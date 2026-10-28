Estados Unidos

Condenan en Nueva York a la joven de Brooklyn que su padre entregó al ISIS a los 17 años y recibió entrenamiento en el batallón femenino

Halima Salman se convirtió en la primera estadounidense acusada de vínculos con el grupo terrorista en llegar a juicio federal; enfrenta hasta una década de cárcel

Primer plano de una mujer joven con un hiyab de color verde oliva sobre un fondo de pared clara y marco de madera
Un tribunal de Estados Unidos declaró culpable a Halima Salman por recibir entrenamiento militar del Estado Islámico. (Departamento de Justicia)
Guardar

Una joven estadounidense nacida en Brooklyn, Halima Salman —conocida en el grupo terrorista como “Umm Khattab al-Muhajir”—, recibió una condena este 28 de octubre por haber recibido entrenamiento militar del Estado Islámico (ISIS), el grupo terrorista que controló vastas zonas de Irak y Siria entre 2014 y 2019. El veredicto llegó tras días de deliberaciones en los que el jurado expresó dificultades para alcanzar una decisión unánime.

Según el New York Times, Salman sería la primera mujer acusada de pertenecer al ISIS en ser juzgada en un tribunal federal en Estados Unidos. La condena puede implicar hasta 10 años de prisión; la sentencia está prevista para el 2 de febrero de 2027.

PUBLICIDAD

El caso dividió opiniones dentro y fuera de la sala: la fiscalía sostuvo que Salman juró lealtad al ISIS y participó de forma voluntaria en sus actividades, mientras que la defensa la describió como una adolescente atrapada sin salida, primero por su propio padre y luego por un marido que le impuso sus órdenes bajo amenaza de muerte.

“Si intentás irte, es la muerte”, declaró Salman ante el tribunal, según recogieron The Guardian y CBS News.

El padre la llevó a Siria engañada a los 17 años

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en septiembre y octubre de 2016 los padres de Salman viajaron con ella y sus ocho hermanos fuera del país con destino final al territorio controlado por el ISIS en Siria. Salman tenía 17 años cuando su padre llevó a toda la familia desde Estados Unidos en un viaje que, según ella, creyó que sería una visita a familiares en Turquía.

PUBLICIDAD

La camioneta cruzó la frontera hacia Siria y hombres armados con el rostro cubierto los rodearon. “A mi padre le atribuyo gran parte de lo que me pasó”, testificó Salman durante el juicio, en declaraciones recogidas por The Guardian.

El padre de Salman trasladó a su familia bajo engaño desde Nueva York hacia el territorio controlado por el ISIS en 2016. (REUTERS/Marco Bello)
El padre de Salman trasladó a su familia bajo engaño desde Nueva York hacia el territorio controlado por el ISIS en 2016. (REUTERS/Marco Bello)

Durante tres meses, Salman permaneció en instalaciones bajo el control del ISIS antes de reunirse con su familia. El grupo se mudó dos veces a causa de los bombardeos. Allí, su padre concertó su matrimonio con Abu Ali, un combatiente del grupo de origen alemán-afgano. El primer día de casada, según su propio testimonio, el marido le dijo: “Levantate, esposa estúpida, es hora de que seas una esposa”.

El matrimonio forzado y la vida bajo bombardeos constantes

Salman pasó la mayor parte del matrimonio en tareas domésticas para su marido y su suegra. En 2018, su padre murió tras las heridas de un ataque aéreo. Ella describió el último año de convivencia con su esposo como el período más duro: los bombardeos continuos los obligaron a vivir en la calle en más de una ocasión, donde relató haber visto “cadáveres por todos lados”, según citaron ambos medios.

Dos fotografías yuxtapuestas de una mujer de cabello oscuro, una en una habitación y otra ante una bandera negra con texto árabe
Salman denunció ante la corte un matrimonio forzado con un combatiente extranjero en medio de constantes bombardeos en Siria. (Departamento de Juticia)

La pareja huyó junto a otros refugiados en un camión. En ese trayecto, Salman le comunicó a su marido que se separaban. Según su testimonio, nunca volvió a verlo.

En 2019, fuerzas opositoras al ISIS la detuvieron en Baguz, Siria. Durante los cinco años siguientes, Salman y su familia permanecieron en centros de detención sirios reservados para familiares de combatientes capturados. En 2024, las autoridades estadounidenses la arrestaron al regresar a Nueva York.

La fiscalía mostró un video con Salman y un fusil de asalto

Según el Departamento de Justicia, Salman recibió el entrenamiento militar a través de la Khatiba Nusaybah, un batallón del ISIS compuesto exclusivamente por mujeres. Al completarlo, el grupo le emitió un certificado y un documento en árabe que le autorizaba a portar un fusil Kalashnikov, dos cargadores y 150 balas.

Ambos fueron hallados en el celular de su marido, recuperado del campo de batalla. En ese mismo dispositivo había fotos de Salman con la bandera del ISIS de fondo y un video en el que empuña un fusil AK-47, elemento central de la acusación.

Los fiscales exhibieron como prueba un video donde la acusada porta un fusil de asalto y un certificado de un batallón femenino del ISIS. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Los fiscales exhibieron como prueba un video donde la acusada porta un fusil de asalto y un certificado de un batallón femenino del ISIS. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía también le hizo reconocer que en algún momento le envió a su marido una canción religiosa sobre Osama bin Laden, y presentó mensajes de texto afectuosos que ella le escribió.

Las pruebas demuestran que la acusada recibió entrenamiento militar de una organización terrorista violenta y brutal, responsable de ataques en todo el mundo”, sostuvo la fiscal asistente Amanda Shami en su alegato de cierre, según CBS News. Salman, por su parte, explicó que tomó el arma únicamente porque su marido se lo pidió.

