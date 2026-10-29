Una aerolínea de bajo costo en EEUU elevó 71% el ingreso promedio por boleto y perdió USD 104 millones

Frontier Airlines alcanzó un récord de facturación de USD 1.355 millones en el tercer trimestre de 2026. (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

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Frontier Airlines cerró el tercer trimestre de 2026 con un récord de ingresos, en un período marcado por cambios en el mercado aéreo estadounidense y mayores costos operativos. Los resultados reflejan el desafío de las compañías de bajo costo para mantener su competitividad mientras buscan mejorar sus ingresos y responder a las presiones sobre sus gastos.

El resultado financiero divulgado por Frontier Group Holdings, empresa matriz de la aerolínea, mostró que la facturación creció con fuerza, pero el resultado contable continuó en terreno negativo. El combustible y los costos asociados con ajustes en la flota estuvieron entre los factores que afectaron el desempeño del trimestre.

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El ingreso promedio por tarifa aérea subió 71% en un año

Frontier registró un ingreso promedio de USD 67,82 por pasajero en tarifa base durante el tercer trimestre de 2026, frente a USD 39,74 en el mismo período de 2025. La diferencia equivale a un incremento interanual del 71%, según el informe financiero de la compañía.

El indicador corresponde al ingreso obtenido por la venta del boleto, sin incluir los servicios complementarios. Por separado, la aerolínea informó que el ingreso total por pasajero llegó a USD 138,22, un aumento del 30% respecto de los USD 106,44 registrados un año antes.

La diferencia entre ambos porcentajes muestra que la tarifa base tuvo una evolución más pronunciada que la facturación total por viajero. Los ingresos por servicios adicionales, como el equipaje y la selección de asientos, crecieron a un ritmo menor.

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El ingreso promedio por tarifa aérea base subió un 71% interanual y se situó en USD 67,82 por pasajero. (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

La aerolínea facturó USD 1.355 millones pese a una menor ocupación

Los ingresos operativos de Frontier alcanzaron los USD 1.355 millones entre julio y septiembre, un récord trimestral que representó un crecimiento del 53% frente a los USD 886 millones del mismo período de 2025. La compañía atribuyó el resultado a la demanda y a la ejecución de su estrategia comercial.

Durante esos tres meses, la aerolínea transportó 9,8 millones de pasajeros, frente a 8,3 millones un año antes. El aumento fue del 18%, equivalente a aproximadamente 1,48 millones de viajeros adicionales.

La capacidad ofrecida también creció un 18%. Sin embargo, el factor de ocupación —la proporción de asientos disponibles que fueron utilizados— bajó del 80,7% al 78,8%, una reducción de 1,9 puntos porcentuales.

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Aunque la empresa movilizó a más personas, la expansión de su oferta no se tradujo en una mayor proporción de asientos ocupados. Al mismo tiempo, los ingresos por asiento disponible aumentaron un 30%, un indicador que refleja la combinación de tarifas, servicios facturados y capacidad ofrecida.

El gasto en combustible aumentó 82% durante el trimestre

El combustible para aeronaves representó una de las principales presiones sobre las cuentas de Frontier. La compañía destinó USD 425 millones a este concepto en el tercer trimestre de 2026, frente a USD 234 millones en el mismo lapso del año anterior. El aumento fue de USD 191 millones, equivalente al 82%.

El costo promedio por galón llegó a USD 3,96, un incremento del 56% interanual. La diferencia entre la variación del precio unitario y la del gasto total también está relacionada con el volumen de operaciones, ya que la aerolínea amplió su capacidad durante el período.

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Los precios del combustible de aviación pueden verse afectados por las cotizaciones del petróleo, la oferta de productos refinados, los costos de distribución y los acontecimientos geopolíticos. Sin embargo, esos factores no permiten atribuir automáticamente el encarecimiento a un conflicto internacional específico.

El factor de ocupación de la aerolínea descendió al 78,8% pese al transporte de 9,8 millones de viajeros. (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)

La devolución anticipada de 13 aviones generó cargos por USD 134 millones

Los ajustes en la flota también incidieron en el resultado contable. Frontier registró USD 134 millones en cargos no recurrentes después de acordar la devolución anticipada de 13 aviones Airbus A320neo que operaba mediante contratos de arrendamiento.

El monto incluyó USD 84 millones por costos de devolución de aeronaves, USD 31 millones por depreciación acelerada relacionada con gastos de mantenimiento capitalizados y USD 26 millones por saldos de mantenimiento prepagado considerados no recuperables. El cálculo incorporó una reversión de USD 7 millones en costos de devolución registrados anteriormente.

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La compañía explicó que los acuerdos forman parte de una reorganización de su capacidad. En paralelo, prevé incorporar 10 aviones Airbus A321neo mediante contratos de arrendamiento directo, con entregas programadas hasta el primer trimestre de 2027.

Al cierre de septiembre, Frontier contaba con 164 aeronaves Airbus de pasillo único. Los cambios en los contratos y en la composición de la flota implicaron costos que afectaron las cuentas del trimestre, aunque la empresa los excluyó de su medida de resultados ajustados.

Frontier registró una pérdida neta de USD 104 millones

La aerolínea terminó el tercer trimestre con una pérdida neta de USD 104 millones, superior a los USD 77 millones registrados en el mismo período de 2025. El resultado contable negativo coexistió con el récord de ingresos y el aumento de la facturación por pasajero.

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En cambio, la compañía comunicó una ganancia neta ajustada de USD 40 millones, equivalente a USD 0,18 por acción diluida. Esta medida excluye determinadas partidas que Frontier clasifica como no recurrentes y no sustituye al resultado calculado bajo los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos.

La ganancia ajustada permite evaluar el desempeño excluyendo determinados conceptos, mientras que la pérdida neta incorpora los cargos contabilizados durante el trimestre.

Por ello, el aumento de los ingresos no se tradujo automáticamente en una mejora del resultado neto. Los costos operativos, en particular el combustible y los ajustes relacionados con la flota, continuaron afectando las finanzas de la compañía.

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El gasto en combustible para aeronaves aumentó un 82% y ascendió a USD 425 millones en el período. (Foto AP/David Zalubowski)

Previsión para el cuarto trimestre: resultado ajustado de entre -USD 0,15 y USD 0,05 por acción

Frontier anticipó que su resultado ajustado por acción diluida durante el cuarto trimestre de 2026 se situará entre una pérdida de USD 0,15 y una ganancia de USD 0,05. Se trata de una proyección, no de un resultado confirmado, y dependerá de la evolución de la demanda, la capacidad y los costos operativos.

La empresa prevé aumentar su capacidad entre un 5% y un 6% respecto del último trimestre de 2025. También espera que los ingresos por asiento disponible crezcan más del 20% interanual.

El pronóstico contempla, al mismo tiempo, una presión adicional por el combustible. Frontier estimó un costo promedio de USD 4,75 por galón para el período, superior al nivel que había considerado en sus previsiones anteriores.

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