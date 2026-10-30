Estados Unidos

Hollywood pierde la mitad de su producción mientras el Congreso debate un incentivo fiscal para frenar el éxodo

La fuga de rodajes al exterior destruyó 50.000 empleos en una década y convirtió la crisis de la industria en uno de los ejes de la campaña por la alcaldía de Los Ángeles

El rodaje audiovisual en Los Ángeles cayó a la mitad desde 2019 y provocó la pérdida de 50.000 empleos en diez años. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo/File Photo)
El rodaje audiovisual en Los Ángeles cayó a la mitad desde 2019 y provocó la pérdida de 50.000 empleos en diez años. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo/File Photo)
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Hollywood pierde terreno frente a la competencia global, informó CBS News. El rodaje en Los Ángeles se redujo a la mitad desde 2019. Cerca de 50.000 puestos de trabajo desaparecieron en la última década y más de 80 empresas del sector cerraron sus puertas, según datos de FilmLos Ángeles. La crisis convirtió la industria del cine y la televisión en uno de los temas centrales de la campaña por la alcaldía de la ciudad.

El declive tiene causas estructurales. En los últimos 25 años, la participación de Estados Unidos en la producción cinematográfica global cayó del 74% al 42% del gasto total de los grandes estudios, de acuerdo con un informe encargado por una coalición de sindicatos del entretenimiento —IATSE, el Sindicato de Directores de América (DGA) y SAG-AFTRA— a la consultora EY.

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En televisión, la retracción fue similar: del 94% al 64%. Los presupuestos que salieron de Estados Unidos se fueron a Canadá, el Reino Unido y decenas de países con incentivos fiscales más competitivos.

El gasto de los estudios se duplicó, pero el dinero fue al exterior

El informe de EY, consultora internacional, analiza películas con presupuestos de USD 5 millones o más y episodios de televisión desde USD 1 millón, en un período de dos décadas y media. Sus cifras muestran que el gasto de los estudios en cine creció de USD 3.000 millones a USD 7.000 millones anuales; en televisión, la expansión fue aún más pronunciada: de USD 933 millones a USD 8.400 millones.

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Ese crecimiento benefició, en proporciones crecientes, a locaciones fuera de Estados Unidos. Hoy, la mitad de toda la producción cinematográfica mundial ocurre fuera del país.

El impacto es más agudo en las superproducciones. Entre las 25 películas más costosas de cada año, la participación estadounidense se desplomó del 74% al 34%. Ese grupo concentra una cuarta parte de todas las producciones de los grandes estudios, pero representa la mitad del empleo técnico y dos tercios de los presupuestos totales. De haberse mantenido constante la cuota de mercado local en el período analizado, la industria habría recibido unos USD 4.000 millones adicionales por año en producción de cine y televisión.

Foros vacíos y empresas con pérdidas en Los Ángeles

La participación de Estados Unidos en la producción cinematográfica global descendió del 74% al 42% en el último cuarto de siglo (REUTERS/Mike Blake)
La participación de Estados Unidos en la producción cinematográfica global descendió del 74% al 42% en el último cuarto de siglo (REUTERS/Mike Blake)

El deterioro se nota en los estudios de Los Ángeles, donde varios foros de grabación permanecen sin actividad. Keith Marvin dirige una empresa de utilería que trabajó en producciones como Once Upon a Time in Hollywood y Hacks. Tras siete años de rentabilidad, el negocio pasó a registrar pérdidas. “El resto del país, el resto del mundo, consume lo que hacemos aquí. Creo que eso debería ser más valorado”, señaló en declaraciones a CBS News.

Phillip Sokoloski, director de FilmLA, empresa que mide la actividad audiovisual en el área de Los Ángeles, describió la situación de los negocios vinculados al sector: “Muchos son pequeñas empresas, y ahora que el teléfono no suena, ven la posibilidad real de no poder mantener sus puertas abiertas”, afirmó a CBS News.

La crisis del cine entró de lleno en la campaña por la alcaldía de Los Ángeles

El deterioro económico trascendió los límites del sector y se instaló en la política local. La candidata a la alcaldía Nithya Raman emitió un aviso electoral durante la ceremonia de los Emmy en el que advertía que “demasiadas producciones en LA están paralizadas”. La actual alcaldesa, Karen Bass, respondió impulsando legislación para frenar la caída, aunque los incentivos fiscales estatales apenas comenzaron a atraer algo de producción de regreso.

El Congreso debate un incentivo fiscal federal de hasta el 30% para frenar el éxodo

El senador Adam Schiff impulsa una ley de incentivos fiscales federales para el sector audiovisual con el respaldo de Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El senador Adam Schiff impulsa una ley de incentivos fiscales federales para el sector audiovisual con el respaldo de Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

En el Congreso, el debate gira en torno a la creación de un crédito fiscal de entre el 20% y el 30% para la producción doméstica. Los sindicatos sostienen que los subsidios estatales ya no alcanzan y que solo una intervención a nivel nacional puede frenar el declive. La Asociación Cinematográfica de América (MPA) proyecta que dicho incentivo generaría USD 22.000 millones adicionales en producción local anual para 2035.

El senador Adam Schiff impulsó una propuesta de crédito fiscal federal que, combinada con los subsidios estatales, crearía, según sus promotores, el régimen de incentivos más generoso del mundo para la industria audiovisual. La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien expresó su apoyo en agosto de 2026, y sus promotores aspiran a convertirla en ley antes de que concluya el año.

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