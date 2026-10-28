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La película de ‘Ghost Rider’ con Ryan Gosling ya tiene villano y primeros detalles

Uno de los jóvenes actores de moda se encargará de interpretar al antagonista de la historia, que se rodará en celuloide con el director de fotografía de ‘La La Land’

Ryan Gosling - Ghost Rider
(Marvel Comics/REUTERS)
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Connor Storrie, el actor de Heated Rivalry, negocia su incorporación a Ghost Rider, la próxima película de Marvel Studios protagonizada por Ryan Gosling, informó The Hollywood Reporter. El actor de Drive interpretaría a un villano del universo del motociclista infernal, aunque Marvel no confirmó de qué personaje se trata. Hace apenas un año, Storrie era un actor desconocido que se mantenía trabajando como mesero. Ahora está por compartir pantalla con una de las grandes estrellas de Hollywood en una de las franquicias más grandes del cine.

El actor se dio a conocer con Heated Rivalry, la serie dramática sobre hockey que tendrá una segunda temporada. Ghost Rider sería su primer gran proyecto tras ese éxito. Shawn Levy está a cargo de la dirección de Ghost Rider, lo que lo reencuentra con Gosling y con el guionista Jonathan Tropper, con quienes trabajó previamente en Star Wars: Starfighter. El filme ya tiene fecha de rodaje confirmada: comenzará a filmarse en Nueva York el próximo año. Linus Sandgren, director de fotografía de Dune Part 3, fue contratado para el proyecto, que se rodará en celuloide, según indicaron las fuentes consultadas por The Hollywood Reporter.

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Se presume, aunque Marvel no lo confirmó oficialmente, que Gosling interpretará a Johnny Blaze, el personaje central de Ghost Rider. No se sabe todavía qué papel ocupará Storrie en la trama ni a qué villano encarnaría. El proyecto producido por Kevin Feige junto a Louis D’Esposito, Stephen Broussard, Levy y el propio Gosling se anunció de manera sorpresiva en la Comic-Con de San Diego en julio. Marvel le asignó una fecha de estreno: el 28 de julio de 2028. Como productores ejecutivos figuran Richie Palmer y Jessie Henderson.

Connor Storrie - Heated Rivalry
(HBO Max)

Quién es Ghost Rider y su paso previo por el cine

Storrie se convirtió en una de las figuras reveladoras de 2025 gracias a Heated Rivalry, donde interpreta al fenómeno del hockey ruso Ilya Rozanov. El éxito de la serie le abrió las puertas a acuerdos de marca y a una participación como anfitrión en Saturday Night Live, que le valió una nominación al Emmy. Además de Ghost Rider, el actor ya filmó un papel en la adaptación de The Bell Jar dirigida por Sarah Polley.

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Ghost Rider es un personaje creado por el guionista Gary Friedrich y el artista Mike Ploog para Marvel Comics, que apareció por primera vez en 1972 en Marvel Spotlight No. 5. En los cómics, Johnny Blaze es un motociclista acróbata que hace un pacto con el diablo y queda unido a un demonio llamado Zatharos, lo que lo transforma en un espíritu de venganza con calavera en llamas que conduce una motocicleta de fuego. El personaje no tuvo un villano fijo en las historietas, sino una serie de antagonistas demoníacos. Entre ellos, se destaca Mephisto, la figura diabólica que en distintas versiones ha sido su principal enemigo.

El salto de Ghost Rider al cine ocurrió en 2007, cuando Nicolas Cage protagonizó la primera película dirigida por Mark Steven Johnson para Columbia Pictures y Marvel Studios. En esa versión, Cage encarnó a Johnny Blaze enfrentado a Blackheart, interpretado por Wes Bentley, hijo demoníaco de Mephistopheles, a quien dio vida Peter Fonda. El filme recaudó 228,7 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 110 millones. Cage repitió el papel en la secuela Ghost Rider: Spirit of Vengeance, estrenada en 2012 bajo la dirección de Mark Neveldine y Brian Taylor. Los derechos del personaje regresaron a Marvel en 2013. Más adelante, el personaje tuvo una versión en la serie Agents of S.H.I.E.L.D., mientras que Sacha Baron Cohen interpretó a Mephisto en la serie de Disney+ Iron Heart.

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