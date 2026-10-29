Los Ángeles cerrará cuatro centros de cuidado infantil: se perderán más de 450 plazas y las cuotas llegan a USD 4.000 al mes

Una madre acompaña a varios niños por una calle residencial de Estados Unidos, en una escena que refleja la logística cotidiana de las familias que dependen de servicios de cuidado infantil (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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Los Ángeles perderá en los próximos meses más de 450 plazas habilitadas de cuidado infantil en su zona oeste por el cierre de cuatro centros, en un condado donde la oferta para bebés alcanza a una mínima parte de la demanda.

Las familias que deban buscar una alternativa enfrentan cuotas de hasta USD 4.000 mensuales por el cuidado de un niño de un año.

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El centro Samuel Goldwyn Foundation Children’s Center dejará de funcionar en noviembre de 2026. A esa baja se sumará, al término del ciclo académico 2026-2027, el cierre de los dos centros de primera infancia operados por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la finalización del contrato de alquiler de University Parents Nursery School en el campus.

La reducción afectará plazas para bebés, niños pequeños y preescolares. El desglose público disponible no permite determinar cuántas correspondían exclusivamente a lactantes.

Según informó Los Angeles Times, los cierres concentran el impacto en el oeste de Los Ángeles, donde padres, empleados universitarios y trabajadores de la industria audiovisual deberán competir por una oferta ya limitada.

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El panorama combina la contracción de Hollywood, los problemas presupuestarios universitarios y los cambios introducidos por el jardín de infantes transicional gratuito de California.

Una mujer camina con tres niños y un cochecito por una avenida urbana de Estados Unidos, mientras los hogares enfrentan una oferta limitada y cuotas elevadas para acceder al cuidado infantil (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El cierre de cuatro centros elimina más de 450 plazas en el oeste de Los Ángeles

El Samuel Goldwyn Foundation Children’s Center, conocido por las familias como “Sam G”, atendía desde hacía 35 años principalmente a hijos de trabajadores del entretenimiento.

Estaba autorizado para recibir a más de 100 niños y, antes de la pandemia, había llegado a esa capacidad. En los últimos meses tenía 49 alumnos matriculados, de acuerdo con Bright Horizons, la empresa contratada para gestionar el centro.

Bright Horizons y Bob Beitcher, director ejecutivo del Motion Picture and Television Fund, atribuyeron la decisión a la caída de la industria del entretenimiento y a la salida de niños de cuatro años hacia el programa estatal gratuito de jardín de infantes transicional. No hay información pública suficiente para establecer el monto de los subsidios destinados a sostener el centro durante 2026.

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Beitcher sostuvo que el funcionamiento del centro dejó de ser compatible con otras necesidades de asistencia dentro del sector.

“En un momento en que otros miembros de la industria y sus familias tienen dificultades para conservar sus viviendas, mantener los vehículos que necesitan para trabajar y sostener a cuidadores de otros familiares, este no es un uso aceptable de nuestros limitados recursos de asistencia financiera”, señaló en una carta recogida por el diario.

Jillian Griffith, profesional de museos y madre de una niña de cuatro años y un bebé de 21 meses, recibió por correo electrónico el aviso del cierre.

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Su esposo trabaja como guionista de televisión y el hogar ya había sufrido las consecuencias de la paralización y la posterior caída de la actividad audiovisual. “Fue como una sucesión brutal de noticias”, relató Griffith.

En “Sam G”, la cuota para menores de dos años asciende a USD 3.233 al mes. Las familias fueron orientadas a otro centro de Bright Horizons ubicado a pocos kilómetros, donde el valor por el servicio podría alcanzar USD 4.000 mensuales.

