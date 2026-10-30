Estados Unidos

Marco Rubio se reunirá en EEUU con los cancilleres del G20 en medio de divisiones por las guerras y el comercio

La agenda a debatir por los miembros del grupo incluye la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, los aranceles estadounidenses y la situación en el mar de China Meridional

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (REUTERS/Umit Bektas)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (REUTERS/Umit Bektas)
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Los cancilleres del Grupo de los 20 (G20) se reunirán este viernes y sábado en Atlanta, mientras las profundas diferencias sobre las guerras, la libertad de navegación y las tensiones comerciales afectan la seguridad internacional y los precios de los combustibles. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará el encuentro preparatorio de la cumbre de líderes del bloque, prevista para diciembre en el club de golf de Donald Trump en Miami.

Los temas a tratar en la cumbre incluyen la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los aranceles estadounidenses y la situación en el mar de China Meridional. Funcionarios estadounidenses señalaron que la prioridad de Washington será tratar las diferencias sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo, el mar Negro y el también conocido como mar del Este.

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La reunión se celebra ante la posibilidad de una nueva intervención militar estadounidense en Irán. Según medios estadounidenses, funcionarios de Estados Unidos alertaron a gobiernos de Medio Oriente y aliados de la región para que se preparen ante eventuales ataques posteriores a las elecciones legislativas del martes y a una posible respuesta del régimen iraní.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que la reunión de cancilleres busca impulsar la cooperación ante crisis económicas y de seguridad. El jefe de la diplomacia estadounidense considera que el encuentro permitirá “fomentar la cooperación práctica en los desafíos económicos y de seguridad compartidos”, según la cartera.

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Un cartel da la bienvenida a los visitantes antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en el centro de Atlanta, Georgia, EE. UU., el 29 de octubre de 2026 (REUTERS/Megan Varner)
Un cartel da la bienvenida a los visitantes antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en el centro de Atlanta, Georgia, EE. UU., el 29 de octubre de 2026 (REUTERS/Megan Varner)

Washington pretende que el grupo busque soluciones a las “crisis geopolíticas que contribuyen a las perturbaciones económicas mundiales”. Entre las prioridades estadounidenses también figuran las amenazas a la libertad de navegación, la seguridad energética y alimentaria, y la preservación de las cadenas de suministro de minerales críticos.

Elaine Dezenski, directora del Centro de Poder Económico y Financiero de la Fundación para la Defensa de las Democracias, afirmó en diálogo con Associated Press que la cita medirá la capacidad de Estados Unidos para trabajar con sus socios pese a las discrepancias.

La reunión de Atlanta se celebra en un contexto de creciente desacuerdo sobre el orden económico mundial, y la prueba de fuego es si Estados Unidos puede fomentar la cooperación con sus socios cuando el consenso de todos los miembros parece inalcanzable”, declaró durante una teleconferencia con periodistas.

Dezenski señaló que la administración de Donald Trump mostró disposición para articular coaliciones fuera del marco del G20 con el objetivo de avanzar en sus prioridades de política exterior. “La reunión ofrece la oportunidad de evaluar si Estados Unidos puede convertir las preocupaciones compartidas en materia de seguridad económica en una cooperación más significativa con sus socios, incluso sin un consenso”, afirmó.

El Departamento de Policía de Atlanta se encuentra desplegado en el centro de la ciudad con motivo de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 29 de octubre de 2026 (REUTERS/Megan Varner)
El Departamento de Policía de Atlanta se encuentra desplegado en el centro de la ciudad con motivo de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 29 de octubre de 2026 (REUTERS/Megan Varner)

La presencia de Rusia en la cumbre del G20

Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, arribó esta madrugada a Atlanta, y su participación generó inquietud entre algunos integrantes del grupo, en un contexto de aumento de los ataques de Moscú contra Ucrania. Por su parte, China enviará a un viceministro de Asuntos Exteriores, mientras que la mayoría de los otros países estarán representados por sus principales responsables diplomáticos.

A su vez, la posible asistencia del presidente Vladimir Putin a la cumbre del G20 prevista para diciembre en Florida genera inquietud entre los aliados europeos de Estados Unidos, en medio de la política de Donald Trump hacia el Kremlin. La presencia de Rusia incomoda a los representantes de países del viejo continente sobre todo después de que Washington eximiera a Moscú de nuevas sanciones.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, llegó esta madrugada a Estados Unidos para la cumbre del G20 (Europa Press/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, llegó esta madrugada a Estados Unidos para la cumbre del G20 (Europa Press/Archivo)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia cuestionó las dificultades para obtener los visados de su delegación, resueltas a último momento. La portavoz de la cartera, María Zajárova, afirmó que los inconvenientes mostraron que “no todos en Washington estaban contentos” con la participación del canciller Serguéi Lavrov. La vocera señaló que Lavrov aprovechará la reunión de Atlanta para defender una “rápida reforma de las instituciones económicas mundiales” y promover la visión rusa de un “mundo multipolar”.

Ian Kelly, ex embajador de Estados Unidos en Georgia durante el primer mandato de Trump y profesor de relaciones internacionales y diplomacia en la Universidad Northwestern, sostuvo que la invitación puede generar costos políticos para la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas. El ex diplomático sostuvo que la participación del canciller ruso complicará cualquier intento de acordar una posición conjunta sobre la guerra con los miembro del G20. “Sin duda, restará impacto al mensaje que, al menos, los miembros occidentales desean transmitir”, dijo. Ucrania, que no integra el G20 pero recibió invitaciones para citas similares en años anteriores, no participará de la reunión de Atlanta.

Sudáfrica tampoco figura entre los invitados, en medio de disputas con la administración Trump. El país presidió el G20 el año pasado, aunque Trump, Rubio y otros altos funcionarios estadounidenses no asistieron a las reuniones que organizó.

(Con información de Associated Press)

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