Mundo

Nuevas protestas en Italia: manifestantes se enfrentaron con la policía en Roma y Turín

Las movilizaciones contra el costo de vida y las políticas de Giorgia Meloni reunieron a estudiantes y empleados públicos, mientras los agentes usaron cañones de agua y realizaron cargas en varias ciudades

Agentes de la policía antidisturbios equipados con cascos, escudos y porras contienen a un grupo de manifestantes en una plaza de Turín, Italia. En el lugar se encuentra estacionado un vehículo policial blindado mientras los asistentes sostienen pancartas y se producen forcejeos frente a la línea de seguridad.
Guardar

Cientos de miles de personas se manifestaron este viernes en Italia contra el encarecimiento de la vida y las políticas del Gobierno de Giorgia Meloni, en una jornada de huelga general que derivó en cargas policiales y el uso de cañones de agua en varias ciudades del país. Las movilizaciones, convocadas por el sindicato Unione Sindacale di Base (USB), reunieron principalmente a estudiantes, trabajadores del sector público y organizaciones por el derecho a la vivienda.

Miles de personas vuelven a salir a la calle en Italia para protestar contra el Gobierno en plena huelga general

La huelga se extendió a decenas de ciudades italianas, entre ellas Roma, Milán, Nápoles, Turín, Bolonia y Génova. En Roma, dos tractores y un taxi encabezaron la marcha, que partió de la estación central y pasó frente al Coliseo y al Ministerio de Economía, con manifestantes que agitaban banderas y gritaban consignas como “necesitamos más viviendas, no más bombas”.

PUBLICIDAD

Miles de personas vuelven a salir a la calle en Italia para protestar contra el Gobierno en plena huelga general

La jornada en la capital italiana transcurrió con relativa calma durante la mañana, con una marcha estudiantil y el inicio de una acampada frente al Coliseo prevista hasta el domingo. La situación se tensó a media tarde, cuando una columna de manifestantes procedente del barrio de Trastevere intentó superar el cordón policial para dirigirse hacia el Parlamento italiano.

Las fuerzas del orden repelieron la aproximación con escudos y efectuaron varias cargas para dispersar a la multitud congregada en el paso sobre el río Tíber. Ante los intentos de acercarse al centro de poder político, la policía bloqueó los accesos a la Piazza Colonna, donde se ubica el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, y a la Piazza di Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados.

PUBLICIDAD

Manifestación en Roma a su paso por el Coliseo este viernes. EFE/EPA/ANGELO CARCONI
Manifestación en Roma a su paso por el Coliseo este viernes. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Los enfrentamientos se trasladaron después a la ribera del Tíber y al barrio de Testaccio, donde algunos manifestantes lanzaron botellas, petardos y objetos contundentes contra los agentes, que respondieron con cañones de agua a presión. Periodistas de la agencia AFP vieron además a jóvenes manifestantes lanzar botellas, volcar contenedores de basura e incendiar uno de ellos hacia el final de la movilización en Roma. Un primer balance provisional de las autoridades situó en ocho el número de personas retenidas para su identificación.

Incidentes similares se registraron en Turín, donde los manifestantes avanzaron hacia los policías y lanzaron huevos y botellas de plástico y de cristal en la plaza Castello, lo que llevó a los agentes a emplear cañones de agua y, según la AFP, a reprimir con bastones a parte de la multitud cerca de la sede de la prefectura. En Vicenza, en la región del Véneto, una decena de agentes resultaron heridos durante las protestas, mientras que unas 25.000 personas se manifestaban en Milán, de acuerdo con informaciones de la agencia Adnkronos.

Una huelga secundada por estudiantes y trabajadores en todo el país

Las movilizaciones contra el costo de vida y las políticas de Giorgia Meloni reunieron a estudiantes y empleados públicos, mientras los agentes usaron cañones de agua y realizaron cargas en varias ciudades
Las movilizaciones contra el costo de vida y las políticas de Giorgia Meloni reunieron a estudiantes y empleados públicos, mientras los agentes usaron cañones de agua y realizaron cargas en varias ciudades

La convocatoria de la USB fue respaldada por miles de trabajadores, entre ellos camioneros, taxistas y agricultores, que en las últimas semanas ya se habían movilizado para denunciar el aumento del precio del combustible y oponerse al incremento del gasto en defensa. El sindicato estimó que entre uno y 1,5 millones de personas participaron en las manifestaciones del viernes en todo el país, mientras que las autoridades no publicaron cifras oficiales.

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Mérito cifró el seguimiento provisional de la huelga en los centros escolares en un 7,57%, según los datos correspondientes al 54,73% de los centros contabilizados hasta las 17.00 hora local (16.00 GMT).

