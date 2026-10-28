Georgia confirma tres nuevos casos de sarampión vinculados a un contagio previo

Las autoridades sanitarias de Georgia confirmaron tres nuevos casos de sarampión en personas no vacunadas en el condado de Macon (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades sanitarias de Georgia confirmaron tres nuevos casos de sarampión vinculados con una infección detectada previamente en el condado de Macon, con lo que el total estatal ascendió a 25 contagios durante 2026.

El Departamento de Salud Pública de Georgia informó que las tres personas diagnosticadas habían mantenido contacto estrecho con un caso que se confirmó el 12 de octubre en el mismo condado. Los pacientes no estaban vacunados, de acuerdo con la información recogida por CBS Atlanta.

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La dependencia estatal indicó que su equipo de investigación busca identificar y advertir a otras personas que podrían haber estado expuestas al virus. La información divulgada no precisó la edad, el estado de salud ni otras características de los pacientes.

El caso inicial del condado de Macon mantuvo contacto con un brote de sarampión en Pensilvania que acumula más de 1.100 infectados (IGSS)

Las autoridades de Georgia señalaron que la persona asociada al primer diagnóstico del condado de Macon había tenido contacto con un caso confirmado en Pensilvania, donde continúa un brote de sarampión.

Ese estado acumulaba más de 1.100 casos, tal y como informó la autoridad sanitaria local a CBS Atlanta. La conexión entre ambos episodios llevó a las autoridades georgianas a reforzar el seguimiento epidemiológico en la zona.

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El Departamento de Salud Pública sostuvo que la persona infectada acudió a un restaurante LongHorn Steakhouse, situado en Hampton Court, en la ciudad de Perry, durante la noche del 7 de octubre, cuando podía transmitir la enfermedad.

Por ese motivo, el organismo pidió a quienes estuvieron en el establecimiento durante el período señalado que revisen su estado de vacunación y vigilen la aparición de síntomas hasta el 28 de octubre. La institución no detalló el horario exacto de la posible exposición ni informó si se identificaron contagios fuera de los contactos cercanos ya confirmados.

Georgia acumula 25 casos durante 2026

El total de contagios de sarampión en Georgia ascendió a 25 durante 2026 y superó el registro completo del año previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las tres infecciones recientes, Georgia registró 25 casos de sarampión en lo que va de 2026, una cifra superior a los 10 diagnósticos que el estado notificó durante todo 2025, aseguró el Departamento de Salud Pública.

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El sarampión es una enfermedad viral que primero afecta las vías respiratorias y luego puede extenderse por el resto del organismo, explicó el organismo citado por CBS Atlanta. Entre los síntomas señalados figuran fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos, además de erupciones en la piel.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) detallaron que el sarpullido suele aparecer entre tres y cinco días después de los primeros síntomas. Según el organismo, comienza con manchas rojas planas en el rostro y se desplaza hacia el cuello, el torso, los brazos, las piernas y los pies.

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Los CDC advirtieron que, cuando aparece la erupción, la fiebre puede superar los 40 ℃. La entidad también remarcó que el virus tiene una alta capacidad de transmisión: puede propagarse por el aire y permanecer en superficies hasta dos horas después de que una persona infectada haya salido de un ambiente.

Salud pública recomienda llamar antes de acudir al médico

Ante síntomas compatibles o una posible exposición, el Departamento de Salud Pública de Georgia recomendó contactar de inmediato a un profesional de salud, aunque pidió no presentarse en un consultorio sin avisar previamente sobre el cuadro.

La medida busca que los centros sanitarios puedan adoptar precauciones antes de la llegada de una persona potencialmente contagiosa, según explicó la dependencia estatal. Las autoridades también solicitaron a quienes crean que pudieron contraer la enfermedad que permanezcan en casa y eviten el contacto con otras personas.

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Esa recomendación adquiere especial relevancia en hogares o espacios compartidos con menores de un año y personas inmunodeprimidas, grupos que pueden enfrentar mayores riesgos ante una infección, afirmó el organismo.

La sección de Epidemiología de Enfermedades Agudas del estado habilitó atención telefónica para consultas durante el horario laboral y un número adicional para noches y fines de semana, de acuerdo con la información publicada por CBS Atlanta.