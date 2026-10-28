Crecen las críticas por un proyecto de ley en el Parlamento de Canadá que permitiría solicitudes anticipadas de eutanasia

El Gobierno de Canadá presentó un proyecto para regular las solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir (Europa Press)

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El Gobierno de Canadá presentó este martes un proyecto de ley para habilitar solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir en los casos de personas que podrían perder de forma permanente la capacidad de dar su consentimiento a causa de una enfermedad grave e incurable. La iniciativa también propone excluir sin fecha de vencimiento los trastornos mentales cuando constituyan la única condición médica para acceder al procedimiento.

La reforma fue presentada ante la Cámara de los Comunes y contempla modificaciones al Código Penal. Según informó Reuters, los adultos podrían expresar por adelantado su decisión de recibir asistencia médica para morir si una enfermedad, como una patología neurodegenerativa, pudiera impedirles ratificarla más adelante. Sin embargo, esa declaración previa no garantizará por sí sola la aplicación del procedimiento.

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El ministro de Justicia, Sean Fraser, afirmó que el objetivo es respetar las decisiones de quienes enfrentan enfermedades sin cura que pueden comprometer sus facultades cognitivas. El Ejecutivo federal prevé coordinar la implementación con las provincias y los territorios, bajo salvaguardas destinadas a verificar que cada pedido sea voluntario y esté libre de presiones externas.

Para que una solicitud anticipada pueda hacerse efectiva, el paciente deberá encontrarse en una etapa avanzada de deterioro irreversible y sufrir dolores físicos o psicológicos persistentes e intolerables que no puedan aliviarse de forma razonable. Esas condiciones deberán verificarse en el momento de aplicar la asistencia médica para morir, incluso si el consentimiento fue otorgado antes de la pérdida de capacidad.

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El ministro de Justicia de Canadá, Sean Fraser, afirmó que la iniciativa busca respetar las decisiones de personas con enfermedades graves e incurables (REUTERS/Blair Gable/File Photo)

La aplicación dependerá de las provincias y territorios

La aprobación de la ley federal no alcanzará, por sí sola, para que las solicitudes anticipadas estén disponibles en todo el país. Cada provincia y territorio deberá decidir si incorpora el mecanismo a su legislación y cómo lo integra a su sistema de salud.

Quebec ya permite desde octubre de 2024 este tipo de pedidos para determinados pacientes con enfermedades graves e incurables, entre ellos quienes padecen alzhéimer. De prosperar el proyecto federal, seguiría siendo la única provincia con una regulación específica en vigor hasta que otras jurisdicciones adopten normas propias.

Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016, inicialmente para personas con enfermedades terminales. En 2021, el Parlamento extendió el acceso a pacientes cuya muerte natural no fuera razonablemente previsible, siempre que padecieran una condición grave e incurable.

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Esa ampliación se produjo después de que el Tribunal Superior de Quebec declarara inconstitucional el requisito federal que limitaba el procedimiento a quienes se encontraban cerca de la muerte. El fallo abrió el debate sobre la posibilidad de incluir a personas con trastornos mentales como único motivo para solicitar la asistencia médica para morir.

Las solicitudes anticipadas ya están permitidas en Países Bajos, Bélgica y España, de acuerdo con Reuters. El modelo canadiense, de todos modos, prevé que el pedido no se ejecute de forma automática y exige que las condiciones clínicas establecidas por la ley subsistan cuando llegue el momento de aplicar el procedimiento.

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La propuesta despertó objeciones y críticas entre organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Krista Carr, directora ejecutiva de Inclusion Canada, cuestionó la posibilidad de que una persona autorice por anticipado la asistencia médica para morir. “El consentimiento de una persona para su muerte es la protección más básica que tiene”, afirmó, según la agencia.

La propuesta exige que las condiciones clínicas previstas por la ley se verifiquen al momento de aplicar el procedimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos mentales quedarán excluidos de forma indefinida

El mismo proyecto propone eliminar de manera permanente la posibilidad de que una persona acceda a la asistencia médica para morir (MAID) si una enfermedad mental es su única condición médica. La normativa vigente prevé que esa exclusión venza el 17 de marzo de 2027, luego de dos postergaciones dispuestas por el Parlamento.

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De acuerdo con EFE, el Gobierno canadiense decidió no avanzar con esa ampliación ante la falta de consenso médico sobre cómo determinar que una enfermedad psiquiátrica es irremediable. También influyeron las deficiencias en el acceso a servicios de salud mental en algunas comunidades. Fraser había anticipado a principios de octubre que el Ejecutivo descartaba habilitar esa vía.

Cuando se aprobó la reforma de 2021, el Parlamento excluyó de forma transitoria los casos en los que un trastorno mental fuera la única condición médica. La norma contemplaba revisar esa restricción en 2023, pero el plazo fue postergado primero hasta 2024 y luego hasta marzo de 2027.

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La nueva iniciativa elimina esa revisión programada e incorpora expresamente la prohibición al Código Penal. El debate legislativo recién comienza en la Cámara de los Comunes. Si el proyecto obtiene el respaldo parlamentario, el Gobierno federal deberá coordinar su aplicación con las jurisdicciones, mientras Quebec mantendrá su régimen de solicitudes anticipadas.