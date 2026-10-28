Estados Unidos

Donald Trump habló tras la llegada de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos: “Le permitimos entrar al país pero no voy a involucrarme”

El presidente estadounidense aseguró que el senador y su familia “fueron tratados de manera injusta”

El presidente estadounidense aseguró que el senador y su familia “fueron tratados de manera injusta”
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Donald Trump declaró este miércoles que no se va a “involucrar” en la proclama del senador Flávio Bolsonaro, que afirmó ser el “verdadero presidente” de Brasil tras huir a Estados Unidos.

Consultado sobre la decisión de Flavio Bolsonaro de autoproclamarse “presidente electo de Brasil”, Trump dijo: “No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”.

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A una segunda pregunta sobre por qué su gobierno permitió el ingreso de Bolsonaro al país, dijo: “Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección; pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”.

Por último, aseguró que no había hablado con Bolsonaro tras su llegada al país.

Flávio Bolsonaro afirmó que era el “verdadero presidente” de Brasil en un comunicado, aunque luego salió otra versión en la que se definía como el “líder”.

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Donald Trump habló tras la llegada de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos: “Le permitimos entrar al país pero no voy a involucrarme”. REUTERS/Kevin Lamarque
Donald Trump habló tras la llegada de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos: “Le permitimos entrar al país pero no voy a involucrarme”. REUTERS/Kevin Lamarque

“Lideraré la oposición” desde Estados Unidos, afirmó Bolsonaro al compararse con personalidades políticas como los opositores venezolanos Juan Guaidó y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Trump es aliado de la familia Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Había liderado la primera vuelta, pero Lula se impuso tras una inesperada remontada después de que la jornada electoral fuera extendida por dos horas por orden de un juez de la corte suprema. Lula sacó una diferencia de más de 4 millones de votos.

El avión que trasladó al candidato presidencial derrotado en Brasil partió desde Argentina y aterrizó en el aeropuertp de Miami-Opa Locka

El senador y su familia llegaron este mismo miércoles a la ciudad estadounidense Miami tras abandonar Brasil, donde la Policía Federal le canceló el martes sus pasaportes ordinario y diplomático después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos el lunes en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Bolsonaro huyó el mismo martes a Argentina para volar hacia Estados Unidos, con una parada intermedia en Ecuador, en un avión privado en el que también viajaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que concederá visados a los cuatro, aunque no ha especificado qué tipo de permisos les otorgará para su estadía en el país.

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