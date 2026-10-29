Estados Unidos

Votantes de 10 estados decidirán en las urnas si limitan los centros de datos de IA

Ohio concentra 21 de las propuestas; una podría frenar un proyecto de Amazon de USD 2.000 millones

Una vista desde un dron muestra las obras en curso del nuevo centro de datos de Meta en Middleton Township, Ohio, EE. UU., el 13 de mayo de 2026 (REUTERS/Eric Cox/Archivo)
Una vista desde un dron muestra las obras en curso del nuevo centro de datos de Meta en Middleton Township, Ohio, EE. UU., el 13 de mayo de 2026 (REUTERS/Eric Cox/Archivo)
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Votantes de 10 estados decidirán el martes 3 de noviembre, junto con las elecciones legislativas, si limitan los centros de datos en sus comunidades. Hay al menos 41 medidas en 38 jurisdicciones locales para retrasar, prohibir o endurecer los requisitos de las instalaciones que alimentan la IA, según Ballotpedia.

Ballotpedia es un grupo de investigación sin afiliación partidaria. Su recuento, citado por la agencia Reuters, ubica a Ohio como el estado con más iniciativas de este tipo: 21 propuestas en más de una docena de jurisdicciones.

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En Sunbury, cerca de Columbus, una de las medidas prohibiría los centros de datos que consuman más de 25 megawatts de electricidad. Si se aprueba, podría descarrilar el proyecto de Amazon de USD 2.000 millones en esa localidad, según Reuters.

Shannon Kellogg, responsable de políticas públicas de Amazon, apareció en la televisión local en octubre para responder preguntas antes de la votación. Un portavoz de la empresa no quiso decir si las medidas del país afectarán sus planes de expansión.

Pase lo que pase con cualquier medida, nuestro compromiso con las comunidades donde operamos sigue igual”, afirmó el portavoz, que añadió que Amazon busca construir centros de datos que generen empleo e ingresos fiscales locales.

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Electricidad, agua y asma entre los motivos del rechazo

Una vista aérea muestra un centro de datos en el campus de Google en el Tahoe-Reno Industrial Center en Sparks, Nevada, EE. UU., el 9 de octubre de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)
Una vista aérea muestra un centro de datos en el campus de Google en el Tahoe-Reno Industrial Center en Sparks, Nevada, EE. UU., el 9 de octubre de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

Jessica Baker, organizadora del grupo Conserve Ohio, dijo a Reuters que el apoyo a prohibir ciertas instalaciones viene de demócratas y republicanos. “Todos queremos lo mismo”, afirmó.

Baker explicó que el consumo de electricidad y de agua impulsa la oposición. Aun si las empresas generan su propia energía con turbinas de gas o reactores nucleares, muchos vecinos no quieren las instalaciones cerca por temor a riesgos de salud para los niños, como el asma.

El rechazo también aparece en las encuestas. Una consulta de CNBC publicada el 24 de octubre halló que el 63% de los votantes registrados se opone a un centro de datos de IA a menos de 16km de su casa, y solo el 13% lo apoya.

Entre los republicanos y los votantes cercanos a ese partido, el apoyo a una instalación en la cercanía cae al 24%. Entre los demócratas, el 80% se opone y el 4% apoya. La misma encuesta indica que cerca del 55% de los seguidores del movimiento MAGA quiere que las empresas sigan desarrollando IA avanzada mientras el Congreso la regula.

Los proyectos en construcción siguen creciendo

Tennessee aprobó la ley HB 1847 para que los centros de datos paguen el costo total de electricidad e infraestructura de su operación y expansión (Archivo)
Tennessee aprobó la ley HB 1847 para que los centros de datos paguen el costo total de electricidad e infraestructura de su operación y expansión (Archivo)

La capacidad de centros de datos en construcción en Estados Unidos aumentó 48% entre diciembre de 2025 y junio de 2026, medida en gigawatts, según John McWilliams, jefe de análisis de centros de datos de la empresa inmobiliaria Cushman & Wakefield. “Todavía hay zonas donde los proyectos avanzan”, dijo.

Baron Fung, quien supervisa la investigación de infraestructura informática en la firma Dell’Oro Group, anticipó que los desarrolladores buscarían otros terrenos si Ohio aprueba restricciones, en lugar de abandonar los proyectos. Si se cancelan o demoran algunos sitios, la demanda puede trasladarse a otro, dijo.

El sector ya enfrenta esperas de años para conectarse a la red eléctrica y costos de construcción en alza, según Fung. Los votantes de Ohio y de los otros nueve estados darán su respuesta el martes 3 de noviembre.

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