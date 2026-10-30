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Estados Unidos aprobó la venta de 500 interceptores Patriot a Ucrania por 2.100 millones de dólares

La autorización emitida el viernes incluye repuestos, equipos logísticos y apoyo al programa para reforzar la capacidad de Kiev frente a los ataques rusos con proyectiles balísticos que han alcanzado ciudades e infraestructura energética

Canadá, Alemania y Noruega financiarán la compra de armamento mediante el mecanismo JUMPSTART y fondos de la Unión Europea (Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski via REUTERS)
Canadá, Alemania y Noruega financiarán la compra de armamento mediante el mecanismo JUMPSTART y fondos de la Unión Europea (Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski via REUTERS)
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El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta potencial de 500 misiles interceptores Patriot PAC-3 MSE a Ucrania por un valor estimado de 2.100 millones de dólares en una operación destinada a reforzar la defensa aérea ucraniana frente a los ataques rusos con misiles balísticos.

El paquete incluye repuestos clasificados y no clasificados, apoyo logístico y servicios vinculados con el programa. Canadá, Alemania y Noruega financiarán la compra a través del mecanismo JUMPSTART, junto con fondos nacionales respaldados por el préstamo de apoyo a Ucrania de la Unión Europea. El Departamento de Estado precisó que la operación no utilizará recursos presupuestarios estadounidenses.

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La autorización contempló la variante PAC-3 MSE, el modelo más avanzado del sistema Patriot. Ucrania empleó estas baterías para interceptar objetivos balísticos, cuya velocidad y trayectoria exigieron capacidades específicas de defensa antimisiles. El organismo estadounidense afirmó que el envío permitirá sostener las operaciones de los sistemas Patriot ya desplegados por las fuerzas ucranianas.

“Esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que representa una fuerza de estabilidad política y económica en Europa”, indicó el Departamento de Estado en su comunicado.

La aprobación llegó después de que Kiev alertara sobre la reducción de sus reservas. El presidente Volodimir Zelensky declaró esta semana que Ucrania aguardó casi un mes la autorización para recibir suministros considerados esenciales. También acusó al Pentágono de demorar entregas adquiridas por otros países para su ejército.

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El presidente Volodimir Zelensky alertó sobre la reducción de reservas y acusó al Pentágono por demoras en los suministros (Jens Buttner/Pool vía REUTERS)
El presidente Volodimir Zelensky alertó sobre la reducción de reservas y acusó al Pentágono por demoras en los suministros (Jens Buttner/Pool vía REUTERS)

La escasez coincidió con una nueva ofensiva rusa contra infraestructura y zonas civiles. Un ataque con drones contra una plataforma ferroviaria en Dnipro dejó al menos 15 muertos el jueves. Durante la misma jornada, ataques diurnos en otras dos ciudades provinciales causaron cinco muertes, mientras que un misil lanzado por la noche contra Kiev mató a una persona.

En un video divulgado el viernes, Zelensky informó que Rusia disparó 17 misiles balísticos durante la noche. Algunos proyectiles alcanzaron instalaciones de refinación de petróleo en el centro del país. El mandatario sostuvo en agosto que una porción de las existencias estadounidenses de Patriot permitiría “destruir todos los misiles balísticos rusos”.

El anuncio se produjo tras semanas de tensiones entre Washington y Kiev. El presidente Donald Trump anunció a comienzos de mes un acuerdo que permitió las exportaciones de diésel ruso a los mercados energéticos internacionales y suspendió nuevas sanciones relacionadas con la comercialización de combustibles fósiles de Rusia.

Las discrepancias diplomáticas entre Washington y Kiev derivaron en interrupciones de inteligencia y alteraciones del servicio Starlink (Reuters)
Las discrepancias diplomáticas entre Washington y Kiev derivaron en interrupciones de inteligencia y alteraciones del servicio Starlink (Reuters)

Trump también amenazó con limitar el intercambio de inteligencia con Ucrania por los ataques contra refinerías rusas. Kiev informó que, durante ese período, se interrumpieron advertencias sobre ataques rusos y se redujo temporalmente la velocidad de los servicios satelitales Starlink. Las autoridades ucranianas comunicaron luego el restablecimiento de la inteligencia y de la conectividad.

El Departamento de Estado no informó una fecha para la entrega de los interceptores. Las operaciones de venta militar extranjera suelen requerir varios años para completarse, aunque la situación en Ucrania podría modificar el calendario. La autorización tampoco definió si parte de los componentes se fabricará en territorio ucraniano mediante un acuerdo de compensación industrial.

Lockheed Martin, con sede en Bethesda, Maryland, será el contratista principal. El Gobierno estadounidense señaló que no conoció ningún acuerdo de compensación vinculado con esta adquisición, aunque dejó abierta la posibilidad de una negociación directa entre Kiev y la compañía.

En julio, el Ejército de Estados Unidos concedió a Lockheed Martin un contrato de hasta 58.600 millones de dólares para la fabricación de interceptores Patriot. La empresa indicó que ese acuerdo respaldó su plan para triplicar la capacidad de producción de PAC-3 MSE antes de fines de 2030. También proyectó elevar el personal de su planta en Camden, Arkansas, de 1.200 a cerca de 1.850 empleados y alcanzar una producción anual de 2.000 unidades.

(Con información de AP y Reuters)

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