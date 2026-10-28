Tres personas planeaban un tiroteo en una escuela de Georgia y el FBI los descubrió por sus redes sociales

Tres personas enfrentan cargos de conspiración para cometer asesinato por un plan de ataque armado en una escuela del área de Atlanta. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

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Tres personas planeaban un tiroteo en una escuela secundaria del área metropolitana de Atlanta. Tenían fecha, plano del edificio y una lista de materiales. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) los descubrió a través de sus publicaciones en redes sociales, informó ABC News.

Los detenidos son Shane Keith Taylor, de 17 años, de Metter, Georgia; Michael Brandon Terry, de 21 años, de Chatsworth, California; y un menor de Canton cuya identidad las autoridades no divulgan. Los tres enfrentan cargos de conspiración para cometer asesinato, informó el Departamento de Policía de Canton el martes 27 de octubre.

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Según las órdenes de arresto obtenidas por The Atlanta Journal-Constitution, diario estadounidense, Taylor y Terry se comprometieron a proveer armas para el ataque y el trío acordó una fecha concreta, que las autoridades no hicieron pública. La lista de materiales incluía armadura corporal, cámaras de video y botas de combate.

Taylor detenido en Georgia, Terry a la espera de extradición desde California

Taylor fue trasladado al Centro de Detención de Adultos del condado de Cherokee. Terry fue arrestado en California por el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y aguarda extradición a Georgia.

La superintendente escolar Mary Elizabeth Davis confirmó, en una carta a las familias, que el menor de Canton había sido alumno del propio Cherokee High School. Davis se reunió en persona con el cuerpo docente del establecimiento junto al jefe de policía escolar Buster Cushing.

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El FBI alertó a la policía local el 19 de octubre y el primer detenido cayó al día siguiente

El edificio de la escuela secundaria Cherokee High School se ubica en Canton, Georgia, donde las autoridades detuvieron a tres personas vinculadas a amenazas en redes sociales (Google Street View)

El FBI identificó las publicaciones amenazantes y notificó al Departamento de Policía Escolar del Distrito Escolar del condado de Cherokee. Ese organismo contactó a la policía de Canton el 19 de octubre. Los detectives vincularon las amenazas al menor y lo arrestaron al día siguiente. El 22 de octubre, un magistrado del condado libró órdenes de arresto contra Taylor y Terry. Ambos cayeron el 23 en una operación conjunta con autoridades federales, estatales y el sheriff del condado de Candler.

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron armas de fuego, municiones y dispositivos electrónicos, sin que la policía precisara tipos ni cantidades. El menor carga, además del cargo de conspiración, una imputación adicional por perturbación del funcionamiento de establecimientos educativos públicos.

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La policía no reveló cómo se conocían ni qué canales usaban

La policía no explicó cómo se conocían los sospechosos ni qué canales usaban para comunicarse. El FBI declinó responder preguntas sobre el origen de las publicaciones o sobre un posible vínculo con grupos extremistas.

La escuela secundaria Cherokee en Canton, Georgia, fue el objetivo de un supuesto plan de tiroteo desarticulado por las autoridades federales de Estados Unidos (Google Street View)

“La seguridad de nuestros estudiantes y del personal escolar es una prioridad, y tomamos cada amenaza con seriedad”, declaró el jefe de Policía de Canton, Marty Ferrell, en un comunicado. El funcionario mencionó la “rápida acción” de los organismos asociados y la labor de los detectives.

Investigación en curso y pedido de información al público

Las autoridades determinaron que no hay amenaza vigente contra el Cherokee High School ni contra ninguna otra escuela del condado. El plantel dispuso agentes adicionales en el campus y en la escuela media contigua; a partir del miércoles, habrá consejeros de salud mental de refuerzo para estudiantes y docentes.

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La policía de Canton precisó que retiene ciertos detalles —la identidad del menor e información sobre las pruebas— para preservar la integridad de la investigación. Quienes cuenten con información pueden llamar al 770-720-4883 o enviar una pista al FBI a través de tips.fbi.gov.

El caso se produjo menos de dos semanas después de que un adolescente de 16 años matara a tres niños y una docente en un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en el centro de Oregon.