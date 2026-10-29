Estados Unidos

El pasajero que amenazó con secuestrar un avión de United Airlines dijo que fue una broma a un compañero de trabajo

Dante Milne, de 27 años, afirmó que había consumido alcohol en el aeropuerto, planeaba dormir durante el trayecto y nunca tuvo intención de causar daños

Una auxiliar de vuelo de United Airlines detectó un mensaje amenazante en el teléfono del pasajero durante el trayecto hacia Newark (EFE/Tannen Maury/Archivo).
Una auxiliar de vuelo de United Airlines detectó un mensaje amenazante en el teléfono del pasajero durante el trayecto hacia Newark (EFE/Tannen Maury/Archivo).
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El pasajero cuyo mensaje alertó a una azafata y obligó a un vuelo de United Airlines a regresar a Las Vegas sostuvo ante los investigadores que la amenaza de secuestrar el avión fue una broma mal formulada entre compañeros de trabajo.

Cuando Dante Milne, de 25 años, fue detenido en el aeropuerto, primero reconoció el intercambio con otro participante de un curso de capacitación al que había asistido durante tres días, aunque afirmó no recordar los mensajes, precisó Associated Press.

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Al ser consultado específicamente por la frase sobre el secuestro, alegó que su redacción fue “deficiente”. A su vez, indicó a los agentes que, antes de abordar, había tomado una cerveza y varios tragos en un bar del aeropuerto y que su intención era dormir durante el viaje.

El acusado contó que se despertó cuando el avión ya regresaba a Las Vegas. El hombre pidió disculpas y negó haber tenido la intención de secuestrar la aeronave, estrellarla o dañar a alguien.

El detenido afirmó a los agentes que consumió bebidas alcohólicas en el aeropuerto antes de abordar el avión (REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus/Archivo).
El detenido afirmó a los agentes que consumió bebidas alcohólicas en el aeropuerto antes de abordar el avión (REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus/Archivo).

El texto aludía a secuestrar el avión y estrellarlo

De acuerdo con el documento de arresto recogido por FOX News, el mensaje atribuido a Milne decía: “Voy a secuestrar esta perra y estrellarme solo contra tu fila”. Una auxiliar de vuelo lo vio en el teléfono mientras el Boeing 737 que cubría el vuelo 1681 se dirigía de Las Vegas a Newark, Nueva Jersey.

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Durante el embarque, la tripulante ya había leído mensajes entre dos pasajeros que incluían comentarios despectivos sobre otros viajeros y miembros de la tripulación. Tras detectar el texto amenazante, avisó a la jefa de cabina.

El comandante fue notificado después de que la aeronave superara los 3.050 metros (10.000 pies), conforme a los procedimientos de cabina estéril, reportó Associated Press.

Por consiguiente, el piloto aseguró la cabina y ordenó el regreso al Aeropuerto Internacional Harry Reid. Una grabación de las comunicaciones con el control aéreo, citada por FOX News, reveló que el comandante señaló que el pasajero permanecía cooperativo y desconocía que el vuelo había cambiado de rumbo a causa del mensaje.

Milne fue acusado de realizar amenazas o comunicar información falsa en relación con un acto de terrorismo. Tras su arresto, fue liberado bajo una fianza de USD 10.000.

Su abogado, James Gallo, dijo a Associated Press que todavía evaluaba el caso, aunque su cliente planeaba declararse no culpable. Tiene prevista una nueva comparecencia judicial el 5 de enero.

El vuelo llevaba 150 pasajeros y seis tripulantes. Aterrizó cerca de las 23.05 y su salida hacia Newark quedó aplazada hasta la mañana siguiente porque la tripulación había alcanzado su límite de horas de servicio.

El comandante de la aeronave aseguró la cabina y ordenó el regreso al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo).
El comandante de la aeronave aseguró la cabina y ordenó el regreso al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo).

Otras expresiones similares también motivaron intervenciones en vuelos

De acuerdo con Associated Press, el caso de Milne no es aislado. Varias personas han sido detenidas y acusadas por hacer bromas durante vuelos.

En 2017, un vuelo de Turkish Airlines fue desviado luego de que alguien cambiara el nombre de una red wifi por “bomba a bordo”.

En 2022, un hombre fue detenido en Chicago tras bromear con que llevaba una bomba al facturar su equipaje.

En 2025, un avión de Allegiant Air realizó un aterrizaje de emergencia después de que un pasajero de 27 años le dijera a otro que su computadora portátil “era una bomba”.

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