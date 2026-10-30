Florida encara el último fin de semana de voto anticipado y Georgia cierra hoy: horarios, documentos y qué hacer si el votante está en el lugar equivocado

Georgia concluye el periodo de votación anticipada este viernes, mientras diversos condados de Florida extienden la atención durante el fin de semana (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo).

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Los votantes registrados de Florida y Georgia tienen una última oportunidad para sufragar antes de las elecciones generales del martes 3 de noviembre. Pero el calendario no es igual en ambos estados: en Georgia, este viernes es el último día del voto anticipado; en Florida, quienes viven en determinados condados podrán votar durante el fin de semana.

La diferencia afecta a los residentes de ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Atlanta, que deben verificar dónde pueden votar y qué documentación necesitan antes de dirigirse a un centro electoral.

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En Georgia, la participación anticipada alcanzó un récord para una elección de medio término. Según datos difundidos por las autoridades electorales estatales y recogidos por medios locales, el jueves 29 de octubre ya se habían emitido casi 2,3 millones de votos presenciales anticipados, por encima de la marca registrada en 2022.

Votación anticipada en Florida durante el fin de semana

Florida exige que todos sus condados ofrezcan votación anticipada hasta el sábado 31 de octubre. Sin embargo, las autoridades locales pueden extender el calendario. Por eso, la fecha de cierre depende del lugar donde esté registrado cada elector.

En Miami-Dade, el voto anticipado continuará hasta el domingo 1 de noviembre. Los 28 centros habilitados funcionarán todos los días, de 7 a.m. a 7 p.m.

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Durante ese período, los votantes registrados en el condado pueden acudir a cualquiera de los centros habilitados, sin necesidad de ir al lugar que les corresponde el día de la elección.

Entre las opciones figuran la biblioteca Arcola Lakes, ubicada en 8240 NW 7th Avenue, Miami; el campus Kendall del Miami-Dade College, en 11011 SW 104th Street; la biblioteca de Coral Gables, en 3443 Segovia Street; y la oficina electoral del condado, en 2700 NW 87th Avenue, Doral.

La lista completa, los horarios y los tiempos de espera están disponibles en el portal oficial de Vote Miami-Dade.

Quienes tengan una boleta de voto por correo y prefieran entregarla en persona pueden llevarla a un centro de votación anticipada durante su horario de funcionamiento o a una de las oficinas electorales habilitadas.

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La participación anticipada en Georgia superó los dos millones de sufragios presenciales antes del cierre fijado para este viernes (REUTERS/Kaylee Greenlee/Archivo).

En Broward, el voto anticipado también se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre, con centros abiertos de 7 a.m. a 7 p.m.

Los electores pueden elegir cualquier centro habilitado dentro del condado. A su vez, pueden entregar personalmente sus boletas de voto por correo en los lugares autorizados o en la oficina electoral de Broward, ubicada en 4650 NW 21st Avenue, Fort Lauderdale.

La información actualizada sobre las ubicaciones y los horarios está disponible en el sitio del Broward County Supervisor of Elections.

En Orange County, donde se encuentra Orlando, el calendario publicado prevé que la votación anticipada continúe hasta el domingo 1 de noviembre. Los 27 centros habilitados, de 8 a.m. a 8 p.m.

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Las autoridades recomiendan confirmar la dirección y el horario antes de salir. La información oficial está disponible en Orange County Elections.

El condado informó cambios en tres lugares de votación para el día de la elección debido a problemas con los sistemas de climatización. Esos cambios no necesariamente afectan a los centros de votación anticipada, pero conviene verificar la ubicación correspondiente antes de acudir.

Los electores pueden sufragar en cualquier centro de su condado durante la votación anticipada, pero deben acudir a su precinto asignado el día de la elección (REUTERS/Octavio Jones/Archivo).

En Hillsborough County, donde está Tampa, la votación anticipada continuará hasta el domingo 1 de noviembre. Los 27 centros habilitados funcionarán el sábado y el domingo de 7 a.m. a 7 p.m.

Los residentes pueden votar en cualquiera de los centros habilitados dentro del condado. Las ubicaciones y los tiempos de espera se pueden consultar en VoteHillsborough.

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El calendario no es uniforme en toda el área de Tampa Bay. En Pasco, Hernando, Citrus y Polk, la votación anticipada terminará el sábado 31 de octubre. En Pinellas, Manatee y Sarasota habrá centros abiertos hasta el domingo.

Por ello, quienes vivan fuera de Hillsborough deben consultar la página de su condado para confirmar el último día de votación y el horario de atención.

Las autoridades recomiendan verificar la dirección y el horario del centro antes de acudir (REUTERS/Marco Bello/Archivo).

Georgia cierra el voto anticipado este viernes

Los centros funcionan hasta las 7 p. m., aunque los horarios pueden variar según el condado y el lugar habilitado. Después del cierre de este viernes, quienes no hayan votado deberán esperar hasta el día de la elección.

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En Fulton County, que incluye gran parte de Atlanta, hay 32 centros de votación anticipada. Todos funcionarán este viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Siete de esos lugares cuentan con buzones oficiales para depositar boletas de voto ausente durante el horario habilitado.

