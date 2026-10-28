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Zelensky teme que la cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia redistribuya la influencia global y perjudique a Ucrania

El mandatario ucraniano pidió que Kiev participe en cualquier diálogo sobre la guerra y sostuvo que Moscú obtendría margen político antes de las negociaciones destinadas a finalizar el conflicto

Zelensky teme que una cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia resulte en una nueva redistribución de la influencia global
Zelensky teme que una cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia resulte en una nueva redistribución de la influencia global
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, alertó sobre una posible “Yalta” si una cumbre prevista entre China, Estados Unidos y Rusia deriva en un reparto de áreas de influencia global. El mandatario pidió que las conversaciones sobre la guerra no concedan a Moscú una ventaja diplomática antes de negociar la paz.

Zelensky se refirió a la reunión de 1945 entre los gobernantes soviético, británico y estadounidense que redefinió el mapa internacional después de la Segunda Guerra Mundial. “Realmente no queremos que esto se convierta en ‘Yalta 2, 3, 4’, con una redistribución de influencia”, indicó.

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La cumbre prevista en China y las conversaciones de paz

El Kremlin ha dicho que prepara un encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre Asia Pacífico prevista para noviembre en Shenzhen, China.

Zelensky sostuvo que aún no están definidos los asuntos que tratarían los tres países. “Lo que podrían discutir China, Rusia y Estados Unidos aún no ha sido definido claramente”, declaró a periodistas.

Tres retratos individuales contiguos de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin vestidos con traje y corbata
El Kremlin prepara un encuentro en Shenzhen entre Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump durante la cumbre Asia Pacífico.

Ucrania busca que cualquier negociación sobre el conflicto incluya a Kiev y no establezca decisiones sobre la seguridad europea sin su participación. Zelensky advirtió que una reunión entre China, Estados Unidos y Rusia podría otorgar a Moscú margen político antes de las conversaciones destinadas a detener la guerra.

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Rusia ha buscado durante años un acuerdo amplio con Estados Unidos sobre la arquitectura de seguridad en Europa, incluido el freno a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cerca de sus fronteras. Moscú ha sostenido que su invasión de Ucrania respondió a lo que considera una amenaza de la alianza.

Rusia desea esta reunión más que nadie”, aseguró Zelensky, quien alertó sobre el riesgo de que el Kremlin obtenga “otra gran ventaja diplomática”.

Abu Dabi, defensas aéreas y pausas parciales

Ucrania y Rusia tienen previsto reunirse en noviembre en Emiratos Árabes Unidos con emisarios estadounidenses para intentar reactivar las conversaciones de paz. Zelensky afirmó que Kiev quiere celebrar esa cita antes de la cumbre entre los mandatarios de Rusia, China y Estados Unidos, aunque todavía no hay fecha para el encuentro en Abu Dabi.

Donald Trump afirmó que se coordinará una reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky para buscar avances en el conflicto.
Donald Trump afirmó que se coordinará una reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky para buscar avances en el conflicto.

Trump afirmó este miércoles que “muy pronto” se organizará una reunión entre Putin y Zelensky. “Muy pronto se organizará una reunión y creo que se podrían lograr grandes avances”, dijo a los periodistas.

Zelensky había declarado el domingo que una cita trilateral entre Kiev, Washington y Moscú se realizaría en noviembre. El Kremlin también había señalado que ese encuentro tendría lugar en Emiratos Árabes Unidos, mientras Putin mantiene su rechazo a reunirse con el presidente ucraniano e insiste en que Rusia pretende tomar el resto del este de Ucrania.

El mandatario ucraniano pidió además a Estados Unidos aumentar los envíos de misiles Patriot para la defensa aérea. Según Zelensky, Ucrania recibió este año 12 Patriot estadounidenses al mes, aunque necesita “derribar 150 misiles balísticos por mes”.

Kiev también busca un acuerdo para frenar los ataques contra la infraestructura energética antes del invierno y una tregua marítima que resguarde las exportaciones de granos. Rusia rechaza pausas parciales antes de alcanzar un acuerdo final de paz.

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