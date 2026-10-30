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Pakistán se muestra "cautelosamente optimista" sobre su mediación entre Irán y Estados Unidos

Según el vocero de las Fuerzas Armadas, los sucesivos viajes a Teherán reflejan un escenario favorable, aunque evitó precisar si Washington respaldó las gestiones

El teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, director general de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR) de las Fuerzas Armadas de Pakistán, en Rawalpindi, Pakistán. 30 de octubre de 2026. (REUTERS/Salahuddin)
El teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, director general de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR) de las Fuerzas Armadas de Pakistán, en Rawalpindi, Pakistán. 30 de octubre de 2026. (REUTERS/Salahuddin)
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El ejército de Pakistán calificó este viernes de “cautelosamente optimista” el resultado de su mediación entre Irán y Estados Unidos, en declaraciones de su portavoz tras una serie de viajes de la cúpula militar a Teherán este mes.

El teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, director general de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas paquistaníes (ISPR), ofreció la entrevista en Rawalpindi, sede del cuartel general militar. Allí precisó que el mariscal de campo Asim Munir, jefe del ejército, visitó la capital iraní en dos oportunidades durante octubre, la última el lunes junto con representantes de Arabia Saudita y Turquía.

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“¿Por qué habría de ir el mariscal de campo en dos ocasiones si no fuera porque existe algo positivo? Así que, por supuesto, sí”, respondió Chaudhry al ser consultado sobre si esos desplazamientos reflejaban avances concretos. Agregó que persisten “poderosos saboteadores y detractores” interesados en que continúe el enfrentamiento, aunque evitó identificarlos y no precisó si Washington había respaldado el viaje.

La reunión del lunes convocó también al ministro de Defensa saudí, príncipe Khalid bin Salman, y al jefe de inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, en el contexto del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado el 7 de agosto por los tres países. Ese pacto dispone que una agresión contra cualquiera de sus integrantes será considerada un ataque contra todos ellos, y fue ganando peso a medida que el enfrentamiento entre Teherán y Washington modifica el mapa de alianzas en Oriente Medio. Mientras los firmantes lo presentan como un mecanismo de disuasión colectiva y estabilidad de la zona, distintos analistas lo asocian a los intentos de las potencias regionales por contener los efectos de la disputa entre ambas naciones.

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reúne con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, Asim Munir, en Teherán, Irán, el 20 de octubre de 2026. (REUTERS)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reúne con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, Asim Munir, en Teherán, Irán, el 20 de octubre de 2026. (REUTERS)

Consultado sobre una eventual incorporación de Irán al acuerdo, Chaudhry sostuvo que el texto no impide sumar nuevos miembros. “Si alguien comparte una visión común de disuasión colectiva y paz regional, ¿por qué no? Todos son bienvenidos”, afirmó, aunque precisó que la decisión final queda en manos de los líderes políticos de los tres países fundadores. Sin embargo, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y anfitrión de las conversaciones en Teherán, había sostenido que la seguridad regional debe quedar a cargo de los propios países de la zona, sin participación de actores externos.

Las cuatro delegaciones acordaron continuar las conversaciones para ampliar la cooperación en materia de paz y seguridad, sin establecer fecha ni sede para un próximo encuentro. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, expresó su respaldo a cualquier entendimiento que impulse la colaboración entre naciones islámicas y el aprovechamiento compartido de recursos.

Sobre la posibilidad de que Pakistán envíe más tropas a territorio saudita en el marco del pacto, Chaudhry respondió que esa decisión dependerá de cómo evolucione la situación y de lo que resuelvan los gobiernos de ambas naciones. En esa misma línea, ratificó el compromiso de Islamabad con la protección de Arabia Saudita y de los lugares sagrados de La Meca y Medina. “No formamos parte del conflicto yemení, el cual es un conflicto interno de Yemen”, aclaró. Allí, los enfrentamientos entre las fuerzas sauditas y la milicia hutí, alineada con Teherán, se agravaron en paralelo a la tensión con Irán.

El tramo final de la entrevista abordó la situación en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, gobernada por el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido del ex primer ministro encarcelado Imran Khan. El 11 de octubre, el gobierno federal suspendió a la gestión y detuvo a su ministro principal, Sohail Afridi, al acusarlo de no combatir con eficacia a grupos armados.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reúne con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, Asim Munir; el ministro de Defensa saudita, Khalid bin Salman, y el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, en Teherán, Irán, el 26 de octubre de 2026. (REUTERS)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reúne con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, Asim Munir; el ministro de Defensa saudita, Khalid bin Salman, y el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, en Teherán, Irán, el 26 de octubre de 2026. (REUTERS)

El PTI rechazó el señalamiento y afirmó haber participado en tareas antiterroristas, mientras sus dirigentes definieron la medida como una excusa para frenar las manifestaciones opositoras.

Chaudhry descartó que esto derive en operativos militares de mayor envergadura en la provincia y explicó que el combate contra el terrorismo se basa en inteligencia previa, bajo el esquema que denominan IBO (operaciones fundamentadas en inteligencia), cuyo alcance, anticipó, continuará en aumento.

En paralelo, el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que una nueva ofensiva contra Irán generaría inestabilidad y afectaría a naciones ajenas a la disputa, mientras que Arabia Saudita indicó que el objetivo del diálogo era reducir las tensiones y reforzar la seguridad de la zona. A esos esfuerzos se sumó, el domingo previo al encuentro, una delegación de mediadores cataríes que viajó a Teherán en coordinación con Estados Unidos, en continuidad con el acuerdo que ambos países habían facilitado en junio para la reapertura del estrecho de Ormuz, pacto que se quebró poco después cuando se reanudaron los ataques.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, señaló que su país mantiene abierta la vía diplomática pese a cuestionar las exigencias unilaterales de Estados Unidos, entre ellas la expresión “rendición total” utilizada por el presidente Donald Trump.

(Con información de Reuters y AP)

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