El condado de Los Ángeles cuenta con capacidad habilitada para atender apenas al cuatro por ciento de los niños menores de dos años (REUTERS/Mike Blake)

UCLA cerrará dos centros en junio de 2027 y terminará el alquiler de una tercera escuela

La UCLA comunicó que clausurará sus centros de Krieger y University Village el 30 de junio de 2027. También pondrá fin al alquiler de University Parents Nursery School, un programa independiente que funciona en terrenos del campus. Con esa decisión desaparecerá por completo el cuidado infantil administrado por la universidad.

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La institución explicó que debe concentrar sus recursos en sus objetivos de educación superior y que el servicio para hijos de empleados, docentes y estudiantes ya no resulta sostenible.

La universidad indicó que sus centros acumularon un déficit de USD 7,5 millones y transmitió a los padres que la resolución es definitiva.

Los dos centros propios de UCLA atienden a alrededor de 220 niños. Krystal Kendall, empleada de la universidad y madre de una niña de un año, relató que visitó una de las pocas escuelas cercanas que reciben bebés y se encontró con decenas de padres en la misma situación.

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“Probablemente había otros 30 padres de UCLA conmigo, y todos estábamos peleando por un lugar”, afirmó.

La Universidad de California en Los Ángeles clausurará sus centros de primera infancia en junio de 2027 por un déficit de 7,5 millones de dólares (REUTERS/Daniel Cole)

Kendall paga USD 3.300 mensuales por el cuidado de su hija en UCLA. Una alternativa de Bright Horizons cercana cobra USD 4.000 por mes para un niño de un año, según explicó.

La universidad ofreció a las familias el acompañamiento de un orientador de servicios de cuidado infantil, aunque padres consultados consideraron que la ayuda no garantiza una plaza disponible.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió al rector de UCLA, Julio Frenk, que reconsidere los cierres. En una carta del 21 de octubre, advirtió que se perdería “un recurso invaluable que no puede reproducirse en otro lugar”.

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La asambleísta estatal Sade Elhawary también solicitó frenar el proceso y buscar alternativas; en su carta del 19 de octubre indicó que la medida afectaría a 80 educadores y 300 familias.

La escasez de plazas y los costos dejan fuera a familias sin subsidios

El problema supera a los cuatro centros. El condado de Los Ángeles cuenta con capacidad autorizada para atender apenas al 4 % de los niños menores de dos años.

Entre 2014 y 2024 perdió más de 12.000 plazas para niños de tres y cuatro años, mientras que cerca de 500 proveedores dejaron de operar entre 2021 y 2023, durante y después de la pandemia.

La alcaldesa Karen Bass y la asambleísta Sade Elhawary solicitaron a las autoridades de UCLA que detengan el cierre de sus programas (REUTERS/Daniel Cole)

El cuidado infantil a tiempo completo consume en promedio cerca del 17 % del ingreso familiar medio del condado, según el Public Policy Institute of California.

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La presión recae con especial fuerza sobre hogares de ingresos medios: una familia de cuatro personas que supera aproximadamente los USD 116.000 anuales, por regla general, queda fuera de los subsidios estatales y debe cubrir la tarifa completa.

En ciclos escolares anteriores, la ampliación del jardín de infantes transicional gratuito alcanzó una matrícula de 213.313 alumnos de cuatro años en California.

Aunque la política redujo gastos para muchas familias, también modificó las finanzas de los centros privados y sin fines de lucro, que dependían de los grupos de mayor edad para compensar el costo de atender a bebés.

La diferencia de personal requerida explica parte de esa ecuación: una sala de 16 niños de cuatro años puede operar con dos docentes bajo las normas estatales, mientras que para atender a 16 bebés se requieren al menos cuatro cuidadores, conforme a la proporción de un adulto por cada cuatro lactantes.

Donna Sneeringer, presidenta del Child Care Resource Center, definió la situación como un mercado en el que el costo de prestar el servicio supera lo que muchas familias pueden pagar.

Ante la desaparición de estas plazas, las familias afectadas por los cierres deberán encontrar una vacante antes de noviembre de 2026, en el caso de Samuel Goldwyn, o antes de junio de 2027 para los programas vinculados a UCLA.