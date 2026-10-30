Un comité lo encontró culpable: el vicerrector de Dartmouth deja el cargo por ocultar el uso de IA

Santiago Schnell dimitió como vicerrector de Dartmouth College tras comprobarse que utilizó inteligencia artificial en trabajos académicos sin declararlo (AP Foto/Robert F. Bukaty, Archivo)

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El vicerrector del Dartmouth College dimitió tras una investigación interna que concluyó que utilizó inteligencia artificial sin declararlo. El comité de revisión determinó que modificó trabajos académicos y artículos de opinión con IA, en violación del código ético de la institución.

La salida de Santiago Schnell, quien ocupaba el segundo cargo más importante de la universidad desde julio de 2025, fue anunciada el miércoles por la presidenta Sian Leah Beilock. Schnell es el académico de mayor rango del que se tiene conocimiento que deja un puesto por irregularidades en el uso de IA. Beilock señaló que la decisión fue tomada por el propio Schnell “por respeto a sus colegas y a la institución”.

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Uso de IA sin declarar en artículos académicos y de opinión

Un comité dirigido por profesores revisó los registros de la herramienta de IA empresarial de Dartmouth y determinó que Schnell utilizó Claude, el modelo de Anthropic, para editar de forma sustancial un manuscrito de investigación, corregir errores de codificación y generar figuras destinadas a la revista ChemSystemsChem.

Según el comité, Schnell planteó preguntas a la herramienta como: “¿Encuentra algún problema científico, contradicción o inconveniente en el artículo que me impida presentarlo?”. La publicación exigía en ese momento que se informara sobre este tipo de uso de IA, pero Schnell no lo hizo ni en el momento de la presentación ni en el de la publicación.

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La investigación determinó que Schnell utilizó el modelo Claude de Anthropic para editar un manuscrito y generar gráficos para la revista ChemSystemsChem (Universidad Dartmouth)

El panel determinó que Schnell recurrió a ChatGPT para redactar un artículo de opinión publicado en agosto en The Washington Post, titulado “Las universidades luchan contra el fraude mediante IA. Pero hay un problema más profundo”.

Schnell había reconocido ante Semafor, sitio de noticias estadounidense, haber usado esa herramienta para “refinar algunos argumentos, revisar errores gramaticales” antes de enviar el texto, lo que el comité dictaminó como una violación de las normas del diario. Semafor también detectó el uso de IA en columnas de Schnell publicadas en The New York Times, medio en el que el académico también había publicado artículos de opinión.

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Falta de transparencia con los investigadores

Más allá de las infracciones en las publicaciones, el comité concluyó que Schnell no fue transparente con los investigadores: demoró su respuesta a las solicitudes del panel y no proporcionó información completa. El conjunto de hallazgos llevó al comité a determinar que su conducta incumplió los estándares de la institución, incluido su código de ética.

Schnell, biólogo matemático de origen venezolano, había emitido un comunicado de disculpa ante las acusaciones iniciales. En él afirmó que su uso de la IA se limitaba al “perfeccionamiento del lenguaje, corrección de textos, mejora de la claridad y la organización”. El miércoles no respondió a las solicitudes de comentarios.

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La revisión, abierta en septiembre tras presión pública

Las preguntas sobre la escritura de Schnell habían comenzado a circular en las semanas anteriores, impulsadas por publicaciones de The Dartmouth, periódico estudiantil de Dartmouth College, y del sitio Semafor.

En septiembre, Beilock anunció la apertura de la revisión y reconoció la complejidad del caso. “Me comprometí a mantener a Dartmouth a la vanguardia de la IA, y eso incluye actuar de manera ética. Liderar un campo tan nuevo y cambiante es complejo”, escribió entonces la presidenta. “Habrá errores, y eso es parte del aprendizaje de una institución”, añadió.

Dartmouth College formalizó una alianza con Anthropic y Amazon Web Services para otorgar acceso a herramientas de inteligencia artificial a su comunidad

La dimisión de Schnell se produjo en un momento simbólico: el campus albergaba esta semana la conferencia “IA a los 70”, un encuentro que reunió a líderes del mundo académico, empresarial, gubernamental y artístico para reflexionar sobre el juicio y la responsabilidad humana frente a esta tecnología.

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Entre los materiales promocionales del evento figuraba una cita del propio Schnell: “No debemos pensar en el futuro de la inteligencia artificial como algo que simplemente nos sucede. La gente tomará decisiones sobre cómo se desarrollan y utilizan estas tecnologías”.

Matthew Delmont, vicerrector interino hasta junio de 2028

Beilock designó a Matthew Delmont, profesor de historia y vicedecano de la Facultad de Estudios Internacionales e Interdisciplinarios, como vicerrector interino hasta junio de 2028. En su comunicado a la comunidad universitaria, la presidenta subrayó que los altos directivos deben “demostrar la transparencia y el criterio humano que esperamos de nuestros estudiantes e investigadores”.

Dartmouth, con sede en Hanover, Nueva Hampshire, fue una de las universidades más activas en la adopción de la IA. El año pasado firmó un acuerdo con Anthropic y Amazon Web Services para brindar a profesores y estudiantes acceso a esa tecnología, en un campus donde la investigación en inteligencia artificial tiene larga trayectoria.

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