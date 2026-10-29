El antiguo ático de Lady Gaga en Nueva York sale al mercado por USD 7 millones

Douglas Elliman puso a la venta el antiguo ático de Lady Gaga en Hell’s Kitchen por un valor cercano a los 7 millones de dólares (Archivo)

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El antiguo apartamento de Lady Gaga en Hell’s Kitchen, en Nueva York, volvió al mercado inmobiliario con un precio cercano a USD 7 millones. La vivienda, un dúplex de 344 metros cuadrados, ocupa la parte superior del edificio que albergó al histórico estudio Hit Factory y también tuvo entre sus residentes al exjugador de baloncesto Carmelo Anthony y al comediante Tracy Morgan.

La información fue publicada por People, que indicó que Douglas Elliman puso a la venta el inmueble por menos de USD 7 millones. Los registros de propiedad consultados por el medio señalan que el ático cambió de dueño por última vez en 2018, cuando se pagaron USD 6,1 millones.

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El dúplex cuenta con cuatro dormitorios y terraza con vistas a Manhattan

La vivienda dúplex dispone de 344 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro dormitorios y tres baños completos (Archivo)

La ficha inmobiliaria citada por People describe una residencia distribuida en dos niveles, con cuatro dormitorios, tres baños completos y un toilette. Dos de las habitaciones se encuentran en la planta inferior y disponen de baño privado. Ese sector se conecta con un despacho y la cocina mediante un vestíbulo.

Las imágenes difundidas para promocionar la propiedad muestran una sala de estar y comedor ubicada en una esquina del edificio, con chimenea y grandes ventanales. Sobre la mesa del comedor hay una lámpara de araña, mientras que la cocina se integra con las áreas comunes del primer nivel.

Una escalera interna comunica ese espacio con la planta superior, donde está la suite principal. La habitación tiene claraboya, vestidor y ventanas que aportan luz natural. El baño, de acuerdo con la descripción de la publicación, incluye revestimientos blancos, bañera y lavabo de gran tamaño.

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Desde ese nivel se accede además a una terraza exterior con vistas hacia el centro de Manhattan. El espacio al aire libre forma parte de los atributos destacados de un apartamento situado en una zona de alta densidad urbana, donde las viviendas con terrazas privadas son menos frecuentes.

Carmelo Anthony y Tracy Morgan también vivieron en el apartamento

El exjugador de baloncesto Carmelo Anthony y el comediante Tracy Morgan residieron en el inmueble en distintos periodos (Archivo)

La inmobiliaria confirmó a People que Gaga no fue la única figura conocida vinculada con el ático. Carmelo Anthony, exintegrante de los New York Knicks, y Tracy Morgan, actor y comediante estadounidense, residieron en el lugar en distintos momentos.

La empresa no pudo precisar si ambos fueron propietarios o inquilinos, aclaró el medio. La conexión con personalidades del espectáculo y el deporte se suma al pasado musical del edificio, aunque la actual oferta se realiza a nombre de los vendedores representados por Lydia Sussek, Pamela Nichols y David Troutman, agentes de Douglas Elliman.

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De acuerdo con la información recogida por Robb Report, quienes viven en el inmueble tienen acceso a gimnasio y espacios de guardado. El edificio también cuenta con portero y administrador residente.

El apartamento se vendió por USD 6,1 millones en 2018, una cifra que permite dimensionar el aumento del precio pedido en la nueva salida al mercado. La oferta actual coloca a la unidad entre las propiedades de mayor valor de su tipo en ese sector de la ciudad.

El edificio se levanta sobre la antigua sede de Hit Factory

El inmueble funcionó como sede del estudio Hit Factory hasta marzo de 2005 y concluyó su reconversión en 27 condominios en 2011 (Archivo)

El valor histórico de la propiedad está ligado a la antigua Hit Factory, el estudio de grabación que funcionó en el edificio antes de su reconversión residencial. Robb Report afirmó que por esas salas pasaron artistas como Madonna, Michael Jackson, Bruce Springsteen y los Rolling Stones.

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El estudio cerró en marzo de 2005. Más tarde, el inmueble fue transformado en un condominio de 27 unidades, proceso que concluyó con la venta total de los departamentos en 2011, detalló la publicación especializada.

La venta coincide con una etapa personal diferente para la cantante. People informó que Gaga y su prometido, Michael Polansky, recibieron a su hija, Rose Bean Polansky, en junio. Una fuente cercana a la artista declaró al medio: “Siempre quiso ser madre. Era algo muy importante para ella”.

El antiguo ático de Lady Gaga permanece listado por Douglas Elliman, mientras sus antecedentes vinculados con la música, el deporte y la televisión forman parte de la presentación de la propiedad.

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