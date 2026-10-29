Estados Unidos

Nueva York regula la IA para menores: prohíbe que los chatbots usen halagos, secretismo o material sexual con niños

La gobernadora Hochul sancionó la normativa con entrada en vigor el 1 de enero, en un escenario donde los estados avanzan solos ante la parálisis del Congreso federal

Nueva York se convirtió en el primer estado en regular de forma específica qué pueden y qué no pueden hacer los chatbots de IA con menores de edad (REUTERS/Eduardo Munoz)
Nueva York se convirtió en el primer estado en regular de forma específica qué pueden y qué no pueden hacer los chatbots de IA con menores de edad (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Millones de niños y adolescentes interactúan a diario con chatbots de inteligencia artificial diseñados para comportarse como compañeros, amigos o consejeros.

Hasta ahora, ningún estado de Estados Unidos había regulado de forma específica qué pueden y qué no pueden hacer esos sistemas cuando el usuario es menor de edad.

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Nueva York acaba de cambiar eso. La gobernadora Kathy Hochul promulgó el miércoles una ley que establece 12 categorías de conductas prohibidas para los chatbots en sus interacciones con menores de 18 años, según informó AP News.

La norma apunta al corazón del problema: no solo al contenido que estos sistemas generan, sino a los mecanismos de diseño que los vuelven potencialmente dañinos.

Los sistemas de inteligencia artificial diseñados para comportarse como compañeros o consejeros son el blanco central de la nueva regulación neoyorquina (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los sistemas de inteligencia artificial diseñados para comportarse como compañeros o consejeros son el blanco central de la nueva regulación neoyorquina (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según el comunicado oficial de la gobernación, la ley detalla con precisión qué comportamientos quedan vedados:

  • Simular emociones o relaciones reales con el usuario
  • Usar información personal del menor obtenida en conversaciones anteriores
  • Promover o facilitar el suicidio, las autolesiones o los trastornos alimentarios
  • Fomentar el consumo de drogas o alcohol
  • Alentar al niño a guardar secretos o evitar pedir ayuda a adultos o profesionales de confianza

La ley también exige que las empresas implementen verificación de edad con al menos dos métodos distintos, uno de los cuales no podrá depender exclusivamente de un documento de identidad oficial. Los datos de verificación deberán eliminarse una vez utilizados.

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La ley prohíbe que los chatbots simulen emociones, usen datos personales del menor o fomenten que el niño guarde secretos y evite pedir ayuda a adultos (REUTERS/Manuel Ausloos/File Photo)
La ley prohíbe que los chatbots simulen emociones, usen datos personales del menor o fomenten que el niño guarde secretos y evite pedir ayuda a adultos (REUTERS/Manuel Ausloos/File Photo)

Las sanciones van más allá de las multas

Las consecuencias para los desarrolladores que incumplan la norma son sustanciales. De acuerdo con el mismo documento, el fiscal general podrá solicitar sanciones civiles de hasta USD 25.000 por infracción, además de indemnizaciones, restitución y el cierre del chatbot.

También podrá exigir la destrucción de los datos obtenidos de forma irregular e incluso de los modelos de IA entrenados con esa información.

La fiscalía deberá, además, mantener un sitio web público donde los ciudadanos puedan presentar denuncias.

Jim Steyer, fundador y director ejecutivo del grupo de vigilancia Common Sense Media, calificó la ley de “la normativa de seguridad de IA para menores más estricta del país”, tal como informó AP News.

Un hombre con camisa azul sonríe sentado ante un escritorio de madera con documentos, frente a una pared con cuadros y una estantería
El fundador de Common Sense Media lleva años alertando sobre los riesgos que las plataformas digitales representan para la infancia (Which Side of History with Jim Steyer)

Un vacío federal que los estados intentan llenar

La iniciativa de Nueva York se produce en un contexto de parálisis legislativa federal. El presidente Donald Trump restó importancia a los riesgos de la inteligencia artificial y advirtió a los estados que se abstengan de regularla.

Con el Congreso sin avances concretos en la materia, las legislaturas estatales intensificaron su actividad legislativa para extender las leyes de protección al consumidor al universo de la IA.

Trump advirtió a los estados que se abstengan de regular la inteligencia artificial, lo que impulsó a las legislaturas estatales a avanzar por su cuenta (REUTERS/Nick Oxford)
Trump advirtió a los estados que se abstengan de regular la inteligencia artificial, lo que impulsó a las legislaturas estatales a avanzar por su cuenta (REUTERS/Nick Oxford)

En septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó dos normas en esa línea. La primera obliga a los desarrolladores de chatbots a evaluar los riesgos que un modelo representa para los menores, documentar los esfuerzos para eliminarlos y someterse a auditorías independientes.

La segunda prohíbe a las plataformas de redes sociales implementar funciones adictivas para usuarios menores de 16 años.

Gavin Newsom sentado en un sillón de cuero frente a un micrófono con las manos abiertas
El gobernador de California firmó en septiembre dos normas que obligan a los desarrolladores de chatbots a evaluar y documentar los riesgos para los menores (@This is Gavin Newsom)

Ocho estados presentaron demandas conjuntas contra OpenAI a principios de mes. Las demandas alegan que el modelo de chatbot de la compañía violó leyes estatales de protección al consumidor al perjudicar a menores y engañar a adultos.

Un activista citado por AP News describió la acción como “la iniciativa coordinada más significativa jamás tomada por estados contra una empresa de inteligencia artificial”.

Ocho estados presentaron demandas coordinadas contra OpenAI por alegar que su chatbot violó leyes de protección al consumidor y perjudicó a menores (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Ocho estados presentaron demandas coordinadas contra OpenAI por alegar que su chatbot violó leyes de protección al consumidor y perjudicó a menores (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las dudas sobre cómo se aplicará en la práctica

La ley, sin embargo, tiene flancos débiles en su redacción. Justine Gluck, analista de políticas del Future of Privacy Forum, una organización sin fines de lucro enfocada en protección de datos y gobernanza de la IA, advirtió que varias categorías de la ley están redactadas de manera demasiado amplia o sin definir con precisión.

Eso genera interrogantes, afirmó Gluck en declaraciones recogidas por AP News, sobre “dónde termina la capacidad de respuesta conversacional ordinaria y dónde comienza la conducta prohibida”, lo que podría complicar la aplicación de la ley en la práctica.

Hochul firmó la legislación en plena campaña de reelección, con la ley prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

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