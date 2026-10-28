Brooklyn lidera la participación electoral entre los distritos neoyorquinos: cuándo es el último día para votar

Brooklyn lideró la participación en la votación anticipada de Nueva York con 85.849 boletas en cuatro días (REUTERS/Eduardo Munoz)

Guardar

La Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE) informó que Brooklyn acumuló 85.849 votos tras los primeros cuatro días de sufragio anticipado para las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026, y se posicionó como el distrito con mayor participación entre los cinco condados del área metropolitana.

Luego siguen Manhattan con 82.438 boletas, Queens con 71.106, el Bronx con 30.848 y Staten Island con 24.363, para un total acumulado de 294.604 registros no oficiales al cierre de las urnas del martes 27 de octubre.

PUBLICIDAD

El período de votación anticipada en la ciudad de Nueva York comenzó el sábado 24 de octubre y se extiende hasta el domingo 1 de noviembre. Quienes no acudan durante esa ventana podrán hacerlo el día de la elección general, el martes 3 de noviembre, cuando los centros de votación abrirán de 6 a 21 en toda la ciudad.

La Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York contabilizó 294.604 votos tempranos en los cinco condados (REUTERS/Eduardo Munoz)

A continuación, las fechas y horarios clave:

Miércoles 28 de octubre: 10 a 20.

Jueves 29 de octubre: 8 a 16.

Viernes 30 de octubre: 9 a 17.

Sábado 31 de octubre: 9 a 17.

Domingo 1 de noviembre (último día de votación anticipada): 9 a 17.

Martes 3 de noviembre (día de la elección general): 6 a 21.

Las cifras representan un aumento del 85% respecto a elecciones intermedias anteriores

El volumen de participación temprana superó con amplitud los registros de comicios previos. Según datos de la BOE, las más de 165.000 boletas depositadas en los dos primeros días superaron por alrededor de 1.000 votos el arranque de la elección general de 2025 y casi triplicaron las cifras de las primarias de ese mismo año.

PUBLICIDAD

Frente a las últimas elecciones de mitad de mandato, celebradas en 2022 durante la era del COVID-19, la diferencia es aún más marcada: en aquella ocasión apenas se habían contabilizado 97.000 sufragios en el mismo lapso.

La votación anticipada culmina el 1 de noviembre y las urnas abrirán el 3 de noviembre para la elección general (REUTERS/Eduardo Munoz)

J.C. Polanco, profesor de derecho empresarial en la Universidad Mount St. Vincent, calificó los números como extraordinarios. “Estamos viendo un aumento del 85% en los números de votación anticipada a nivel estatal. Es increíble”, señaló en declaraciones recogidas por CBS News. Además agregó: “Estamos viendo cifras que nunca habíamos tenido, y aún faltan cinco días para el día de las elecciones”.

PUBLICIDAD

Los analistas asocian la alta participación con una ventaja para los demócratas

Históricamente, los índices elevados de votación temprana han favorecido al Partido Demócrata. Una encuesta de Marist difundida el martes otorgó a los demócratas una ventaja de 52% frente al 44% de los republicanos, mientras que el índice de aprobación del presidente Donald Trump se ubicó en apenas un 40%, con un 59% de los votantes que desaprueba su gestión.

Brian Browne, analista político de Queens, coincidió con esa lectura. “Parece que la participación de los votantes es alta y muy comprometida. Creo que eso ayuda a los demócratas”, afirmó en declaraciones al medio local Queens Daily Eagle.

PUBLICIDAD

Browne atribuyó el impulso a la ansiedad económica relacionada con la guerra en Medio Oriente y los efectos de los aranceles impuestos por la administración federal.

En Queens, la participación también fue significativa: 40.281 residentes votaron en los dos primeros días, una cifra que superó el arranque de la elección general de 2025 y triplicó las primarias de ese año. El condado se ubicó en tercer lugar detrás de Brooklyn y Manhattan.

El volumen de sufragios en el estado superó en un 85% los registros de las elecciones intermedias de 2022 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Hochul y Blakeman intensifican sus campañas a una semana de los comicios

La carrera por la gobernación de Nueva York entre la demócrata Kathy Hochul y el republicano Bruce Blakeman concentra la atención del electorado. La encuesta de Marist entre votantes probables ubicó a Hochul en un 53% frente al 42% de Blakeman, aunque ambos candidatos recorrieron sin pausa los barrios de la ciudad en la recta final.

PUBLICIDAD

El eje del enfrentamiento pasó por el peaje de congestión vehicular. Según CBS News, Blakeman lo rechazó de plano: “Está cobrando 9 dólares por auto solo por el privilegio de circular por esta vía pública que los contribuyentes ya pagaron. No es más que un impuesto a la clase media”.

También apuntó contra el costo de vida bajo la gestión de Hochul. “Kathy Hochul hizo que vivir en este estado sea impagable”, declaró en un acto de campaña cubierto por NBC New York.

La gobernadora defendió la medida y contraatacó. “A él seguramente le gusta mucho el tráfico, los accidentes, los tiempos de respuesta más lentos, menos dinero para financiar la MTA y el Long Island Rail Road, y que no le importe la congestión”, respondió Hochul durante un evento con miembros del Hotel and Gaming Trades Council en Midtown.

PUBLICIDAD

En cuanto a la inflación, la mandataria responsabilizó a la Casa Blanca: “Estamos haciendo todo lo posible para contrarrestar los costos que vienen de Washington, y la gente sabe por quién estoy luchando”.

La gobernadora Kathy Hochul y el republicano Bruce Blakeman confrontaron por el peaje de congestión vehicular (Anna Connors/Pool via REUTERS)

El alcalde Mamdani se suma a la campaña de Hochul en la ciudad

Polanco señaló que Hochul necesita maximizar su ventaja en la ciudad para compensar una previsible desventaja en los condados del norte del estado. “Es por eso que está con el alcalde Mamdani en todos lados”, explicó.

El alcalde Zohran Mamdani acompañó a Hochul en recorridas y también hizo campaña con candidatos socialistas demócratas en Queens durante el fin de semana.

“Lo que están viendo es que la gobernadora tiene un historial claro y una visión clara de hacer la vida más asequible en la ciudad más cara del país. La visión de Bruce Blakeman es trabajar más de cerca con el ICE y crear una milicia privada en el condado de Nassau”, afirmó Mamdani en declaraciones al Queens Daily Eagle.

PUBLICIDAD

El alcalde Zohran Mamdani se unió a las actividades electorales de Kathy Hochul en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Heather Khalifa)

En contraparte, Blakeman también concentró esfuerzos en Queens: hizo campaña en Flushing el primer día de votación anticipada junto a la candidata republicana a fiscal general, Saritha Komatireddy. “Me uní a los simpatizantes en Flushing con un mensaje claro: impuestos más bajos, facturas de servicios públicos más bajas y calles más seguras”, publicó en sus redes sociales.

Polanco advirtió que el desafío principal de Blakeman será distanciarse de Trump: “Tiene que recordarle al mundo que él no es Donald Trump y tratar de convencer a independientes y a los votantes de los suburbios de que la falta de asequibilidad es responsabilidad de Hochul”.

PUBLICIDAD