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Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 27 de octubre de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

No hay que ser ciudadano de Estados Unidos para participar en Mega Millions (Infobae/Jovani Pérez)
No hay que ser ciudadano de Estados Unidos para participar en Mega Millions (Infobae/Jovani Pérez)
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¿Participaste en la lotería de Mega Millions y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos todos los resultados del más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: martes, 27 de octubre de 2026

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Resultados: 14 19 21 45 67

Megaball: 3

Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la posibilidad de ganar varios millones de dólares.

No tienes que ser residente de EEUU para participar en Mega Millions (AP Photo/Jae C. Hong)
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Mega Millions (AP Photo/Jae C. Hong)

Cabe mencionar que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varía de acuerdo con la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

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Mega Millions: ¿Cómo se juega?

Para jugar Mega Millions tienes que escoger seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué número seleccionar puedes dejar que Mega Millions decida de forma aleatoria por ti.

Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se celebraban sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afortunado de Maine.

El último gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

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