El histórico mapa de la línea Mason-Dixon que dividió el Norte y el Sur de Estados Unidos se vendió por USD 950.000

Charles Mason y Jeremiah Dixon trazaron la pieza histórica sobre seis secciones de papel unidas entre 1767 y 1768 (Monica Scott/Brunk Auctions vía AP).

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El mapa manuscrito original de la línea Mason-Dixon, frontera que terminó por simbolizar la división entre los estados libres y esclavistas de Estados Unidos, se vendió por USD 950.000 en una subasta de Brunk Auctions celebrada en Asheville, Carolina del Norte. El comprador solicitó que su identidad permaneciera reservada.

La puja, presencial y en línea, reunió a 45 interesados y duró menos de tres minutos. El remate comenzó en USD 400.000 y se ubicó por debajo de la estimación máxima de USD 1,2 millones, aunque dentro del rango previsto por la casa de subastas, de entre USD 800.000 y USD 1,2 millones.

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La pieza fue relevada, dibujada y firmada por Charles Mason y Jeremiah Dixon entre diciembre de 1767 y febrero de 1768. Mide 16,5 centímetros de alto y 193 centímetros de largo; está compuesta por seis secciones de papel unidas y trazada con tinta sobre lápiz de grafito.

Aunque no alcanzó el precio máximo estimado, la vicepresidenta de la firma, Lauren Brunk, explicó a Associated Press que igualmente se trata de “un precio muy alto para un mapa”.

A su vez, manifestó su satisfacción por el destino de la obra: “Me complace enormemente que esta propiedad vaya a buenas manos y nos alegra mucho haberla tenido en nuestras manos durante estos últimos meses”.

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La casa Brunk Auctions vendió el manuscrito por USD 950.000 a un comprador que pidió mantener su identidad en reserva (Brubank Auctions).

El mapa resolvió una disputa territorial entre Maryland y Pensilvania

De acuerdo con la descripción de la casa de subastas, el plano registró el límite occidental entre las entonces colonias inglesas de Maryland y Pensilvania. La delimitación buscaba resolver un conflicto territorial que enfrentaba, desde el siglo XVII, los intereses de William Penn y Cecil Calvert, segundo barón de Baltimore.

La controversia surgió a raíz de los solapamientos entre las concesiones territoriales otorgadas por la Corona británica y de errores en la ubicación del paralelo 40. Tras años de litigios y acuerdos provisionales, la disputa se resolvió en Inglaterra en 1760, en gran medida a favor de Penn.

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Tres años después, Mason y Dixon llegaron a América del Norte para realizar la medición. Los dos especialistas emplearon instrumentos astronómicos, entre ellos un sector cenital, un telescopio especializado que permitía determinar la latitud a partir de la posición de las estrellas.

El relevamiento cartográfico resolvió un litigio territorial entre Maryland y Pensilvania derivado de concesiones de la Corona británica (Brubank Auctions).

Los trabajos requirieron dos años y medio, el apoyo de guías indígenas y cuadrillas encargadas de despejar el terreno para abrir líneas de visión.

La expedición se detuvo cerca de Dunkard Creek, en el actual condado de Greene. Allí aparece la inscripción “warpath” en el mapa, dado que los indígenas no podían avanzar más debido a los tratados tribales vigentes en la zona, precisó PhillyVoice.

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A partir de su relevamiento, Mason y Dixon prepararon dos mapas manuscritos: uno sobre la frontera oriental de los entonces llamados “Tres Condados Inferiores” y otro sobre el límite occidental entre Maryland y Pensilvania. A partir de esos documentos se grabaron e imprimieron 200 copias en Filadelfia.

Más de medio siglo después de su confección, la línea se utilizó en el Compromiso de Misuri de 1820 para establecer los límites de la expansión de la esclavitud. Con el tiempo, la frontera pasó a simbolizar la división política y cultural entre el Norte y el Sur que desembocó en la Guerra Civil estadounidense, informó Associated Press.

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El mapa tuvo tres propietarios desde 1768

Los dos documentos originales fueron entregados en 1768 al comisionado de Pensilvania Benjamin Chew, cuya familia los conservó durante generaciones.

La sección ahora subastada se consideró perdida hasta 1963, cuando los historiadores Nicholas Wainwright y Benjamin Chew la localizaron entre los documentos familiares que habían sobrevivido.

Posteriormente, la familia vendió sus documentos en 1982 y el editor Malcolm Forbes, fundador de Forbes, adquirió el mapa por USD 360.000, tras superar una oferta de la Biblioteca del Congreso. Más tarde, en 2002, un coleccionista privado pagó USD 556.000 por la pieza.

La frontera trazada en el mapa funcionó como base del Compromiso de Misuri de 1820 para delimitar la expansión de la esclavitud (Monica Scott/Brunk Auctions vía AP).

Desde entonces, el mapa permaneció en una colección privada, aunque estuvo disponible para instituciones e incluso se exhibió en préstamo en el museo Colonial Williamsburg. El otro mapa original, dedicado a la frontera entre Delaware y Maryland, se conserva en la Universidad de Princeton.

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Antes de la subasta, Brunk se mostró entusiasmada en PhillyVoice ante los posibles descubrimientos que aún podría deparar el mapa: “Aquí hay un par de historias diferentes que me parecen interesantes y espero que quienquiera que sea el próximo propietario las explore de una manera que nosotros simplemente no hemos tenido tiempo de hacer”.