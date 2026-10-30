Nuevas protestas en Italia: manifestantes se enfrentaron con la policía en Roma y Turín

Agentes de la policía antidisturbios equipados con cascos, escudos y porras contienen a un grupo de manifestantes en una plaza de Turín, Italia. En el lugar se encuentra estacionado un vehículo policial blindado mientras los asistentes sostienen pancartas y se producen forcejeos frente a la línea de seguridad.

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Cientos de miles de personas se manifestaron este viernes en Italia contra el encarecimiento de la vida y las políticas del Gobierno de Giorgia Meloni, en una jornada de huelga general que derivó en cargas policiales y el uso de cañones de agua en varias ciudades del país. Las movilizaciones, convocadas por el sindicato Unione Sindacale di Base (USB), reunieron principalmente a estudiantes, trabajadores del sector público y organizaciones por el derecho a la vivienda.

Miles de personas vuelven a salir a la calle en Italia para protestar contra el Gobierno en plena huelga general

La huelga se extendió a decenas de ciudades italianas, entre ellas Roma, Milán, Nápoles, Turín, Bolonia y Génova. En Roma, dos tractores y un taxi encabezaron la marcha, que partió de la estación central y pasó frente al Coliseo y al Ministerio de Economía, con manifestantes que agitaban banderas y gritaban consignas como “necesitamos más viviendas, no más bombas”.

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Miles de personas vuelven a salir a la calle en Italia para protestar contra el Gobierno en plena huelga general

La jornada en la capital italiana transcurrió con relativa calma durante la mañana, con una marcha estudiantil y el inicio de una acampada frente al Coliseo prevista hasta el domingo. La situación se tensó a media tarde, cuando una columna de manifestantes procedente del barrio de Trastevere intentó superar el cordón policial para dirigirse hacia el Parlamento italiano.

Las fuerzas del orden repelieron la aproximación con escudos y efectuaron varias cargas para dispersar a la multitud congregada en el paso sobre el río Tíber. Ante los intentos de acercarse al centro de poder político, la policía bloqueó los accesos a la Piazza Colonna, donde se ubica el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, y a la Piazza di Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados.

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Manifestación en Roma a su paso por el Coliseo este viernes. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Los enfrentamientos se trasladaron después a la ribera del Tíber y al barrio de Testaccio, donde algunos manifestantes lanzaron botellas, petardos y objetos contundentes contra los agentes, que respondieron con cañones de agua a presión. Periodistas de la agencia AFP vieron además a jóvenes manifestantes lanzar botellas, volcar contenedores de basura e incendiar uno de ellos hacia el final de la movilización en Roma. Un primer balance provisional de las autoridades situó en ocho el número de personas retenidas para su identificación.

Incidentes similares se registraron en Turín, donde los manifestantes avanzaron hacia los policías y lanzaron huevos y botellas de plástico y de cristal en la plaza Castello, lo que llevó a los agentes a emplear cañones de agua y, según la AFP, a reprimir con bastones a parte de la multitud cerca de la sede de la prefectura. En Vicenza, en la región del Véneto, una decena de agentes resultaron heridos durante las protestas, mientras que unas 25.000 personas se manifestaban en Milán, de acuerdo con informaciones de la agencia Adnkronos.

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Una huelga secundada por estudiantes y trabajadores en todo el país

Las movilizaciones contra el costo de vida y las políticas de Giorgia Meloni reunieron a estudiantes y empleados públicos, mientras los agentes usaron cañones de agua y realizaron cargas en varias ciudades

La convocatoria de la USB fue respaldada por miles de trabajadores, entre ellos camioneros, taxistas y agricultores, que en las últimas semanas ya se habían movilizado para denunciar el aumento del precio del combustible y oponerse al incremento del gasto en defensa. El sindicato estimó que entre uno y 1,5 millones de personas participaron en las manifestaciones del viernes en todo el país, mientras que las autoridades no publicaron cifras oficiales.

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Mérito cifró el seguimiento provisional de la huelga en los centros escolares en un 7,57%, según los datos correspondientes al 54,73% de los centros contabilizados hasta las 17.00 hora local (16.00 GMT).

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Manifestantes marchan durante una huelga a nivel nacional en Roma, Italia, el 30 de octubre de 2026; imagen capturada de un video. SKYTG24/vía REUTERS

Las protestas se enmarcan en una ola de movilizaciones que estalló a mediados de octubre en Italia y que, según France Presse, se inspiró en manifestaciones previas realizadas por estudiantes en Francia y España. En Milán, la marcha comenzó también en la estación central, pero se dirigió hacia las afueras de la ciudad, lejos del centro, donde dos semanas antes varios jóvenes habían saqueado tiendas, destrozado bienes y se habían enfrentado con la policía tras otra manifestación autorizada contra el aumento del costo de vida.