Cuáles son las cinco propuestas que votará la ciudad de Nueva York el 3 de noviembre

Los votantes de la ciudad de Nueva York definirán en las urnas cinco reformas a la Carta de la Ciudad (REUTERS/Angelina Katsanis)

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Los votantes de la ciudad de Nueva York encontrarán el próximo 3 de noviembre mucho más que candidatos en su boleta. Las elecciones de mitad de mandato incluirán cinco propuestas que, de aprobarse, modificarán la Carta de la Ciudad, el documento que rige el funcionamiento del gobierno municipal, según detalló The New York Times. Los cambios van desde agilizar permisos para terrazas gastronómicas hasta fijar metas de ahorro ante una eventual crisis económica.

La Comisión de Eficiencia Gubernamental (COGE, por sus siglas en inglés), un panel de 15 miembros convocado por el alcalde Zohran Mamdani en mayo de 2026, elaboró las medidas tras revisar las casi 800 páginas de la Carta y celebrar diez audiencias públicas en los cinco distritos de la ciudad.

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La sigla COGE es un guiño irónico al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) impulsado a nivel federal por el presidente Donald Trump, aunque la versión municipal se enfocó en reducir la burocracia del gobierno de la ciudad.

Los aliados del alcalde respaldan el paquete, en particular quienes buscan acelerar la construcción de viviendas. Los republicanos se oponen a las cinco medidas. Algunos grupos cívicos objetan que ciertas propuestas recortan la intervención comunitaria en los procesos de aprobación, mientras que otros consideran que no van lo suficientemente lejos en materia fiscal.

La Propuesta 1 busca simplificar el trámite para instalar terrazas y estructuras en el espacio público

Para que un pequeño comercio de la ciudad coloque mesas en la vereda, instale una rampa de accesibilidad o levante una estructura de comedor al aire libre, hoy debe presentar una solicitud a una agencia municipal, celebrar una audiencia pública y publicar anuncios en periódicos locales.

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La Propuesta 1 busca agilizar los permisos para ampliaciones gastronómicas al eliminar el veto del Concejo Municipal (NYC Dot/Archivo)

Si los votantes aprueban esta medida, las audiencias públicas pasarían a ser optativas, se eliminaría la exigencia de publicar anuncios en periódicos y el Concejo Municipal perdería la facultad de vetar permisos para cafés en la vereda.

La NYC Hospitality Alliance, asociación que representa a restaurantes y bares, calificó la medida como “una solución de sentido común” que elimina “burocracia innecesaria sin suprimir la participación de las comunidades ni de los funcionarios electos”, según recogió The New York Times.

Por su parte, Common Cause, una organización de control ciudadano, advirtió que “la eficiencia gubernamental es importante, pero no debe lograrse a costa de la participación pública y la supervisión legislativa”. El Comité Republicano del condado de Kings calificó la iniciativa como “un acaparamiento de poder” del alcalde.

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La Propuesta 2 apunta a agilizar las contrataciones municipales, que representan el 30% del presupuesto

La ciudad destina cada año unos USD 35.900 millones a contratos con proveedores externos —cerca del 30% de su presupuesto municipal—, desde programas de cuidado infantil hasta obras de infraestructura. El sistema de compras públicas es complejo y suele generar demoras para las organizaciones sin fines de lucro y los pequeños empresarios que buscan trabajar con el gobierno.

La propuesta permitiría al alcalde delegar la aprobación de ciertos contratos superiores a USD 5 millones en funcionarios jerárquicos de las agencias, una facultad hoy exclusiva de su despacho. También simplificaría el cuestionario que deben completar los contratistas y obligaría a la Junta de Políticas de Adquisiciones (PPB, por sus siglas en inglés) a reunirse al menos cada tres meses; actualmente no existe ese requisito.

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El Manhattan Municipal Building, sede de oficinas de la administración neoyorquina. (Archivo)

Según la COGE, los cambios recortarían el ciclo de contratación en un 12%, lo que equivale a unos 30 días menos de espera. Common Cause, Reinvent Albany y Citizens Union respaldaron la medida. Los republicanos de Brooklyn se opusieron: el gasto en contratos externos “de esa magnitud merece más escrutinio, no menos”, argumentó el comité partidario del condado.

