Una verificación del bienestar de una mujer mayor terminó con el rescate de 19 perros y acusan a un hombre de crueldad animal

Las autoridades arrestaron a Jorge Morillo, de 50 años, acusado de crueldad animal tras el rescate de 15 animales adultos y cuatro cachorros (@miamibeachpd).

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Lo que comenzó como una verificación del bienestar de una mujer mayor terminó con el arresto de un hombre acusado de maltrato animal. Agentes de la Policía de Miami Beach llegaron el martes 27 de octubre a una vivienda ubicada en la intersección de North Michigan Avenue y West 43rd Street para desplegar un operativo solicitado por el Departamento de Niños y Familias de Florida.

Apenas cruzaron la puerta, percibieron un fuerte olor a orina y heces. La propiedad no tenía electricidad, presentaba sectores del piso hundidos y acumulaba basura tanto en el interior como en el patio. Según declararon los oficiales, había “condiciones de vida sumamente insalubres que planteaban importantes problemas de salud y seguridad”.

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Mientras recorrían las habitaciones, encontraron una nevera portátil sin tapa. En su interior había cuatro cachorros de unas cuatro semanas, rodeados de heces y orina, sin comida ni agua y sin posibilidad de salir por sus propios medios. El informe policial indica que estaban letárgicos y necesitaban atención médica, precisó Local 10 News.

Ese hallazgo era solo una parte de lo que había en la vivienda. De acuerdo con CBS News Miami, los investigadores localizaron otros 15 perros adultos y establecieron que los animales vivían en “condiciones deplorables”.

Los agentes hallaron a cuatro cachorros de cuatro semanas encerrados en una nevera portátil sin agua ni alimento (Captura de video: @miamibeachpd).

La investigación derivó en el arresto de Jorge Morillo, de 50 años, quien vivía de forma intermitente en la propiedad desde hacía unos cinco años y fue acusado de un cargo por crueldad animal.

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Durante una entrevista grabada, el acusado reconoció que participaba en el cuidado de los animales y aseguró a los detectives que había recibido a los cuatro cachorros de una mujer no identificada el jueves anterior, reportó Local 10 News.

Morillo fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde se le fijó una fianza de USD 1.000. Tras salir de la cárcel, negó ante CBS News Miami vivir en la propiedad y rechazó que los cachorros encontrados en la nevera portátil fueran suyos.

La policía arrestó a Jorge Morillo por crueldad animal por estar a cargo del cuidado de las mascotas (Miami-Dade Corrections/@miamibeachpd).

Los animales fueron trasladados y la mujer fue hospitalizada

El Servicio de Control de Animales de Miami-Dade rescató a todos los animales luego de que el propietario de la vivienda firmara una autorización para entregarlos. Por consiguiente, fueron trasladados al refugio del condado para realizarles exámenes forenses, evaluaciones veterinarias y brindarles atención médica, detalló Local 10 News.

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Por su parte, la mujer, cuya identidad no fue difundida, se encontraba dentro de la vivienda y fue trasladada al Centro Médico Mount Sinai para ser evaluada.

Asimismo, el Departamento de Edificios de Miami Beach inspeccionó la propiedad, la declaró inhabitable y emitió una orden de desalojo, consignó CBS News Miami.

Las autoridades encontraron un total de 19 perros dentro del inmueble ubicado en West 43rd Street (Captura de video: @miamibeachpd).

El portavoz policial Christopher Bess señaló en WSVN que Morillo “se aprovechó completamente de esta anciana víctima y del estado de la vivienda. Había agujeros en el suelo, agujeros en el techo, ventanas rotas y excremento por todas partes”.

El jefe de Policía de Miami Beach, Wayne A. Jones, destacó en un comunicado la intervención conjunta de los agentes, los bomberos, las autoridades encargadas del cumplimiento de códigos, el Departamento de Edificios y los equipos del condado.

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“El rescate de estos perros refleja lo que podemos lograr cuando los departamentos municipales y los socios comunitarios trabajan juntos”, manifestó Jones.