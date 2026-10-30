Un exdetective de Massachusetts es juzgado por matar a una joven embarazada y hacer pasar su muerte como un suicidio

El detective Matthew Farwell enfrenta cargos federales de asesinato en primer grado y obstrucción a la justicia por la muerte de Sandra Birchmore (Jessica Rinaldi/The Boston Globe via AP, File)

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Matthew Farwell, exdetective de la policía de Stoughton, Massachusetts, enfrenta cargos federales por la muerte de Sandra Birchmore, una joven de 23 años hallada muerta en su apartamento en febrero de 2021.

La acusación lo imputa por matar a una víctima para impedir su testimonio —bajo el estatuto federal 18 U.S.C. § 1512— y por causar la muerte de un niño no nacido. La fiscalía sostiene que Farwell estranguló a Birchmore y manipuló la escena para que pareciera un suicidio.

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El caso tardó cinco años en llegar a juicio. Cuando hallaron el cuerpo de Birchmore en su apartamento, la policía estatal cerró la investigación en pocas horas con una conclusión única: suicidio por ahorcamiento.

Farwell, en el apartamento la noche del crimen

El fiscal adjunto de Estados Unidos, Torey Cummings, expuso ante el jurado la secuencia de hechos que, según la acusación, llevó al crimen. Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Birchmore mostraron a Farwell entrando al inmueble a las 9:14 p.m. del 1 de febrero de 2021. Un perito en informática forense testificó que el teléfono de la víctima dejó de registrar actividad a las 9:40 p.m., tres minutos antes de que la cámara del vestíbulo captara la salida del detective.

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William Smock, perito de la fiscalía, declaró ante el jurado que, según su análisis, Birchmore fue estrangulada con la correa de una bolsa de lona y que opuso resistencia antes de morir.

“Ya no se trataba de si sus crímenes saldrían a la luz, sino de cuándo”, declaró Cummings ante el jurado. “Había perdido el control sobre Sandra. Tenía un verdadero problema. Necesitaba una forma de silenciarla para siempre”, agregó.

El abuso en un programa de mentoría policial para menores

Birchmore tenía 12 años cuando se incorporó a un programa de orientación policial en Stoughton destinado a jóvenes interesados en las fuerzas del orden. Farwell, que por entonces tenía 24 años, la agregó como contacto en Facebook poco después. Con el tiempo, la relación derivó en algo que la fiscalía califica de abuso sexual sistemático.

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En un mensaje de texto enviado en 2020, Birchmore le recordó a Farwell la fecha en que tuvieron relaciones sexuales por primera vez: el 10 de abril de 2013, cuando ella tenía 15 años. “El mejor día de mi vida”, escribió ella. “Yo también”, respondió él.

Las cámaras de seguridad registraron la entrada y salida de Farwell en el edificio de Birchmore la noche en que ocurrió el deceso (Facebook)

A lo largo de los años intercambiaron más de 40.000 mensajes de texto, algunos de los cuales fueron leídos durante el juicio. Entre ellos figuraban mensajes de contenido sexual con referencias a la violencia física. “Te agarraré del cuello y te diré que no le digas ni una palabra a nadie o te arrepentirás”, escribió Farwell en uno de esos intercambios.

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El embarazo de Birchmore, origen de peleas y amenazas

En 2020, según la fiscalía, Birchmore presionó a Farwell para que la embarazara y lo amenazó con revelar la relación a su esposa si no accedía. Al confirmar el embarazo, le envió una imagen con el mensaje: “¡Felicidades, vamos a ser padres!”. Farwell respondió que no tenía “nada que decir”.

Cuando Birchmore sugirió que él estuviera presente en el parto, el detective respondió: “Eres verdaderamente la peor persona sobre la faz de la tierra”. Una amiga de la víctima, Leslie Davis, testificó que Birchmore le relató una pelea física en la que Farwell la empujó al suelo, y que él se negó a reconocer al bebé: “Ese no es mi bebé”, le dijo.

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Una prueba de paternidad realizada durante la investigación federal determinó que Farwell no era el padre del bebé. El padre biológico resultó ser Jason Pickard, un reclutador del Ejército que conoció a Birchmore en 2019. Pickard testificó que ella le había dicho que Farwell era el padre y que la relación con él había comenzado cuando era menor de edad.

La denuncia anónima días antes de la muerte

En enero de 2021, días antes de la muerte de Birchmore, una mujer llamó a la policía de Stoughton para denunciar la relación entre el detective y la joven.

Farwell, según los registros, reaccionó con furia y le escribió a Birchmore: “No tienes ni idea de lo malo que es lo que hizo”.

La investigación original y la reapertura por el FBI

Birchmore conoció a Farwell a los 12 años en un programa de orientación policial para menores en Stoughton (Stoughton Police Department via AP, File)

La investigación original, a cargo de agentes de la policía estatal que trabajaban para la fiscalía del condado de Norfolk, nunca cuestionó la hipótesis del suicidio. Farwell fue interrogado durante solo 15 minutos en un estacionamiento. Los investigadores no tomaron notas, no lo examinaron en busca de lesiones y no le extrajeron muestras de ADN. Cuando revisaron su teléfono, Farwell ya había borrado los mensajes intercambiados con Birchmore.

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“No solo no investigaron, sino que rápidamente les dijeron a otros, incluido el médico forense, que definitivamente se trataba de un suicidio y que no había habido ningún acto delictivo”, afirmó Cummings, según la agencia AP.

El hermano gemelo del acusado, Billy Farwell, testificó que el investigador principal —un antiguo amigo de la familia— le había dicho que quería cerrar el caso cuanto antes. “Dijo que necesitaba la investigación como si necesitara una bala en la cabeza”, declaró.

El FBI se hizo cargo del caso en 2023, en parte a instancias del exsubdirector del Departamento de Policía de Stoughton, Brian Holmes, quien había iniciado una investigación interna. Farwell dimitió antes de que Holmes hiciera públicas sus conclusiones, que determinaban que el detective había mantenido una relación sexual con Birchmore. El médico forense del estado, que inicialmente certificó el suicidio, modificó después la causa oficial de la muerte a “indeterminada”.

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La defensa: Birchmore tenía antecedentes de intentos de suicidio

La abogada de Farwell, Kimberly Stevens, reconoció ante el jurado que su cliente “tuvo una aventura extramatrimonial”, pero descartó que sea un asesino. “Cometió errores lamentables. Es humano. Matthew no mató a Sandra Birchmore”, declaró.

Stevens argumentó que Birchmore era una mujer con historial psiquiátrico desde los 6 años, que había intentado suicidarse durante la adolescencia y que atravesaba una situación económica crítica al momento de su muerte, con menos de USD 3 en el banco. Según la defensa, Farwell fue al apartamento aquella noche para terminar la relación.

El juicio, que se encuentra en la fase de presentación de pruebas y testigos, comenzó días atrás en el tribunal federal de Boston. La fiscalía concluyó su presentación el miércoles. La defensa estaba prevista para continuar con testigos el viernes, antes de que el caso pase a manos del jurado la semana próxima.

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