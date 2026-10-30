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Rusia y Ucrania completaron la evacuación durante la tregua humanitaria en Oleshki

El dispositivo, coordinado por Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, movilizó 25 autobuses y nueve ambulancias para residentes de la localidad de Jersón, sin un balance final de salidas comunicado por las autoridades

Los equipos entregaron decenas de toneladas de alimentos, medicamentos y combustible a los civiles que eligieron permanecer en Oleshki (EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT)
Los equipos entregaron decenas de toneladas de alimentos, medicamentos y combustible a los civiles que eligieron permanecer en Oleshki (EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT)
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Rusia y Ucrania completaron una misión humanitaria en Oleshki en medio de una tregua inédita, que permitió evacuar a residentes y entregar suministros en la localidad de la región ucraniana de Jersón ocupada por las fuerzas rusas desde 2022.

La operación terminó este viernes después de varios días de coordinación entre las delegaciones encabezadas por la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantrátova, y el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets. Ambos acudieron a Oleshki, conversaron con los habitantes y atendieron juntos a la prensa, en una imagen inusual desde el inicio de la invasión a gran escala.

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El dispositivo contó con 25 autobuses y más de 750 plazas para los residentes que solicitaron salir de la ciudad. También participaron nueve ambulancias, según los datos difundidos durante el operativo. Las autoridades no comunicaron una cifra definitiva de personas evacuadas. El primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, informó inicialmente que 527 personas irían a territorio controlado por Kiev, pero retiró ese dato poco después al señalar que la cuestión era sensible y que todavía no existían números exactos.

Los vecinos pudieron elegir su destino. Un grupo partió hacia zonas bajo control ruso y otro emprendió el trayecto hacia territorio controlado por Ucrania. La delegación ucraniana salió junto a quienes optaron por esa ruta y se dirigió primero a Anapa, en la región rusa de Krasnodar. Desde allí, el plan contempló un vuelo a Bielorrusia y el posterior traslado en autobús a Ucrania, sin cruzar la línea del frente.

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La ayuda humanitaria llegó antes de que concluyera la evacuación para los habitantes que resolvieron permanecer en Oleshki. La carga incluyó alimentos, productos de higiene, medicamentos y combustible para generadores de emergencia. Lantrátova cifró en varias decenas de toneladas el volumen de suministros entregados.

Dos personas murieron durante las tareas de desminado necesarias para abrir los accesos a la ciudad (Ministerio de Defensa ruso/Handout vía REUTERS)
Dos personas murieron durante las tareas de desminado necesarias para abrir los accesos a la ciudad (Ministerio de Defensa ruso/Handout vía REUTERS)

Lubinets se refirió a quienes eligieron quedarse: “Me dijeron que es su propia decisión. Al menos haremos lo posible para que les llegue ayuda humanitaria de alguna manera”.

La evacuación fue posible tras las tareas de desminado de los accesos a Oleshki. Las rutas, cubiertas de minas, restos de vehículos y drones, quedaron prácticamente cerradas para la población civil. Durante la limpieza murieron dos participantes, entre ellos un zapador ruso.

La tregua local entró en vigor el martes y se extendió a Oleshki, sus alrededores y la ciudad de Jersón, ubicada en la otra orilla del río Dniéper y bajo control ucraniano. Lubinets afirmó que se trató del primer alto el fuego que se mantuvo en un tramo tan amplio del frente desde 2022. Para el viernes, las partes señalaron que el acuerdo se respetó durante más de 80 horas.

Lantrátova propuso que este tipo de misiones coordinadas se convirtiera en una práctica regular.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, medió en las negociaciones que derivaron en el alto el fuego y siguió las distintas fases del operativo. Las autoridades de Rusia y Ucrania destacaron su intervención. El papa León también pidió a los gobiernos de ambos países que colaboraran para permitir una pausa local, la salida de civiles y el ingreso de suministros.

Oleshki quedó bajo ocupación rusa en los primeros meses de la guerra. Antes de la invasión, la ciudad tenía cerca de 24.000 habitantes. Su ubicación, junto al Dniéper y frente a posiciones ucranianas, la dejó expuesta a los combates después de que las fuerzas rusas se retiraron de la capital regional de Jersón en noviembre de 2022.

Un edificio destruido en Oleshki, en la región de Jersón, bajo control ruso (Reuters)
Un edificio destruido en Oleshki, en la región de Jersón, bajo control ruso (Reuters)

La situación de los civiles se agravó durante los últimos meses. Las autoridades ucranianas afirmaron que unas 2.000 personas, entre ellas cerca de 50 niños, seguían atrapadas sin alimentos, electricidad, agua ni atención médica suficiente.

Los suministros de emergencia no llegaban a la localidad desde el 26 de mayo, según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El deterioro también se vinculó con las inundaciones que provocó la destrucción de la represa de Nova Kajovka en 2023 y con los daños acumulados por los enfrentamientos posteriores.

El alto el fuego quedó previsto hasta el final del domingo. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lo definió como un caso aislado y señaló que, por el momento, no podía trasladarse a la negociación general. Mientras la pausa seguía vigente en Jersón, las hostilidades continuaron en otras regiones de Ucrania.

(Con información de DPA, EFE y Europa Press)

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