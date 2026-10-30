Estados Unidos

Los votantes mayores impulsan la participación anticipada en Georgia

Más de 2,2 millones de personas ya votaron y siete de cada diez tienen 50 años o más. El aumento de la gasolina, los alimentos y los costos de salud aparece entre las principales preocupaciones económicas

Más de 2,2 millones de ciudadanos participaron en la votación presencial anticipada en Georgia (EFE /EPA/PETER FOLEY)
Más de 2,2 millones de ciudadanos participaron en la votación presencial anticipada en Georgia (EFE /EPA/PETER FOLEY)
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Más de 2,2 millones de personas votaron de forma anticipada en Georgia, y cerca de siete de cada diez tenían 50 años o más, de acuerdo con los registros estatales citados por CBS News Atlanta. Entre quienes acudieron a las urnas, el aumento del precio de la gasolina apareció como una de las principales preocupaciones económicas.

La cobertura de CBS News Atlanta, actualizada el 30 de octubre, recogió testimonios de electores del condado de Fulton que relacionaron el gasto cotidiano con su decisión de votar. Además del combustible, mencionaron el costo de los alimentos, el seguro médico y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos fijos.

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Los electores mayores concentran el voto anticipado en Georgia

Alrededor del 70 % de los electores que votaron de forma anticipada en Georgia tiene 50 años o más (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Alrededor del 70 % de los electores que votaron de forma anticipada en Georgia tiene 50 años o más (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La Oficina del Secretario de Estado de Georgia contabilizaba más de 2,2 millones de votos presenciales anticipados hasta la tarde del jueves, informó el medio. Los datos de GeorgiaVotes, una plataforma que sigue la información electoral estatal, indicaron que alrededor del 70 % de esos votantes tenía 50 años o más.

La profesora de ciencias políticas de la Universidad Emory, Andra Gillespie, explicó a la cadena que la composición etaria del electorado suele cambiar en las elecciones legislativas de mitad de mandato. “En estas elecciones, el electorado tiende a ser de mayor edad porque la mayoría sabe que debe votar en los años de elección presidencial, pero está menos habituada a hacerlo en los comicios de mitad de mandato”, afirmó.

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Esa tendencia coincide con una encuesta de la organización AARP, difundida en julio, que identificó al alza de los precios como la principal inquietud de los votantes georgianos de 50 años o más. El sondeo fue citado por CBS News Atlanta en su informe sobre la jornada electoral.

La gasolina se impone como preocupación entre los votantes de Fulton

gasolina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los votantes del condado de Fulton señalaron el encarecimiento de la gasolina y los alimentos como motivos para acudir a las urnas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante entrevistas realizadas en el condado de Fulton, todos los votantes consultados por la emisora señalaron a la gasolina como el gasto que más aumentó para ellos. Victoria Williams, una jubilada que vive de ingresos fijos, aseguró que la situación la ha obligado a concentrar sus compras en lo esencial.

Solo compras las necesidades de la vida e intentas que el dinero rinda mucho más de lo que rendía antes”, dijo Williams al medio. La votante sostuvo que el combustible, el seguro de salud y los precios diarios estuvieron entre las razones que la llevaron a participar de la elección anticipada.

George Greenlee, quien continúa trabajando, describió ajustes en sus compras de supermercado. “No compras esos pequeños extras, como pasteles y cosas así. Compras lo que necesitas”, aseguró en declaraciones recogidas por la cadena.

David York, exdirector de escuela y trabajador de medio tiempo, manifestó que todavía no tuvo que hacer grandes recortes, aunque advirtió una reducción de su margen económico. “Me queda menos dinero, pero tengo la suerte de que todavía me queda algo”, expresó York. También indicó que los incrementos de su prestación de Seguridad Social no han seguido el ritmo de la inflación.

El aumento de las prestaciones llega junto con mayores costos de Medicare

La Administración del Seguro Social informó que los pagos aumentarán un 3,6 % en enero, según detalló CBS News Atlanta. Sin embargo, las primas de Medicare también subirían, de acuerdo con proyecciones de los administradores del programa citadas por la emisora.

Para la mayoría de los beneficiarios, esas primas se descuentan directamente de los cheques de Seguridad Social. La tarifa definitiva de Medicare para el próximo año se conocerá en noviembre, señaló el reporte. Gillespie consideró que el impacto de los aumentos depende de la capacidad financiera de cada hogar.

Esos sobresaltos de precios te afectarán más que a alguien que pueda estar en una situación económica más cómoda”, afirmó la académica de la Universidad Emory.

La cobertura indicó que no todos los electores situaron a la economía en el centro de su decisión. Algunos consultados mencionaron el escenario político nacional como el principal motivo para acudir a votar.

Fulton ofrece una exención fiscal escolar para propietarios mayores de 65 años

El condado de Fulton dispone de una nueva exención de impuestos escolares para propietarios de viviendas de 65 años o más. Ninguno de los dueños de casa entrevistados por la emisora había solicitado el beneficio, pese a reunir la edad requerida.

Las autoridades locales precisaron que los adultos mayores deben presentar una solicitud, aun cuando ya cuenten con otras exenciones fiscales. El plazo vence el 1 de abril.

La votación anticipada en Georgia concluye el viernes. El martes 3 de noviembre, día de la elección, los centros de votación abrirán entre las 7:00 y las 19:00, y cada persona deberá emitir su voto en el recinto que le corresponda.

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