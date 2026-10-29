Estados Unidos

DoorDash compra Instacart por USD 17.000 millones para desafiar el dominio de Walmart y Amazon en el delivery de supermercado

El acuerdo, aprobado por unanimidad por ambos directorios, pagará USD 65 por acción y combina las dos redes de reparto más grandes del país

DoorDash lleva años expandiendo su red de reparto más allá de los restaurantes. La compra de Instacart es su apuesta más grande hasta la fecha (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
DoorDash lleva años expandiendo su red de reparto más allá de los restaurantes. La compra de Instacart es su apuesta más grande hasta la fecha (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
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Durante años, Walmart y Amazon se repartieron el mercado de delivery de supermercado en Estados Unidos sin que ningún competidor pudiera hacerles frente de forma real.

Ese escenario cambió este jueves: DoorDash anunció la compra de Instacart en una operación valuada en USD 17.000 millones que une a las dos plataformas independientes más grandes del sector, tal como confirmaron ambas compañías en comunicados oficiales.

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La transacción, en efectivo y acciones, se gestó en medio de una presión creciente sobre las plataformas de delivery, donde los gigantes del comercio electrónico consolidaron posiciones difíciles de disputar.

Analistas del sector, como los de Wedbush, ya señalaban que una combinación de este tipo era la alternativa más viable para competir en ese escenario.

Instacart fue fundada en 2012 en San Francisco y se convirtió en la aplicación de referencia para el reparto de comestibles a domicilio en Norteamérica (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
Instacart fue fundada en 2012 en San Francisco y se convirtió en la aplicación de referencia para el reparto de comestibles a domicilio en Norteamérica (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Los términos del acuerdo y la reacción del mercado

La oferta representa un 26% por encima del precio de cierre de Instacart del 22 de octubre, la última jornada bursátil previa a la publicación de los primeros rumores sobre una posible venta.

El 75% de la transacción se abonará en efectivo, aunque los accionistas de Instacart tendrán la opción de recibir acciones de DoorDash, efectivo o una combinación de ambos. Instacart cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo CART, mientras que DoorDash lo hace bajo DASH.

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Las acciones de DoorDash subieron más del 5% en el premarket tras el anuncio, mientras que los títulos de Instacart operaron a la baja. Las acciones de la empresa de comestibles habían alcanzado un máximo histórico de USD 62 el lunes pasado, luego de que distintos medios publicaran que las negociaciones estaban avanzadas.

El precio final de USD 65 por acción sorprendió al mercado: los títulos de Instacart habían cerrado por debajo de USD 52 apenas una semana antes del anuncio (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
El precio final de USD 65 por acción sorprendió al mercado: los títulos de Instacart habían cerrado por debajo de USD 52 apenas una semana antes del anuncio (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Qué cambia para tiendas y consumidores

Con la adquisición, DoorDash amplía su presencia más allá del reparto de comida preparada para abarcar el segmento de grocery delivery, donde Instacart opera una red de casi 100.000 tiendas.

La empresa combinada permitirá a los clientes de Instacart acceder a más de 50.000 comercios adicionales, afirmó DoorDash en su comunicado.

Tony Xu, director ejecutivo de DoorDash, destacó la lógica estratégica del acuerdo. “El grocery online es una de las cosas más difíciles de hacer bien”, aseguró el ejecutivo.

“Instacart ha pasado años aprendiendo a hacerlo correctamente para los supermercados, mientras que DoorDash construyó una red de reparto y tecnología en la que los comercios locales confían todos los días. Juntos, podríamos darles a las tiendas de todos los tamaños más herramientas y liberar el potencial del delivery de comestibles”.

Un hombre con lentes y camisa beige gesticula con las manos sentado ante una mesa de madera en el interior de una oficina
Xu cofundó DoorDash en 2013 junto a otros estudiantes de Stanford. Desde entonces llevó a la empresa a liderar el mercado de reparto en Estados Unidos con más del 65% de participación (David Senra)

El contexto competitivo detrás de la operación

Walmart concentra aproximadamente el 30,9% del grocery online en Estados Unidos, mientras que Amazon controla alrededor del 23,6%, de acuerdo con datos de la firma de análisis Wedbush.

El analista Ygal Arounian, de Wedbush, sostuvo que la combinación de ambas plataformas podría “potencialmente convertirse en una diferenciación competitiva”.

Según el especialista, “una fusión con un fuerte servicio de reparto de restaurantes más un marketplace que incluya distintos supermercados de Instacart puede ser una combinación crítica frente a Walmart y Amazon, que continúan presionando en este mercado”.

Logotipos de Walmart y Amazon montados sobre paneles de pared con siluetas de personas en primer plano
Walmart y Amazon construyeron durante años una ventaja casi imposible de replicar en el delivery de supermercado: infraestructura física, logística propia y millones de clientes cautivos (REUTERS)

En el tercer trimestre de 2026, Instacart registró ingresos totales de USD 1.095 millones, un 17% más que en el mismo período del año anterior.

Su volumen bruto de transacciones (GTV) alcanzó los USD 10.528 millones, un incremento del 15% interanual, con 91,4 millones de órdenes procesadas en esos tres meses.

El interés de DoorDash en Instacart no es nuevo. The Information había informado semanas atrás que Instacart analizaba una posible venta y que había mantenido conversaciones preliminares con varios compradores potenciales, entre ellos Uber.

En los meses previos al acuerdo, Instacart había decidido cerrar su división de carros de compra inteligentes, una señal de que la empresa ajustaba su foco antes de una posible venta (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
En los meses previos al acuerdo, Instacart había decidido cerrar su división de carros de compra inteligentes, una señal de que la empresa ajustaba su foco antes de una posible venta (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Fue Bloomberg News quien reveló, días antes del anuncio oficial, que las negociaciones entre DoorDash e Instacart estaban en una etapa avanzada.

En paralelo al anuncio de la adquisición, Instacart comunicó que cerrará su negocio de carros de compra inteligentes Caper Cart antes de que finalice el segundo trimestre de 2027, con cargos pretax estimados entre USD 55 millones y USD 80 millones.

La empresa canceló además la conferencia de resultados que tenía prevista para el 5 de noviembre.

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