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Imputaron a un hombre por simular ser víctima del ataque en Bondi Beach

El sospechoso, de 46 años, habría intentado acceder a una compensación económica destinada a los heridos del tiroteo ocurrido en Sídney durante diciembre de 2025

Un hombre de 46 años fue imputado en Sídney por presuntamente fingir que resultó herido en el ataque de Bondi Beach (REUTERS/Flavio Brancaleone)
Un hombre de 46 años fue imputado en Sídney por presuntamente fingir que resultó herido en el ataque de Bondi Beach (REUTERS/Flavio Brancaleone)
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Un hombre de 46 años fue imputado en Sídney por hacerse pasar por una de las víctimas del ataque en Bondi Beach para cobrar una compensación económica. La acusación se produjo mientras la causa contra Naveed Akram, señalado como uno de los autores del tiroteo, fue aplazada hasta febrero.

El sospechoso, cuya identidad no fue difundida, afirmó que había resultado herido durante el ataque del 14 de diciembre de 2025, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra una multitud en la playa durante una celebración de Janucá. La policía sostiene que la versión buscaba permitirle acceder a mecanismos de asistencia destinados a víctimas de delitos.

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Según informó Associated Press (AP), el hombre fue detenido el martes y acusado de difundir material engañoso para obtener un beneficio financiero, además de realizar una declaración falsa que motivó una investigación policial. Recuperó la libertad bajo fianza y deberá comparecer ante un tribunal de Sídney el 18 de noviembre.

El sospechoso habría intentado acceder a ayudas para los heridos

Las autoridades no precisaron a qué programa de compensaciones habría intentado acceder el acusado. Tras el atentado, los gobiernos federal y estatal anunciaron un esquema que contemplaba pagos de hasta AUD 35.000 —unos USD 25.000— para las víctimas heridas por balas o esquirlas en Bondi Beach.

Para solicitar esa ayuda, los damnificados debían ser reconocidos primero en un plan del gobierno de Nueva Gales del Sur, que contemplaba hasta AUD 5.000 —aproximadamente USD 3.500— por persona.

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El Departamento de Asuntos Internos de Australia confirmó que un ciudadano indio fue detenido el martes en la comisaría donde se concretó la imputación. El organismo evitó aportar detalles adicionales y alegó razones de privacidad. The Daily Telegraph informó que el hombre fue trasladado a un centro de detención migratoria y que podría enfrentar una deportación.

La acusación provocó rechazo entre integrantes de la comunidad judía de la ciudad. Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana, calificó la presunta estafa como “despreciable” y cuestionó que el caso movilizara recursos policiales, de acuerdo con declaraciones recogidas por AP.

Bondi Beach fue escenario del ataque ocurrido durante una celebración de Janucá el 14 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jeremy Piper)
Bondi Beach fue escenario del ataque ocurrido durante una celebración de Janucá el 14 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jeremy Piper)

El ataque dejó 15 muertos y cerca de 40 heridos

El tiroteo ocurrió durante una celebración de Janucá en Bondi Beach y dejó 15 muertos, de entre 10 y 87 años, y alrededor de 40 heridos. La policía abatió a uno de los atacantes, Sajid Akram, durante el operativo. Su hijo, Naveed Akram, resultó herido y fue detenido.

La policía australiana sostiene que padre e hijo actuaron inspirados por el grupo Estado Islámico. Naveed Akram, de 25 años, enfrenta 78 cargos, entre ellos 15 acusaciones de asesinato, 43 por intento de asesinato y una por la comisión de un acto terrorista. Hasta el momento, no presentó una declaración de culpabilidad.

La policía aclaró que la investigación sobre la presunta estafa no tendrá impacto en el expediente abierto contra Akram. De ese modo, separó la situación del hombre acusado de fingir heridas de la causa que investiga el ataque y sus consecuencias para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.

Naveed Akram enfrenta cargos por asesinato, intento de asesinato y un acto terrorista tras el ataque (REUTERS/Audrey Richardson)
Naveed Akram enfrenta cargos por asesinato, intento de asesinato y un acto terrorista tras el ataque (REUTERS/Audrey Richardson)

Como se encuentra la causa contra el tirador

Akram compareció el miércoles ante un tribunal de Sídney. La jueza Karen Stafford aceptó el pedido de la fiscal Danielle New para aplazar la causa hasta el 24 de febrero, sin objeciones por parte de la defensa.

La fiscalía explicó que requiere más tiempo para consultar a víctimas y familiares antes de completar la certificación de los cargos. Ese trámite define formalmente cuáles acusaciones continuarán ante el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur.

La próxima audiencia de Akram quedó fijada para el 24 de febrero. El hombre imputado por el presunto fraude, en tanto, deberá volver a comparecer ante la Justicia el 18 de noviembre.

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