La Propuesta 3 combina tres reformas: infraestructura vial, venta de terrenos públicos y alquiler de oficinas

La tercera pregunta de la boleta agrupa tres cambios. El primero acelera proyectos de seguridad vial —como ciclovías y carriles exclusivos para autobuses— al simplificar las consultas que el Departamento de Transporte (DOT) debe realizar con otras agencias antes de iniciar una obra. La obligación de notificar a las juntas comunitarias y a los concejales locales se mantiene, pero en casos de urgencia respaldados por datos de siniestralidad, el DOT podría comenzar los trabajos antes de completar ese proceso. La COGE calcula que el conjunto de cambios reduciría los plazos de ejecución en un 33%.

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El segundo componente agiliza la venta de pequeños lotes municipales sin uso. Hoy el proceso demora unos siete meses; con la reforma, bajaría a 90 días y podría generar más de USD 200 millones en ingresos para la ciudad.

Mientras que el tercero elimina audiencias y aprobaciones del Concejo Municipal y de la Comisión de Planificación Urbana cuando la ciudad alquila oficinas para sus empleados.

La Citizens Budget Commission, un grupo de vigilancia fiscal, apoyó la propuesta porque “haría más rápidos y previsibles los proyectos de seguridad vial y las transacciones inmobiliarias”, según declaró al Times. La Sociedad de Arte Municipal de Nueva York objetó que la medida “podría facilitar la venta o transferencia de terrenos públicos valiosos y derechos de desarrollo sin salvaguardas suficientes para garantizar beneficios públicos duraderos”.

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La Propuesta 4 crea una ventanilla única para permisos de construcción

La cuarta reforma proyecta centralizar todos los trámites de construcción en el Departamento de Edificios antes de 2030 (REUTERS/Jordan Tovin)

Es la menos polémica de las cinco. Plantea centralizar en el Departamento de Edificios todas las aprobaciones de construcción, de modo que los solicitantes de obras ya no tengan que recorrer 18 oficinas y obtener 40 autorizaciones distintas. El organismo también asumiría el control de los permisos para estructuras en la costa —muelles, embarcaderos y edificios portuarios—, hoy a cargo del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas.

La propuesta además habilitaría a más funcionarios del Departamento de Edificios a firmar certificados de ocupación. Si se aprueba, la agencia deberá desarrollar un sistema unificado antes de 2030.

Abundance New York, un grupo que promueve la construcción de viviendas, consideró injusto que los constructores deban tramitar “40 aprobaciones distintas en 18 agencias”. Warren Schreiber, presidente del Congreso Cívico de Queens, advirtió que la medida ofrece “atajos que podrían reducir el escrutinio” sobre los proyectos edilicios.

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La Propuesta 5 fija una meta del 12% para el fondo de emergencia de la ciudad, pero los fiscalistas piden más

La ciudad de Nueva York creó su fondo de reservas en 2019 mediante un referéndum, pero el mecanismo carece de metas obligatorias de ahorro o reglas claras para depósitos y retiros. Hoy el fondo acumula unos USD 2.000 millones, apenas el 2% de los ingresos fiscales del año anterior.

La propuesta fijaría un objetivo del 12% de la recaudación tributaria anual —unos USD 10.000 millones— y ordenaría a la oficina de presupuesto del alcalde y al contralor municipal Mark Levine diseñar una fórmula de aportes antes de mayo de 2027. También limitaría los retiros al 50% del fondo, salvo que el alcalde certifique una necesidad fiscal inmediata. Sin embargo, no obligaría a realizar depósitos cuando el fondo esté por debajo de la meta.

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El contralor del estado de Nueva York Thomas DiNapoli respaldó la iniciativa para fortalecer las cuentas públicas (REUTERS/Eduardo Munoz)

El contralor del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, elogió la iniciativa como “un paso importante para preparar las finanzas de la ciudad ante las tormentas que se avecinan”, según publicó el Times.

La Citizens Budget Commission se opuso: sostuvo que la meta debería ser más alta y que la propuesta, tal como está redactada, “consagra el statu quo en materia de política fiscal” con “la ilusión de progreso”. La contraloría municipal de Levine había recomendado un piso del 10% y una meta del 16%.

La votación anticipada en la ciudad comenzó el sábado 24 de octubre y se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre. La fecha límite para solicitar una boleta por correo en persona es el lunes 2. La jornada electoral será el martes 3 de noviembre de 2026.