El insólito pedido de un acusado de homicidio en Florida: comida rápida a cambio de aceptar cadena perpetua

Robert Kessler pretendió declararse culpable ante el juez Nick Nazaretian si recibía un menú especial, pero el magistrado rechazó la insólita oferta durante el proceso judicial por el crimen de Stephanie Crone-Overholts. (Fuente: X/@DailyLoud)

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Un insólito episodio judicial sacudió los tribunales de Florida en el momento en que Robert Kessler, un hombre de 74 años acusado de homicidio, ofreció declararse culpable y aceptar cadena perpetua a cambio de un sándwich de carne con queso, papas fritas y un refresco. El procesado, quien padece ceguera, expuso esta singular propuesta ante el juez de circuito Nick Nazaretian en el condado de Hillsborough, con el propósito de resolver el litigio penal mediante un menú de comida rápida.

El insólito hecho ocurrió durante la etapa de selección del jurado en el proceso sobre la muerte de Stephanie Crone-Overholts, una mujer de 47 años cuyos restos mutilados aparecieron en noviembre de 2021 en la bahía de McKay, en la localidad de Tampa.

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Robert Kessler ofreció declararse culpable y aceptar cadena perpetua a cambio de un sándwich, papas fritas y un refresco. (Captura)

La pretensión gastronómica recibió una negativa inmediata por parte del magistrado, lo cual obligó a continuar con el trámite procesal regular, según detalló una publicación de NDTV.

El menú que Robert Kessler exigió para confesar el crimen

Durante la audiencia preliminar, transmitida por la cadena Court TV, el juez Nick Nazaretian consultó al acusado si contemplaba aceptar prisión perpetua para concluir el litigio penal. En ese momento, Kessler, quien asumió su propia defensa legal, planteó su insólita condición: “Haré eso por un cheesesteak de Filadelfia, una orden de papas fritas y una Pepsi”.

Ante la sorpresa del magistrado, el procesado reiteró con precisión su pedido culinario: “Un cheesesteak de Filadelfia con cebollas, mayonesa, papas fritas y una Pepsi de 591 mililitros (20 onzas)”. Asimismo, defendió su propuesta ante el tribunal: “Le ahorrará tiempo al jurado y les ahorrará dinero a los contribuyentes”.

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El juez Nick Nazaretian descartó la propuesta gastronómica del acusado por razones éticas y normativas. (Captura)

El juez Nazaretian descartó la solicitud de inmediato por razones éticas y normativas: “No puedo dar comida a las personas como parte de una declaración; eso estaría mal de 1.000 maneras. Puedo garantizar que almorzará hoy, pero no qué menú recibirá”.

Ante la negativa judicial, Robert Kessler dio por cancelada cualquier opción de acuerdo: “No quiero declararme culpable sin acuerdo. Simplemente elijan al jurado. Yo quiero este sándwich de queso; si consigo el sándwich, entonces podría hacerlo, pero no lo voy a conseguir, así que simplemente lo dejaré pasar”. El acusado decidió afrontar el juicio ante el rechazo a su singular petición.

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El macabro hallazgo en la bahía de McKay que dio inicio a la causa

La causa contra Kessler incluye cargos por homicidio en primer grado y profanación de restos humanos. El proceso penal comenzó en noviembre de 2021, fecha en que pescadores locales descubrieron partes del cuerpo desmembrado de Stephanie Crone-Overholts en las aguas de la bahía de McKay, dentro del área metropolitana de Tampa.

El procesado asumió su propia defensa legal durante la audiencia preliminar en los tribunales del condado de Hillsborough. (Captura)

Las averiguaciones policiales en Florida, difundidas por la emisora WFLA, revelaron que la víctima fatal residía de forma temporal en la casa de Kessler antes de su desaparición. El contacto entre ambos surgió en un local de comida rápida, sitio en el cual entablaron una conversación que derivó en la oferta de alojamiento por parte del sospechoso.

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Las pruebas y testimonios que complican la situación judicial del imputado

El expediente judicial reúne diversos elementos que comprometen la posición del imputado. La hija de Kessler, quien tenía ocho años en la fecha del crimen, relató a los investigadores que escuchó una fuerte discusión entre su padre y Crone-Overholts antes de que la mujer desapareciera. De acuerdo con su testimonio, la víctima solicitó USD 200 con el fin de marcharse de la vivienda.

A estos testimonios se sumó la versión de al menos tres personas que colaboraron con la fiscalía. Estos testigos afirmaron que vieron a un hombre con rasgos idénticos a los de Robert Kessler en el momento en que arrojó bolsas de basura hacia las aguas en fechas próximas al crimen.

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Tras el rechazo a su singular petición, el proceso penal avanza en los tribunales de Hillsborough, donde un jurado definirá el destino del acusado.