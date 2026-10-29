Confirman cinco casos de E. coli en un estado de EEUU y cierran una granja por un posible vínculo con las infecciones

Las autoridades sanitarias del condado de San Luis Obispo investigan cinco casos de infección por E. coli productora de toxina Shiga. (Reuters)

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Las autoridades sanitarias del condado de San Luis Obispo, en el centro de California, investigan cinco casos de infección por E. coli productora de toxina Shiga, una bacteria que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños.

La investigación se centra en una posible relación con Brookshire Farms, un establecimiento que ofrece actividades otoñales para familias, como recorridos, un laberinto de maíz y la recolección de calabazas. La granja cerró voluntariamente mientras continúan las averiguaciones.

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El caso se produce durante la temporada de visitas a granjas y otras atracciones rurales, donde las autoridades sanitarias deben determinar si las personas enfermas estuvieron expuestas a una fuente común. Por ahora, el origen de las infecciones no ha sido establecido.

Tres niños en cuidados intensivos por E. coli

Los cinco casos confirmados corresponden a dos adultos y 3 niños, según informó Tom Cuddy, portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de San Luis Obispo, a ABC News, cadena televisiva estadounidense.

El funcionario indicó que los menores se encuentran en estado grave y reciben atención en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. El comunicado oficial del condado no especificó sus edades, los hospitales donde están internados ni la evolución de los pacientes.

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La oficial de salud del condado, Christy Mulkerin, señaló que las autoridades trabajan para identificar el origen de las infecciones y proteger a la comunidad. El departamento también advirtió que los niños menores de 10 años tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con esta bacteria.

Las cinco personas enfermas visitaron la granja antes de enfermar, aunque los inspectores aún no identificaron la fuente precisa del contagio. (Reuters)

La investigación sobre Brookshire Farms

Las cinco personas afectadas habían visitado Brookshire Farms, de acuerdo con las declaraciones de Cuddy a ABC News. El establecimiento ofrece actividades de temporada, entre ellas un campo de calabazas, paseos y un laberinto de maíz.

El Departamento de Salud Pública investiga las actividades realizadas por los pacientes y las posibles exposiciones que pudieron compartir. También recopila información mediante entrevistas para determinar si los casos están relacionados epidemiológicamente.

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La granja coopera con las autoridades y suspendió voluntariamente sus operaciones como medida preventiva mientras avanza la investigación. Sin embargo, la coincidencia de las visitas no confirma que el establecimiento sea la fuente de las infecciones.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado un alimento, una fuente de agua, un animal o una instalación como origen de los contagios. Tampoco han determinado las circunstancias exactas en las que se produjo la exposición.

Síntomas a vigilar tras visitar la granja

El período de posible exposición investigado comprende del 16 al 26 de octubre. Las personas que acudieron a Brookshire Farms entre el 16 y el 26 de octubre y presentan síntomas deben consultar a un médico. Los síntomas pueden aparecer entre 3 y 5 días después de la exposición, aunque en algunos casos tardan hasta 10 días. Entre las manifestaciones que deben vigilarse figuran:

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Cólicos y dolor abdominal intenso.

Diarrea, que puede ser acuosa o contener sangre.

Vómitos.

Signos de deshidratación.

La presencia de diarrea con sangre, dolor abdominal intenso o signos de deshidratación requiere atención médica. El departamento también pidió a las personas contactadas por los investigadores que respondan sus preguntas y proporcionen información sobre sus visitas y posibles síntomas.

Cuddy advirtió a ABC News que podrían identificarse más casos a medida que avance la investigación. Por ese motivo, las autoridades continúan recopilando datos para determinar si otras personas estuvieron expuestas.

El establecimiento Brookshire Farms suspendió voluntariamente sus operaciones mientras las autoridades evalúan su posible vínculo con el brote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posibles complicaciones de la infección

La bacteria Escherichia coli, conocida como E. coli, se encuentra en el ambiente, el agua, los alimentos y los intestinos de personas y animales. Muchas variedades son inofensivas, pero algunas producen toxinas que pueden causar enfermedades gastrointestinales graves.

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Los casos investigados en California corresponden a infecciones por E. coli productora de toxina Shiga, un grupo de bacterias que libera sustancias capaces de dañar el organismo. El laboratorio evalúa información adicional para determinar la cepa específica relacionada con los diagnósticos.

Una de las posibles complicaciones es el síndrome urémico hemolítico, una afección que daña los pequeños vasos sanguíneos y puede dañar los riñones. En los cuadros graves, puede provocar insuficiencia renal aguda.

Los niños pequeños tienen mayor riesgo de desarrollar esta complicación, según las autoridades sanitarias del condado. La investigación continúa para establecer el origen de las infecciones y determinar si existe riesgo para otras personas.

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