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Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

Tras dos semanas de enfrentamientos en los tribunales, el actor francés se refirió al futuro de su hijo y a la relación que mantiene con la estrella de Hollywood

El actor francés aseguró que no quiere que su hijo desarrolle resentimiento hacia su madre (Europa Press)
El actor francés aseguró que no quiere que su hijo desarrolle resentimiento hacia su madre (Europa Press)
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La batalla legal entre Olivier Martinez y Halle Berry por la custodia de su hijo Maceo tuvo un nuevo capítulo esta semana, después de dos semanas de enfrentamientos ante un tribunal de Los Ángeles.

El actor francés obtuvo una decisión favorable sobre la custodia física del adolescente, aunque la jueza también rechazó una de sus principales solicitudes. Tras el fallo, Martinez habló por primera vez sobre el futuro de su familia.

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“Realmente espero que Maceo y su madre puedan tener una mejor relación en el futuro”, declaró a Extra. El actor, de 60 años, también dejó claro que no quiere que su hijo guarde resentimiento hacia la protagonista de Monster’s Ball.

Halle Berry
Halle Berry tiene dos hijos de relaciones diferentes: Nahla y Maceo (Instagram)

No quiero que mi hijo odie a su mamá. Quiero que la ame. Quiero que la perdone y que, en algún momento, puedan reconciliarse de alguna manera”, alegó.

Las acusaciones que desataron la disputa judicial

El conflicto se intensificó el 1 de octubre, cuando Martinez solicitó una orden de restricción por violencia doméstica en nombre propio y de su hijo. En los documentos presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, afirmó que Maceo le contó durante una llamada telefónica, el 26 de septiembre, que su madre lo había agredido físicamente y había “intentado asfixiarlo” durante una discusión.

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“Cuando hablaba por teléfono con nuestro hijo, lo escuché entrar en pánico y oí a [Berry] seguir gritándole de fondo”, alegó el actor, según documentos citados por Us Weekly.

Martinez también pidió un cambio de emergencia en el acuerdo de custodia compartida que ambos mantenían, con una distribución del 50 % del tiempo con el adolescente para cada progenitor.

La jueza Shelley Kaufman concedió inicialmente una orden de restricción temporal que modificó las visitas de Berry. Sin embargo, la actriz negó las acusaciones y, por medio de su abogada, Marina Beck, cuestionó la versión de su exesposo.

Las acusaciones de presunto maltrato físico contra Berry desataron una nueva disputa entre los antiguos esposos (REUTERS/Mario Anzuoni)
Las acusaciones de presunto maltrato físico contra Berry desataron una nueva disputa entre los antiguos esposos (REUTERS/Mario Anzuoni)

En documentos judiciales, Berry también acusó a Martinez de interferir en asuntos relacionados con la educación y la terapia de Maceo, además de involucrar al adolescente en el enfrentamiento entre ambos. La actriz solicitó recuperar el acuerdo de custodia compartida y obtener autoridad exclusiva sobre las decisiones educativas, médicas y de salud mental de su hijo.

Qué decidió la jueza sobre la custodia de Maceo

Tras dos semanas de actuaciones judiciales, la jueza Shelley Kaufman resolvió el 29 de octubre disolver la orden de restricción temporal (TRO) que Martinez había obtenido a comienzos de mes. También rechazó su solicitud de una orden de protección por violencia doméstica contra Berry.

No obstante, la decisión no significó que la actriz recuperara la custodia física compartida. Según informó Daily Mail, el tribunal rechazó su petición para restablecer el acuerdo del 50/50, por lo que Martinez conserva la custodia física principal de Maceo. Berry tampoco podrá tener visitas nocturnas con el adolescente.

Halle Berry perdió las visitas nocturnas con Maceo, pero mantiene la custodia legal compartida y la facultad de desempate. (Grosby Group)
Halle Berry perdió las visitas nocturnas con Maceo, pero mantiene la custodia legal compartida y la facultad de desempate. (Grosby Group)

La actriz mantiene la custodia legal compartida y, de acuerdo con un representante citado por TMZ, conserva la facultad de desempate cuando ambos padres no logren ponerse de acuerdo sobre determinadas decisiones.

La abogada de Berry celebró la decisión de la jueza. “Estamos extremadamente satisfechos de que el tribunal haya disuelto la TRO. De ahora en adelante, Halle está decidida a seguir concentrándose en el bienestar y los mejores intereses de su familia”, declaró Marina Beck a Us Weekly.

La jueza también rechazó la solicitud de Martinez para imponer controles de sobriedad a Berry, una petición que ya había desestimado por falta de información suficiente.

El enfrentamiento legal todavía no termina. Según Daily Mail, la jueza volverá a examinar el asunto de la custodia en noviembre.

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