Mientras dura el voto anticipado, los electores pueden acudir a cualquier centro habilitado dentro del condado donde están registrados. Así, una persona registrada en Fulton County puede votar en cualquiera de sus centros, aunque no sea el lugar que le corresponde el día de la elección.

Las direcciones y los horarios pueden consultarse en My Voter Page o en el sitio de Fulton County Registration and Elections.

Qué documentos se necesitan para votar

Tanto Florida como Georgia exigen una identificación oficial con fotografía para votar en persona, aunque las listas de documentos aceptados no son idénticas.

En Florida, se puede presentar una licencia de conducir estatal, una tarjeta de identificación de Florida, un pasaporte estadounidense, una identificación militar o una identificación de empleado emitida por un organismo federal, estatal, del condado o municipal. La lista oficial también incluye tarjetas de débito o crédito, identificaciones estudiantiles, de centros de jubilados, de asociaciones vecinales y de asistencia pública, entre otras.

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Si el documento tiene fotografía, pero no incluye la firma del votante, se debe presentar otra identificación aceptada que sí la tenga. La lista completa está disponible en la guía de la División de Elecciones de Florida.

Quienes lleguen sin una identificación válida pueden solicitar una boleta provisional. Esa boleta no se cuenta automáticamente: las autoridades deben verificar la elegibilidad del elector y que haya votado en el recinto que le corresponde.

Las leyes de Florida y Georgia exigen la presentación de un documento de identidad con fotografía para sufragar en persona (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo).

En tanto, en Georgia, los votantes deben presentar una identificación válida con fotografía. Entre los documentos aceptados figuran la licencia de conducir, el pasaporte estadounidense, una tarjeta electoral gratuita emitida por el estado, una identificación militar, una identificación tribal y determinadas tarjetas de empleado emitidas por organismos públicos.

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Quienes no tengan una identificación aceptada pueden solicitar una tarjeta electoral gratuita en la oficina de registro de su condado. La información está disponible en la guía electoral oficial de Georgia.

Consecuencias de votar fuera del centro asignado

La regla cambia según se trate de votación anticipada o del día de la elección.

Mientras estén abiertos los centros de voto anticipado, los electores pueden acudir a cualquier lugar habilitado dentro del condado donde están registrados. Un residente de Miami-Dade, por ejemplo, no necesita votar en el centro más cercano a su domicilio, pero sí debe elegir uno dentro de ese condado. La misma regla se aplica en Hillsborough, Orange County y Fulton County.

El martes 3 de noviembre, en cambio, los votantes deben acudir al recinto que tienen asignado.

En Florida, quienes lleguen al lugar equivocado deben pedir a los trabajadores electorales que revisen su registro y les indiquen la dirección correcta. Emitir una boleta provisional en un recinto equivocado no garantiza que el voto sea contado.

En Georgia, los electores pueden consultar su lugar asignado en My Voter Page. Si llegan al centro incorrecto, deben solicitar indicaciones para trasladarse al recinto correspondiente. Las boletas provisionales emitidas fuera del lugar asignado están sujetas a reglas específicas.

En ambos estados, quienes estén en la fila cuando llegue la hora de cierre deben tener la oportunidad de votar. En Georgia, esto se aplica a las 7 p. m.; en Florida, también se permite sufragar a quienes permanezcan en la fila a la hora de cierre de su centro.

Fecha límite para devolver las boletas de voto por correo

Aunque ya vencieron los plazos para solicitar que se envíe una boleta por correo para esta elección, quienes ya la tienen deben prestar atención a la fecha límite para devolverla.

En Georgia, la oficina electoral del condado debe recibir la boleta antes de las 7 p. m. del martes 3 de noviembre. No alcanza con que tenga matasellos de ese día si llega después de la hora límite. Las boletas pueden entregarse en la oficina electoral correspondiente hasta ese horario.

En Miami-Dade y Broward, quienes prefieran entregar personalmente sus boletas pueden hacerlo en los centros de votación anticipada durante el horario habilitado o en las oficinas electorales de cada condado. En Miami-Dade, la oficina está ubicada en 2700 NW 87th Avenue, Doral; en Broward, en 4650 NW 21st Avenue, Fort Lauderdale.

Los electores que ya recibieron su boleta de voto por correo todavía pueden entregarla en persona, pero deben respetar los plazos correspondientes (REUTERS/Octavio Jones/Archivo).

Cómo confirmar el registro y la ubicación antes de votar

Antes de dirigirse a votar, los electores deben confirmar que su registro esté activo, que el centro elegido esté abierto y que la dirección corresponda al condado donde están registrados.

En Florida, pueden consultar el sitio de la División de Elecciones y la página del supervisor electoral de su condado. En Georgia, My Voter Page permite revisar el registro, encontrar los centros de votación anticipada y consultar el recinto asignado para el día de la elección.

La recomendación es comprobar la información el mismo día de la votación. Las fechas y los horarios varían entre condados, y la posibilidad de sufragar depende de acudir a un centro habilitado dentro del período correspondiente.