Estados Unidos

“Dios los eligió para invertir”: el FBI desarmó la trama de fraude y lavado de dinero de un pastor acusado de robar USD 13 millones a sus feligreses en Washington

Tras una pesquisa federal, Cristian Popescu, líder de Passion for Christ en Kirkland, enfrenta 15 cargos penales por montar una compañía tecnológica ficticia y vaciar los ahorros de más de 30 creyentes

Un hombre con traje azul sostiene un micrófono junto al sello circular del Buró Federal de Investigaciones sobre un fondo claro
Cristian Popescu enfrenta quince cargos federales en Seattle tras defraudar a más de treinta feligreses por trece millones de dólares. (Composición/Foto: Passion for Christ Church)
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Un pastor de una iglesia cristiana en Kirkland, Washington, enfrenta 15 cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero tras una investigación del FBI y el IRS que desarticuló un esquema que despojó a más de 30 feligreses de unos USD 13 millones. Cristian Popescu, de 46 años y ciudadano rumano residente en Bothell, se declaró no culpable durante su comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle el 13 de octubre de 2026, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington.

El juicio quedó programado para el 21 de diciembre de este año. De acuerdo con la acusación formal, Popescu utilizó su posición como líder de la congregación Passion for Christ para convencer a sus fieles de invertir en una empresa ficticia llamada Followone, Inc., supuestamente radicada en Bellevue.

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Captura de pantalla de una publicación de la oficina del FBI en Seattle con texto relativo a cargos de fraude y lavado de dinero
Una publicación del FBI de Seattle en redes sociales comunica la imputación contra un pastor en Washington por cargos de fraude y lavado de dinero. (FBI)

El pastor aseguró que la compañía operaba una plataforma de internet que combinaba un mercado global en línea con una red social, donde los usuarios podían comprar y vender bienes y servicios como automóviles, bienes raíces, atención médica, alimentos y viajes. En realidad, la plataforma era un entramado de pantallas no funcionales.

Cómo Popescu usó la fe para captar inversores en su esquema de fraude

Popescu apeló a la confianza espiritual de su congregación como herramienta de captación. Les dijo que “Dios los eligió para invertir” en la empresa y que hacerlo contribuiría a la misión de la iglesia. También les prometió que sus fondos permanecerían dentro de Followone y que podrían retirar su dinero en cualquier momento.

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Un hombre con traje sostiene un micrófono y alza un libro negro junto a un atril transparente sobre un escenario
La empresa Followone operaba bajo la apariencia de una red comercial y social que solo contenía pantallas sin funciones reales. (Passion for Christ Church)

Para atraer mayores sumas, el pastor ofreció puestos en la junta directiva de Followone a quienes alcanzaran el millón de dólares invertido. Instó a sus víctimas a vaciar sus cuentas de jubilación, solicitar préstamos personales o hipotecarios e incluso echar mano de los ahorros universitarios de sus hijos.

Oficinas de lujo, empleados fantasma y comunicados falsos para aparentar éxito

El esquema se sostuvo sobre una fachada cuidadosamente construida. Popescu alquiló oficinas costosas en Bellevue y afirmó contar con 20 empleados, cuando en realidad solo tres personas trabajaban allí. Publicó sus propios comunicados de prensa con declaraciones falsas sobre el rendimiento de la empresa y aseguró haber contratado a ingenieros de software de las principales compañías tecnológicas.

Llegó a afirmar que Followone tenía un valor de USD 1.400 millones, a sabiendas de que la compañía no valía prácticamente nada. Además, creó un sitio web que mostraba a los inversores un crecimiento sustancial y ficticio de sus aportes, y difundió la falsa promesa de que la empresa estaba a punto de cotizar en la bolsa Nasdaq.

Empresas fantasma y lavado de dinero: cómo se desvió el dinero de los feligreses

Para dar apariencia de actividad comercial legítima, Popescu creó empresas fantasma que simulaban relaciones de negocios con Followone. En la práctica, el dinero de los inversores se destinó a pagar facturas falsas emitidas por esas mismas entidades ficticias, que él controlaba.

Un hombre de traje gris sostiene un micrófono con una mano y levanta la otra frente a un fondo azul donde se observan otras personas
El pastor instó a los miembros de la congregación a vaciar cuentas de jubilación y solicitar préstamos para financiar la compañía. (Passion for Christ Church)

Según la acusación, Popescu transfirió más de USD 4,5 millones de los fondos de Followone a cuentas propias, de su esposa y de otros familiares. También se pagó a sí mismo más de USD 1 millón en salarios entre 2017 y 2024, y destinó unos USD 300.000 a su esposa, que ni siquiera era empleada de la compañía.

El dinero se utilizó para gastos personales y para operaciones bursátiles en su propia cuenta de inversión.

Encriptación, acuerdos de confidencialidad y acusaciones de posesión demoníaca

Popescu impuso un hermetismo extremo en sus comunicaciones con los inversores. Les exigió firmar acuerdos de confidencialidad y comunicarse exclusivamente a través de servicios de mensajería cifrada. En reuniones presenciales, les ordenó apagar sus teléfonos y desactivar dispositivos inteligentes como el asistente Alexa de Amazon.

Cuando los inversores exigieron la devolución de su dinero, Popescu respondió con evasivas: alegó que los reembolsos interferirían con la futura salida a bolsa. A quienes expresaron dudas o pidieron más información, los acusó de estar “poseídos por demonios”, invocó su autoridad pastoral y se mostró iracundo, según consta en la acusación federal.

Cargos por fraude electrónico y lavado de dinero: las penas que enfrenta el pastor

La acusación incluye diez cargos de fraude electrónico y cinco de lavado de dinero. Entre las transferencias detalladas, una víctima invirtió cerca de USD 1 millón en un solo envío, mientras que otras realizaron aportes de aproximadamente USD 600.000 y USD 500.000. Los cargos de lavado detallan cómo Popescu trasladó los fondos desde la cuenta de Followone a sus cuentas personales.

Popescu atrajo a inversores de su iglesia con materiales de marketing falsos, sitios web y oficinas costosas, y luego tomó su dinero para sus propios lujos y operaciones bursátiles, al traicionarlos financiera y espiritualmente”, declaró el fiscal federal interino Charles Neil Floyd.

Un hombre con traje sostiene un micrófono y levanta una mano detrás de un atril transparente ante varias personas
Popescu alquiló oficinas en Bellevue y difundió comunicados con una valuación ficticia de mil cuatrocientos millones de dólares. (Passion for Christ Church)

El crimen financiero no es un delito sin víctimas y con frecuencia destruye la vida de quienes lo padecen”, señaló la agente especial a cargo Carrie Nordyke, de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en Seattle.

A pesar de las objeciones de los fiscales, Popescu fue puesto en libertad bajo monitoreo electrónico mientras aguarda el juicio. El fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de USD 250.000 por cargo; el lavado de dinero, hasta diez años de prisión y una multa equivalente.

Los cargos contenidos en la acusación son solo alegaciones; toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal. El caso es investigado por el FBI y la IRS-CI.

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