Estados Unidos vota en medio del malestar por la inflación y la suba de los combustibles

Las elecciones legislativas amenazan el control del Partido Republicano en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. (Reuters)

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Estados Unidos se prepara para votar el martes en unas elecciones legislativas atravesadas por el malestar ante el alto costo de vida, en un escenario que pone en riesgo el control republicano del Congreso.

Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025 respaldado por votantes que confiaban en que lograría frenar la peor inflación registrada en el país en cuatro décadas. Su antecesor, Joe Biden, había dejado una ola de subas de precios derivada de la post pandemia y la guerra de Ucrania, y se ubicó entre los mandatarios con mayor inflación acumulada en un solo período de gobierno.

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Sin embargo, la comparación entre ambas gestiones no favorece al oficialismo actual, ya que mientras en los últimos seis meses del mandato demócrata la inflación promedió 2,67%, bajo la administración republicana ese indicador trepó a 3,67% entre abril y septiembre, un punto porcentual por encima. Los sondeos dan prácticamente por perdida la Cámara de Representantes para el Partido Republicano y advierten que los demócratas podrían disputar también el Senado, en un desenlace atribuido al impacto de las decisiones de Trump sobre la economía doméstica.

En 2025, el presidente impulsó una guerra comercial basada en aranceles que encarecieron buena parte de las importaciones. Cuando los economistas estimaban que ese efecto ya había sido absorbido, el bombardeo a Irán del 28 de febrero y el conflicto posterior, hoy impopular, afectaron el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz y dispararon los precios de los combustibles.

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El precio del diésel acumuló un aumento cercano al 70% afectado por las tensiones bélicas y los ataques a refinerías rusas. (REUTERS/Edgar Su)

La nafta regular cuesta hoy casi un 50% más que en febrero, y el diésel, afectado además por los ataques ucranianos contra refinerías rusas, acumula un alza cercana al 70%. Solo en septiembre, el combustible subió un 9,1%, un dato relevante en estados como Florida, donde buena parte de la población depende del auto para moverse.

“La gasolina afecta el transporte, los bienes, todo. Transportamos mucho por camión. Los boletos de avión han subido; mis boletos para ir a casa en Navidad ya se duplicaron”, contó Matthew Moore, abogado de 63 años, luego de votar en Florida.

Los números oficiales respaldan ese testimonio. El IPC promedió 3,5% en el último trimestre, y el índice de gastos en consumo personal (PCE) marcó una suba de 3,6% en septiembre, cifras que muestran que la presión sobre los precios no cedió antes de los comicios.

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Un relevamiento del Pew Research Center muestra que el 84% de los votantes señala a la economía como su principal inquietud. “Es ridículo. Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte”, resumió Kyler Daugherty, trabajador de la salud de 43 años, mientras cargaba nafta en Fort Lauderdale.

Trump había basado buena parte de su campaña de reelección en la promesa de abaratar la vida cotidiana, un reclamo que ya circulaba durante la gestión de Biden. Melissa Reer, trabajadora social de 49 años, expresó: “No le creí en ese momento y no le creo ahora. Muchas cosas tienen que cambiar para que los precios bajen”. La mujer señaló en particular el encarecimiento de los seguros de auto y vivienda.

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William Galston, investigador de la Brookings Institution, puso el foco en dos decisiones concretas de Trump como responsables del alza generalizada: los aranceles y la guerra con Irán. “Está en manos del presidente eliminar la mayoría de los aranceles que impuso y poner fin a la guerra que comenzó”, planteó.

El 84% de los votantes en Estados Unidos sitúa la situación económica como su principal inquietud antes de acudir a las urnas. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Pese a ese malestar, la economía mostró señales de fortaleza. El producto interior bruto (PIB) avanzó 3,4% en el tercer trimestre, sostenido por un consumo privado que mantuvo un ritmo de expansión del 3,8%. Buena parte de ese crecimiento respondió al desempeño de la inversión corporativa, que subió 12,7% de la mano del impulso vinculado a la inteligencia artificial, con saltos de 37,4% en equipos de procesamiento de información y de 9,6% en software.

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Ese mismo fenómeno genera resistencias en comunidades preocupadas por la eventual pérdida de empleos y por la demanda de agua y electricidad que exigen los centros de datos que se multiplican en el territorio del país.

Para otros votantes, como Michael Childs, trabajador de la industria del entretenimiento de 62 años, la decisión en las urnas ya estaba tomada antes de conocer estos datos. “Basándome en eso emití mi voto, en lo que siento sobre cómo han manejado la responsabilidad que los votantes les otorgaron”, afirmó. La Casa Blanca, por su parte, sostiene que sus políticas impulsan la economía y abaratan el costo de vida para los ciudadanos.

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Symeria Hudson, titular de la organización apartidista United Way Miami, advirtió que “las dificultades económicas están empezando a extenderse en Estados Unidos, particularmente entre la clase media”. Un relevamiento de la entidad detectó que el 41% de los 132 millones de hogares estadounidenses se ubica por debajo del umbral ALICE, que agrupa a personas con empleo cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir vivienda, alimentación, transporte y salud.

(Con información de AFP y EFE)