Estados Unidos

La mujer que asesinó al bebé de seis semanas de su mejor amiga se declaró culpable y recibió una pena de hasta 80 años

Nicole Virzi admitió haber causado lesiones a Leon y a su hermano gemelo Ari durante una visita a Pittsburgh en 2024. Deberá cumplir un mínimo de 35 años tras las rejas antes de solicitar la libertad condicional

Nicole Virzi
Los estudios médicos revelaron fracturas craneales y determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo contundente (Archivo).
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Nicole Virzi, una mujer de 32 años oriunda de San Diego, fue condenada a entre 35 y 80 años de prisión por el asesinato del hijo de seis semanas de su mejor amiga, ocurrido en junio de 2024. La mujer se declaró culpable de homicidio en tercer grado, agresión agravada y dos cargos por poner en riesgo el bienestar de menores.

El acuerdo de culpabilidad evitó un juicio en el que Virzi podría haber enfrentado la pena de muerte de ser condenada por asesinato en primer grado, reportó ABC News 4.

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La fiscalía del condado de Allegheny explicó que la resolución se alcanzó tras consultar a la familia y considerar la protección de la comunidad. La fiscal adjunta Emma Schoedel dijo al tribunal que los padres del bebé no querían “soportar el trauma adicional de un juicio”.

Virzi deberá cumplir la totalidad de los 35 años de la pena mínima antes de poder solicitar la libertad condicional, precisó NBC News.

Nicole Virzi
El acuerdo judicial con la fiscalía evitó que la acusada enfrentara un juicio con posible pena de muerte (Archivo).

Virzi quedó sola con Leon cuando sus padres llevaron a Ari al hospital

De acuerdo con Los Angeles Times, el caso ocurrió durante una visita de Virzi a Pittsburgh, Pensilvania, para conocer a los hijos gemelos de su amiga Savannah Roberts y su pareja, Ethan Katz.

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La entonces estudiante de doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de California en San Diego advirtió lesiones inusuales en Ari, uno de los gemelos.

Ante la alerta, Roberts y Katz llevaron al niño al hospital y aceptaron el ofrecimiento de Virzi de cuidar al otro bebé, Leon. En un comunicado citado por Los Angeles Times, la madre sostuvo que no tenía intención de dejarla sola con los niños.

Según ABC News 4, mientras cuidaba a Leon, Virzi llamó al 911 y alegó que el bebé se había caído de una silla mecedora mientras ella le preparaba un biberón. El niño fue trasladado a un hospital pediátrico, donde fue declarado muerto.

Los investigadores determinaron que la gravedad de las lesiones no podían ser por una caída desde esa altura. Un estudio posterior detectó en Leon una fractura grave en el lado izquierdo del cráneo y múltiples hemorragias cerebrales. La muerte fue clasificada como homicidio por traumatismo contundente en la cabeza, consignó NBC News.

Posteriormente, se determinó que las lesiones que llevaron a los padres a trasladar a Ari al hospital también habían sido provocadas por Virzi. Un médico concluyó que las lesiones de ambos niños eran “compatibles con haber sido sufridas como consecuencia de maltrato infantil”.

Nicole Virzi
Las investigaciones determinaron que Virzi también provocó las lesiones previas detectadas en Ari, el hermano gemelo del bebé fallecido (Archivo).

La acusada admitió que sacudió y dejó caer al bebé de forma intencional

Durante un interrogatorio que se prolongó durante 13 horas, Virzi declaró ante la policía que, desde joven, había sentido “una compulsión incontrolable de hacer daño a los niños”.

Además, reconoció que, cuando quedó a solas con Leon, lo sacudió y lo dejó caer varias veces con fuerza, informó ABC News 4.

Asimismo, contó que lo colocó boca abajo sobre el piso de baldosas del baño y añadió: “Me invadió algo. No pude controlarlo. Les cuento esto porque no puedo seguir mintiendo al respecto”. No obstante, Virzi manifestó que “no quería que muriera”.

Nicole Virzi
La acusada confesó ante la policía que sacudió a Leon y lo arrojó contra el piso de baldosas del baño (Archivo).

La madre afirmó que la muerte de Leon alteró la vida de la familia

Roberts describió en una carta enviada a la jueza Jill E. Rangos las consecuencias que el caso tuvo para su familia: “Las acciones de Nicole me han cambiado radicalmente como persona y me siento irreconocible comparada con la Savannah que solía ser”.

La madre indicó que su autoestima “quedó destrozada” y que nunca se perdonará por no haber protegido a los niños de “este monstruo”.

Al mismo tiempo, relató que tardó casi un año en poder ir sola al baño, ducharse o cepillarse los dientes tras conocer cómo murió Leon en su propio baño.

Por otro lado, señaló que no ha podido dejar a Ari al cuidado de un amigo y que desconoce si alguna vez podrá hacerlo.

En cuanto a Ari, detalló que “se ha convertido en el amigo más cariñoso y atento con quienes lo rodean”. Sin embargo, cada cumpleaños y logro le recuerda que Leon debía atravesar esas etapas junto a su hermano.

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