El veredicto y lo que sigue en el proceso judicial

Tras escuchar el fallo, Salman, su madre y sus propios abogados defensores lloraron en la sala. Madre e hija se abrazaron entre lágrimas a través del pasamanos que divide el área del público de la del tribunal. Los miembros del jurado se retiraron sin hacer declaraciones.

Los abogados de la defensa presentaron un pedido para que el juez anule el veredicto y absuelva a su clienta, un recurso que la ley federal permite cuando el juez considera que las pruebas no sustentan legalmente la condena. Este tipo de solicitudes son frecuentes, pero rara vez prosperan, según informaron The Guardian y CBS News.

El ISIS fue derrotado militarmente, pero mantiene presencia activa

El ISIS tomó control de grandes territorios de Irak y Siria en 2014 y proclamó un califato. Sufrió la derrota militar en Irak en 2017 y en Siria dos años después, aunque mantiene células durmientes que ejecutan ataques en ambos países.

El Programa sobre Extremismo identificó 83 adultos estadounidenses que viajaron a Siria o Irak desde 2011 con vínculos a grupos yihadistas. Fuerzas kurdas todavía retienen a alrededor de 2.200 familiares extranjeros de presuntos combatientes del ISIS en un campo en el noreste de Siria.

No hay excusa posible para alinearse con una organización responsable de tanto sufrimiento ni para recibir entrenamiento militar de su parte”, declaró el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, en un comunicado emitido tras el veredicto, según CBS News.

Temas Relacionados

ISISBrooklynEstado IslámicoTerrorismoNueva YorkTribunalIrakSiriaEstados UnidosPrisiónCárcelEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

El deportista boricua de 29 años quedó detenido el 26 de octubre en el condado de Polk, enfrenta dos cargos penales y tiene audiencia fijada para el 17 de noviembre

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La policía de Nueva York difundió imágenes del sospechoso de violar a una mujer en Central Park

El hombre habría amenazado con un cuchillo a la víctima, antes de llevarla a una zona boscosa del emblemático parque, donde fue atacada el sábado por la noche

La policía de Nueva York difundió imágenes del sospechoso de violar a una mujer en Central Park

Un destacado republicano de Georgia recibe 15 años de prisión tras declararse culpable en un esquema Ponzi de USD 76 millones

Edwin Brant Frost IV deberá restituir esa suma de dinero tras admitir un fraude que afectó a más de 300 inversores mediante su firma First Liberty Building and Loan

Un destacado republicano de Georgia recibe 15 años de prisión tras declararse culpable en un esquema Ponzi de USD 76 millones

“Dios los eligió para invertir”: el FBI desarmó la trama de fraude y lavado de dinero de un pastor acusado de robar USD 13 millones a sus feligreses en Washington

Tras una pesquisa federal, Cristian Popescu, líder de Passion for Christ en Kirkland, enfrenta 15 cargos penales por montar una compañía tecnológica ficticia y vaciar los ahorros de más de 30 creyentes

“Dios los eligió para invertir”: el FBI desarmó la trama de fraude y lavado de dinero de un pastor acusado de robar USD 13 millones a sus feligreses en Washington

Subastarán la réplica de la Copa del Mundo que habría sostenido Messi en Qatar 2022: ya ofrecen USD 110.000

La venta se realizará el 7 de noviembre en Carolina del Sur e incluirá una tarjeta coleccionable de Lionel Messi y documentación que, según la casa organizadora, respalda la procedencia de la pieza

Subastarán la réplica de la Copa del Mundo que habría sostenido Messi en Qatar 2022: ya ofrecen USD 110.000

TECNO

Cómo manejar el Tesla Roadster, el auto de Elon Musk que vuela: con este videojuego es posible

Cómo manejar el Tesla Roadster, el auto de Elon Musk que vuela: con este videojuego es posible

Ver Liverpool vs. Chelsea en vivo gratis en Roja Directa, Fútbol Libre y Xuper TV: el error que puede exponer tu información privada

“Trabajar tres días a la semana y mantener a la familia”: el pronóstico de Jeff Bezos sobre la IA

Ver películas de terror gratis en Xuper TV por Halloween 2026: por qué no deberías hacerlo

Por qué el Nokia 1100 se llamó Nokia 1100 y cuándo se dejó de fabricar en el mundo

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian reveló que fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Kim Kardashian reveló que fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Netflix lanza el tráiler oficial de “Orgullo y prejuicio”: así luce la nueva adaptación de la novela

Russell Brand habla de su matrimonio con Katy Perry y las consecuencias de su juicio por abuso sexual: “Toda mi vida ha sido consumida”

La Academia de Hollywood busca internacionalizar los Premios Óscar y anticipa cambios para ampliar su alcance global

Lamar Odom, exesposo de Khloé Kardashian y campeón de la NBA, abre su cuenta de OnlyFans

MUNDO

La neblina tóxica obliga a los corredores de Singapur a entrenar entre tiendas y locales comerciales

La neblina tóxica obliga a los corredores de Singapur a entrenar entre tiendas y locales comerciales

Cómo funciona el sistema electoral israelí y por qué Netanyahu podría retener el poder hasta que se vuelva a votar

Imputaron a un hombre por simular ser víctima del ataque en Bondi Beach

Pagaron para vivir viajando por el mundo, pero quedaron varados en Camboya cuando el crucero se quedó sin dinero para el combustible

Zelensky teme que la cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia redistribuya la influencia global y perjudique a Ucrania