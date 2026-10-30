Estados Unidos

Un profesor de Ohio y su esposa fueron asesinados a tiros en su casa: su hijo fue acusado de homicidio

El sospechoso enfrenta once cargos por el crimen ocurrido en Oberlin. La Justicia fijó una fianza de USD 3 millones mientras continúa la investigación

La primera comparecencia judicial comenzó con Asia Nguyen-Duy siendo trasladado en brazos por cuatro agentes hasta la sala. Llevaba esposas y grilletes en los tobillos (WKYC Channel 3).
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La Policía de Oberlin, Ohio, investiga el asesinato a tiros del profesor Pipo Hieu Nguyen-Duy y de su esposa, Tran Thi Phong, quienes fueron hallados el miércoles 28 de octubre dentro de su vivienda. Su hijo, identificado inicialmente como Daniel Jones, de 31 años, fue detenido y enfrenta seis cargos de asesinato, cuatro de agresión grave y uno por manipulación de pruebas.

Las víctimas presentaban múltiples heridas de bala: Nguyen-Duy, de 64 años, fue encontrado en el primer piso de la casa, mientras que su madrastra, Phong, de 56, estaba en el segundo, precisó NBC News.

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Durante la audiencia inicial del jueves, Jones ingresó a la sala cargado por cuatro agentes, con esposas y grilletes en los tobillos. El acusado solicitó ser identificado como Asia Nguyen-Duy y pidió el uso de pronombres neutros.

El fiscal Zachary Simonoff solicitó una fianza de USD 1,5 millones, pero la jueza Farah Emeka la fijó en USD 3 millones debido a la gravedad de las acusaciones. El caso será presentado ante un gran jurado del condado de Lorain, reportó el medio local WKYC.

Un hombre calvo con anteojos y camisa azul oscuro con lunares blancos posa con los brazos cruzados ante un fondo gris liso
Los agentes hallaron los cuerpos de Pipo Hieu Nguyen-Duy y Tran Thi Phong en distintos pisos de la vivienda con múltiples heridas de bala (Oberlin College).

Un vehículo con humo llevó a la policía hasta la vivienda familiar

La investigación comenzó poco antes de las 9 de la mañana del miércoles, cuando agentes acudieron al estacionamiento del Conservatorio del Oberlin College por un automóvil que despedía humo y podía estar incendiándose.

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El vehículo, un Toyota con matrícula de Oregón, tenía una ventana tapiada y un tubo que sobresalía del techo. En su interior había un paquete para un cargador Glock de 17 cartuchos y dos proyectiles de 9 milímetros. El informe policial señala que estaba registrado a nombre de Jones, quien no se encontraba en el lugar.

Un hombre con uniforme a rayas y marcas en el rostro permanece sentado mientras dos oficiales de policía con guantes negros lo sostienen
La jueza Farah Emeka fijó una fianza de USD 3 millones para la persona acusada, quien solicitó ser llamada Asia Nguyen-Duy durante la audiencia (Captura de video: WKYC).

De acuerdo con WKYC, los agentes lo localizaron a las 10:19, tras recibir un aviso sobre una persona desaliñada y empapada en la zona de Shipherd Circle. Al llegar, encontraron a Asia Nguyen-Duy con rasguños en el rostro y lesiones en una mano y un brazo. Allí confesó haber asesinado a su familia y les proporcionó la dirección de la vivienda.

A las 10:28, los policías se dirigieron a la casa de South Pleasant Street para verificar el estado de los familiares. Ingresaron por la fuerza y encontraron los cuerpos de Nguyen-Duy y Phong en distintos pisos de la vivienda.

El arma utilizada no fue hallada. Tampoco se recuperó una riñonera que, presuntamente, llevaba el acusado. El motivo del ataque no fue establecido hasta el momento.

Automóvil policial con luces encendidas en una calle, frente a casas de madera y una cinta amarilla de seguridad
El hallazgo de un automóvil registrado a nombre del sospechoso con municiones en el estacionamiento del conservatorio dio inicio a las pesquisas policiales (Captura de video: WKYC).

Durante la comparecencia, se reveló que el acusado se había presentado en la vivienda de una residente de Oberlin y le había pedido que grabara un video para publicarlo en internet. En la grabación habría afirmado que escapaba de una secta y dijo: “Todo lo que hice fue por voluntad propia y asumo toda la responsabilidad”.

La madre de Asia Nguyen-Duy, residente en Oregón, declinó hacer declaraciones a NBC News debido a que estaba afectada por lo ocurrido. Según Simonoff, explicó a los investigadores que su hijo “actualmente sufre de psicosis y necesita medicación”.

Un hombre con un uniforme a rayas y las manos esposadas permanece sentado entre dos oficiales de policía en una sala judicial
La fiscalía informó que la persona imputada grabó un video en el que aseguró que escapaba de una secta y asumió la responsabilidad de sus actos (Captura de video: WKYC)

El profesor enseñaba fotografía en Oberlin desde 1998

Nguyen-Duy impartía arte de estudio y fotografía en Oberlin College desde 1998. Había nacido en Hue, Vietnam, y llegó a Estados Unidos como refugiado político en 1975.

El profesor recibió becas y reconocimientos, entre ellos una Beca Guggenheim de Fotografía en 2011. Su obra formó parte de colecciones públicas en Estados Unidos, Europa y Asia.

La presidenta de la institución, Carmen Twillie Ambar, señaló en un mensaje a la comunidad universitaria que la muerte del docente generaba una profunda tristeza y anunció apoyo psicológico para quienes lo necesitaran. “Pipo era muy querido. Durante sus años en Oberlin, nos marcó a todos con su pasión por la fotografía”, expresó.

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