Manifestantes marchan durante una huelga a nivel nacional en Roma, Italia, el 30 de octubre de 2026; imagen capturada de un video. SKYTG24/vía REUTERS
Manifestantes marchan durante una huelga a nivel nacional en Roma, Italia, el 30 de octubre de 2026; imagen capturada de un video. SKYTG24/vía REUTERS

Las protestas se enmarcan en una ola de movilizaciones que estalló a mediados de octubre en Italia y que, según France Presse, se inspiró en manifestaciones previas realizadas por estudiantes en Francia y España. En Milán, la marcha comenzó también en la estación central, pero se dirigió hacia las afueras de la ciudad, lejos del centro, donde dos semanas antes varios jóvenes habían saqueado tiendas, destrozado bienes y se habían enfrentado con la policía tras otra manifestación autorizada contra el aumento del costo de vida.

Temas Relacionados

ProtestasItaliaHuelgaCosto de vida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bukele desplegó más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados: qué hay detrás del operativo

El despliegue incluye helicópteros artillados y vehículos blindados, con apoyo logístico internacional. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó los riesgos de la operación y las dudas sobre una eventual ofensiva contra las pandillas

Bukele desplegó más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados: qué hay detrás del operativo

Ucrania retomó los ataques con drones contra refinerías rusas

El gobernador Viacheslav Fedorishchev confirmó el bombardeo nocturno sobre una planta de Rosneft en Novokuibishevsk, a 800 kilómetros de la frontera, mientras Kiev no emitió comentarios inmediatos sobre la ofensiva

Ucrania retomó los ataques con drones contra refinerías rusas

Un tribunal alemán puso fin a la vigilancia permanente sobre el sospechoso del caso Madeleine McCann

El pronunciamiento oficial llegó después de que la justicia dejara sin efecto la supervisión ininterrumpida solicitada al salir de prisión en septiembre de 2025, tras revisar los informes de riesgo

Un tribunal alemán puso fin a la vigilancia permanente sobre el sospechoso del caso Madeleine McCann

La Unión Europea y Canadá firmaron una alianza estratégica sobre comercio, energía, defensa e inteligencia artificial

El pacto fue suscrito al cierre de la cumbre de Montreal y prevé ampliar los vínculos bilaterales ante las tensiones comerciales surgidas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense

La Unión Europea y Canadá firmaron una alianza estratégica sobre comercio, energía, defensa e inteligencia artificial

El fundador de Villa Vie se declaró “el villano” tras dejar varados a 200 pasajeros en Camboya: “Me siento fatal”

La empresa suspendió las operaciones del crucero Odyssey por el alza del combustible y las deudas. Su director, Mikael Petterson, evalúa una reestructuración o la quiebra

El fundador de Villa Vie se declaró “el villano” tras dejar varados a 200 pasajeros en Camboya: “Me siento fatal”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 5 de julio: reabren todas las estaciones de la línea 1 del STC

EN VIVO | Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 5 de julio: reabren todas las estaciones de la línea 1 del STC

Al menos 500 soldados de élite patrullan Cúcuta tras la orden presidencial de militarizar la ciudad fronteriza

EN VIVO | Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas: comienza la ceremonia en Palacio de Bellas Artes

Receta de tortilla de fideos, rápida y fácil

Receta de budín de pan clásico con crema, rápida y fácil

DEPORTES

Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro: por cuánto le ganó Kane a Mbappé y los puntos que sumó Lionel Messi

Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro: por cuánto le ganó Kane a Mbappé y los puntos que sumó Lionel Messi

Tras ceder su Alpine en la primera práctica, Franco Colapinto saldrá a pista en el segundo entrenamiento del GP de México

La calculadora del Superclásico con la mira de Boca y River entre la clasificación a las copas, el pase a los playoffs y el título Anual

En medio de las tensiones con Manchester United, Lisandro Martínez está en el radar de dos potencias de España

Alexander Zverev será el nuevo N°1 desde el lunes y escribirá su nombre en la historia del tenis: la lista con los 30 tenistas que llegaron a la cima

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Patrick Stewart reacciona a la muerte del actor pese a su “inexistente” relación

El hijo de Patrick Stewart reacciona a la muerte del actor pese a su “inexistente” relación

Revelan la causa de muerte de Lauren Bennett, cantante del éxito “Party Rock Anthem”

Noah Wyle revela que Eddie Murphy lo insultó cuando solo tenía 9 años

Jenny McCarthy revela que lleva varios días durmiendo en el patio de su casa, esta es la razón

Paapa Essiedu defiende su versión de Severus Snape en ‘Harry Potter’ tras amenazas racistas: “Estoy muy orgulloso”