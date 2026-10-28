El embajador de EEUU y el canciller de Cuba protagonizaron un tenso cruce a los gritos en la ONU por el embargo económico contra el régimen

Mike Waltz, embajador de EE.UU. ante la ONU (REUTERS/Shannon Stapleton)

Guardar

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, pidió a los Estados miembros que rechacen la resolución presentada por Cuba contra el embargo económico de Washington y acusó a La Habana de amenazar a otros países para obtener apoyos.

“No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano. El régimen ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda al afirmar que Estados Unidos está amenazando a los países con represalias por su voto. Son ellos quienes están amenazando a los países con represalias por este voto”, declaró Waltz ante la Asamblea General.

PUBLICIDAD

El diplomático participó en la primera de dos sesiones previstas para debatir la resolución cubana. El texto, que se someterá a votación por trigésimo cuarta vez, pide el fin del embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra la isla. Waltz afirmó que “no existe el bloqueo” y diferenció ese término de las sanciones impuestas por Washington. “Un bloqueo es un cerco de buques militares alrededor de una isla. No existe”, sostuvo.

El embajador estadounidense señaló que empresas de su país exportaron a Cuba bienes por “más de USD 876 millones” durante los primeros ocho meses del año. También mencionó envíos hacia la isla desde Belice, Canadá, Chile, China, Colombia, México, Rusia, España, Uruguay, la Unión Europea, la Comunidad del Caribe (Caricom) y la propia ONU.

PUBLICIDAD

“Cuando La Habana les pida su voto, quiero que recuerden lo que han visto hoy aquí”, agregó, en referencia al enfrentamiento que mantuvo durante la sesión con el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez. El cruce incluyó gritos y reproches entre ambos funcionarios. Estamos en los Estados Unidos de América. “Estamos en los Estados Unidos de América y aquí nadie me va a intimidar como intimidan a los presos políticos. ¡Retrocedan!“, gritó frente a los presentes. El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, amenazó con suspender la sesión para restablecer el orden.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU protagonizó un altercado verbal con el ministro de Exteriores del régimen cubano.

Waltz acusó a Cuba de recurrir cada año a la ONU para “mentir al pueblo cubano” y decirle que “el mundo está de su lado”. “Ustedes están participando en eso. Son cómplices”, concluyó. La resolución contra el embargo suele contar con respaldo mayoritario en la Asamblea General. Estados Unidos e Israel votaron en contra en casi todas las oportunidades, junto con algunos de sus aliados.

PUBLICIDAD

Bruno Rodríguez respondió a Waltz tras el cruce que ambos mantuvieron durante el debate y le recordó que la sesión se desarrollaba en el organismo multilateral. “Con su prepotencia y soberbia, olvida que se encuentra en Naciones Unidas, no está en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ni en una unidad de boinas verdes”, afirmó.

El canciller cubano sostuvo que las declaraciones de Waltz integran “el circo mediático, de amenazas y de campaña electoral, al que el Gobierno estadounidense dedica cuantiosos recursos económicos y humanos”. Rodríguez volvió a cuestionar la política de Washington hacia la isla y aseguró que “no hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano”.

PUBLICIDAD

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla (AP Foto/Heather Khalifa/Archivo)

El enfrentamiento ocurrió en medio de la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump para que los países voten contra la resolución. El mandatario anunció a finales de enero aranceles contra países que vendan o suministren petróleo a Cuba. La medida afectó el flujo de combustible hacia la isla, donde se registraron apagones y problemas en el suministro de agua, las comunicaciones y otros servicios.

La resolución cubana acumula 34 años de respaldo mayoritario en la Asamblea General. En la votación de 2025, el texto obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Argentina, Ucrania y Hungría votaron entonces contra la medida por primera vez. Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, aunque expresan la posición de los Estados miembros.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)