Una fuente republicana con conocimiento de la planificación de Trump para el fin de semana explicó a la agencia AFP: “Los mítines están de vuelta. El presidente Trump ama a sus seguidores, y además de casi 20 tele-mítines, celebrará mítines consecutivos en Kansas e Iowa el domingo”.

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Trump tenía previsto originalmente hacer campaña en Salina, Kansas, el sábado, y en Dubuque, Iowa, el domingo, pero ambas apariciones fueron canceladas el jueves. El Comité Nacional Republicano (RNC) había indicado entonces que el mandatario, de 80 años, se concentraría en tele-mítines en su lugar.

Los cambios de último momento generaron dudas sobre el estado físico del presidente y sobre la situación de las encuestas republicanas antes de la votación del 3 de noviembre. Trump reaccionó con enojo el jueves cuando un periodista le preguntó si cancelaba el viaje a Kansas porque estaba “cansado de viajar”.

“Me siento perfecto”, respondió Trump, y agregó que ya no necesitaba visitar Kansas porque el senador republicano Roger Marshall “lo está haciendo muy bien”. En una entrevista con la radio KCMO de Kansas City, el mandatario calificó a Marshall de “fantástico” y le atribuyó haber impulsado políticas de su administración a favor de los agricultores de Kansas, como la ampliación del uso libre de impuestos del diésel teñido de rojo.

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Donald Trump negó que sufra cansancio por los viajes y defendió su estado físico antes de los comicios. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Según un responsable con conocimiento de los planes citado por la agencia AP, los mítines de Iowa y Kansas fueron reorganizados para dar lugar a las nuevas tele-llamadas incorporadas a la agenda de Trump. El acto que iba a realizarse en Dubuque se trasladará finalmente a Cedar Rapids.

El estratega político Mike Fahey, veterano de múltiples campañas electorales, dijo a AFP que el giro de Trump probablemente respondió a las preguntas sobre su nivel de energía. “Mi sospecha es que a Trump no le gustó particularmente ese relato, y volver a poner los actos en el calendario fue la forma más rápida de acabar con él”, afirmó. Fahey agregó que existe además un argumento legítimo de estrategia de campaña, ya que “una llamada telefónica no genera los mismos titulares locales, cobertura televisiva o entusiasmo que el Air Force One aterrizando en tu estado tres días antes de una elección”.

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Kansas e Iowa, dos frentes inesperados para los republicanos

La agenda republicana incorporó casi veinte tele-mítines junto a las apariciones presenciales del presidente. (REUTERS/Umit Bektas)

Tanto Kansas como Iowa votaron cómodamente por Trump en 2024, pero se convirtieron en frentes de batalla inesperados para los republicanos. Marshall enfrenta un desafío competitivo del demócrata Adam Hamilton en Kansas, estado que no elige a un senador demócrata desde 1932. Trump calificó a Hamilton, pastor metodista, de “radical” que “generó turbulencia en la iglesia por ser tan liberal”.

En Iowa, la congresista republicana Ashley Hinson disputa una contienda ajustada contra el demócrata Josh Turek. Trump ya había viajado este mes a ambos estados para respaldar a Marshall y a Hinson. Los republicanos defienden su mayoría de 53-47 en el Senado en los comicios del martes, mientras los demócratas buscan hacerse con al menos una de las cámaras del Congreso para frenar la agenda legislativa de Trump durante sus últimos dos años de mandato.

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