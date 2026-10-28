Daddy Yankee inaugura “Cholapink”, su restaurante peruano en Nueva York, con comida gratis para los 200 primeros clientes

En alianza con el chef Jaime Pesaque, el ícono de la música urbana abre hoy en Manhattan un local de formato fast casual dedicado a la comida callejera de Perú. El espacio rinde homenaje a la cultura andina y debuta este mediodía en Nolita. Ofrece ceviche, arroz chaufa y opciones a la parrilla.

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Daddy Yankee abre este miércoles 28 de octubre su propio restaurante en Nueva York. Se llama Cholapink, sirve comida callejera peruana y recibe a sus primeros clientes a las 12:00 p. m. en el 32 de Spring Street, Nolita, Manhattan. El local opera en formato fast casual, tiene capacidad para 60 comensales, atiende de 11:30 a 23:00 y arranca con una promoción especial: un anticucho gratis, sin reserva, para los primeros 200 clientes.

El cantante puertorriqueño anticipó la apertura con un carrete de fotos en su cuenta de Instagram. “Todo comenzó con un viaje a Perú junto a mi socio, el chef Jaime Pesaque. Nos tiramos a la calle a probar de todo... anticuchos, arroz chaufa, ceviche, raspadillos y cuanta delicia nos encontrábamos por el camino”, escribió.

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Una historia en la cuenta de Instagram de Cholapink anuncia la entrega gratuita de anticuchos para los primeros 200 clientes en Nolita, Nueva York. (Cholapink)

En las imágenes del evento previo, que organizó el sábado 24 de octubre, aparecieron J Balvin, Myke Towers y su hijo y productor musical, Jeremy Ayala.

Los cantantes J Balvin y Myke Towers asistieron a la presentación previa a la apertura del local. (Cholapink)

Cómo nació Cholapink, el proyecto gastronómico de Daddy Yankee en Nueva York

El restaurante pudo haber sido muy diferente. Según reveló Pesaque en declaraciones recogidas por Excelencias Gourmet, los inversores británicos detrás del proyecto querían un local de comida mexicana. Daddy Yankee descartó esa idea desde el primer momento. “Yo lo hago, pero no mexicano, peruano. Porque mi cocina favorita es la peruana”, recordó el chef sobre la conversación que definió la identidad de Cholapink.

El establecimiento opera en formato fast casual y entrega un anticucho gratis a los primeros 200 clientes. (Cholapink)

El nombre del local rinde homenaje al fucsia vibrante de las polleras andinas, la prenda tradicional que usan las cholas, las mujeres indígenas y mestizas de las regiones de la sierra peruana. Esa referencia se traslada al diseño interior del espacio, donde piedra, metal, madera y superficies de microcemento rosado conviven con motivos que evocan esa vestimenta.

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Daddy Yankee descartó una propuesta de comida mexicana para enfocar el negocio en la gastronomía de Perú.

El nombre y la estética del restaurante rinden tributo a las tradicionales polleras fucsias de la sierra peruana. (Cholapink)

La web oficial del restaurante refuerza la conexión con Perú desde el primer contacto: al ingresar a cholapink.com, una sección llamada Cholaradio reproduce música peruana como fondo sonoro, y el mensaje de bienvenida dice “LIM → NYC”.

Qué ofrece la carta de Cholapink, desde anticuchos hasta opciones veganas

La parrilla funciona como eje central de la propuesta. Los anticuchos, las brochetas peruanas que se preparan sobre brasas y se acompañan con ajíes, adobos y salsas, sirven como punto de partida para una carta diseñada por Pesaque, responsable de Mayta, restaurante limeño que ocupó el puesto 39 en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.

La carta diseñada para el restaurante incluye anticuchos a las brasas, cortes de carne marinados y opciones veganas.

Entre las opciones principales figuran muslo de pollo glaseado con miso y ají mirasol, bistec de res con ají panca ahumado, salsa huancaína y chimichurri, y panceta de cerdo con rocoto agridulce y chutney de piña. También hay pescado del día con ají amarillo y alioli de yuzu. Para quienes prefieran una alternativa sin carne, el menú incluye una opción vegana de champiñones con maní, ají panca y emulsión de hierbas peruanas.

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Los anticuchos a la parrilla son el plato central de Cholapink, el restaurante peruano de Daddy Yankee en Nolita, Manhattan (Cholapink)

La carta se completa con ceviche de la casa preparado con leche de tigre tradicional, arroz chaufa, choclo asado cremoso con salsa huancaína.

El ceviche de la casa, preparado con leche de tigre tradicional, es uno de los platos destacados de la carta de Cholapink (Cholapink)

También ofrece el Cholapink Pisco Sour, la bebida insignia del local, que lleva limón, bitters de naranja y azúcar rosada. Entre las opciones sin alcohol destacan las infusiones de muña con cacao y manzana.

La oferta de bebidas incorpora el pisco sour con azúcar rosada e infusiones de muña con cacao. (Cholapink)

El arroz chaufa con salsa de la casa, la recomendación personal de Daddy Yankee

El propio artista se encargó de destacar uno de los platos de la carta por encima del resto. “El arroz chaufa es una MOVIE. Pero cuando le echas la salsa CHOLAPINK por encima… UFFFF, ¡se acabó el abuso!”, escribió el cantante en su publicación de Instagram. El mensaje cerró con una invitación directa a sus seguidores: “¡Los invito a que se den la vuelta y vivan la experiencia CHOLAPINK!”.

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La propuesta gastronómica tendrá opciones como pollo con ají mirasol, bistec con ají panca y hongos con maní. (Cholapink)

Los responsables del proyecto aún no difundieron una lista pública con los precios de cada plato, pero la propuesta fue anunciada como una alternativa accesible dentro de SoHo, una de las zonas comerciales y gastronómicas más transitadas de Manhattan. El concepto fast casual apunta a un servicio rápido con platos elaborados que los clientes pueden consumir en el local o pedir para llevar.

Quién es Jaime Pesaque, el chef peruano detrás de la cocina de Cholapink

Pesaque dirige Mayta, uno de los restaurantes con mayor proyección internacional de Lima. Su cocina se construye alrededor de producto peruano, técnica contemporánea e identidad local. Ha consolidado un reconocimiento que lo ubica entre los referentes de la gastronomía del país.

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El chef peruano Jaime Pesaque adaptó la experiencia de su restaurante Mayta al formato de comida al paso. (Cholapink)

Con Cholapink, el chef lleva esa experiencia a un formato directo y sin ceremonias. Según explicó, la inspiración proviene de los mercados y las calles de Perú, donde se encuentran algunos de los sabores que forman parte de la vida cotidiana.