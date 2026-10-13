Qué hay detrás del allanamiento a Ilhan Omar: 5 claves para entender la investigación federal a tres semanas de las elecciones

Homeland Security ejecutó una orden judicial en la residencia de la congresista demócrata en Washington D.C. en el marco de una causa penal que examina documentación de su infancia. (Fuente: Noticias Telemundo)

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Agentes de Homeland Security Investigations (HSI) allanaron el lunes 12 de octubre la residencia en Washington D.C. de la representante demócrata por Minesota Ilhan Omar, en el marco de una investigación criminal federal por presunto fraude en documentación migratoria, a solo 22 días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El Departamento de Justicia confirmó la acción en un comunicado escueto: informó que HSI ejecutó una orden de registro con autorización judicial en el área de Washington D.C., como parte de una investigación criminal federal en curso, sin aportar detalles sobre el expediente.

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Agentes de Homeland Security Investigations allanaron la residencia en Washington D.C. de la congresista Ilhan Omar por presunto fraude migratorio. (Michael Brochstein/AP)

Omar no ha sido formalmente acusada de ningún delito.

1. El operativo federal en Washington

El registro comenzó alrededor de las 6 de la mañana, según una fuente familiarizada con el caso citada por Fox News. Agentes con chalecos identificados como “POLICE HSI” ingresaron al domicilio y salieron cargando cajas con documentación.

La Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia supervisó la consulta sobre la orden de registro penal. (REUTERS/Annabelle Gordon)

HSI es la rama de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de las operaciones de deportación que suelen asociarse a ese organismo, HSI conduce pesquisas penales y tiene competencia sobre delitos como el fraude en documentos migratorios y la falsedad en declaraciones ante autoridades federales.

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La representante Ilhan Omar calificó la orden judicial como un abuso de poder y una campaña de intimidación política. (REUTERS/Annabelle Gordon)

CBS News informó que el fiscal general Todd Blanche tenía conocimiento personal del operativo y que el Departamento de Justicia consultó con su Sección de Integridad Pública antes de ejecutar la orden, unidad que ha funcionado históricamente como órgano de supervisión en investigaciones que involucran a miembros del Congreso.

2. El origen: trámite migratorio de su infancia

Según fuentes citadas por Reuters y The Associated Press, la investigación se centra en presuntas irregularidades en la documentación migratoria de la infancia de Omar. Los papeles bajo escrutinio fueron elaborados por su padre, ya fallecido, al tramitar el ingreso de la familia a Estados Unidos. Omar nació en Somalia en 1982, llegó al país a los 12 años como refugiada en 1995 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000, a los 17 años.

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La investigación se centra en la documentación tramitada en 1995 por el padre fallecido de la legisladora. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Según una persona familiarizada con el documento citada por The New York Times, la orden de registro lista una serie de potenciales delitos bajo investigación: declaraciones falsas, fraude en documentación migratoria y un cargo general de conspiración. CBS News precisó que los investigadores examinan ese tipo de presuntas irregularidades.

El secretario de Homeland Security, Markwayne Mullin, había anticipado el mes pasado que “algo va a pasar” en relación con el examen de los antecedentes migratorios de la familia. El denominado “zar de la frontera”, Tom Homan, confirmó en septiembre la existencia de “una investigación criminal en curso” sobre la congresista, según Reuters.

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3. El momento político: a 22 días de las elecciones

El allanamiento se produjo a tres semanas de las legislativas del 3 de noviembre, en las que Omar busca su quinto mandato consecutivo por el 5.º distrito de Minesota, considerado uno de los más seguros para el Partido Demócrata. La congresista ganó su reelección en 2024 con una ventaja de 50 puntos porcentuales.

El registro se ejecutó a 22 días de las elecciones legislativas en las que la representante busca su quinto mandato por Minesota. (REUTERS/Annabelle Gordon/Archivo)

La política interna del Departamento de Justicia establece evitar acciones investigativas susceptibles de volverse públicas cerca de una elección, con una ventana histórica de alrededor de 60 días antes de los comicios.

Randall Eliason, profesor de derecho en la Universidad George Washington y exfiscal federal, señaló a Reuters que el operativo parece una ruptura con esa práctica. “La idea es evitar incluso la apariencia de cualquier tipo de interferencia del Departamento de Justicia en el proceso político”, afirmó, y aclaró que no existe un mecanismo formal para hacer cumplir esa política interna.

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4. Omar acusa persecución política; Trump se desentiende del caso

Omar publicó en redes sociales: “Durante diez años, Trump me ha señalado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me van a silenciar”. Su oficina afirmó que la congresista “no hizo nada indebido” y calificó el allanamiento de “abuso de poder sin precedentes”.

La representante Ilhan Omar afirma en una publicación que enfrenta una campaña de intimidación política por parte de Donald Trump. (@IlhanMN)

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, junto a los representantes Katherine Clark y Pete Aguilar, calificaron el operativo de “profundamente perturbador” y señalaron que “plantea serios interrogantes sobre el uso del gobierno federal contra los adversarios de Donald Trump”. El gobernador de Minesota, Tim Walz, escribió en redes sociales que Trump “está abusando de su poder para ir contra sus opositores políticos a semanas de una elección”.

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Donald Trump se desvinculó del operativo federal durante un acto de campaña en Ohio. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump, que ese lunes hacía campaña en Youngstown, Ohio, se desligó del operativo al ser consultado por periodistas. “Eso no tiene nada que ver conmigo”, afirmó, según Reuters y The Associated Press. Aun así, volvió a referirse a Omar en tono crítico ante sus seguidores.

5. El panorama legal y electoral

Sobre los casos federales de fraude investigados en Minesota vinculados a organizaciones de la comunidad somalí —entre ellos el caso Feeding Our Future, con pérdidas estimadas en USD 250 millones—, Reuters indicó que Omar no enfrenta acusaciones formales. La congresista sí ha sido objeto de escrutinio político por su rol en la sanción de una ley que habría facilitado ese esquema y por haber recibido donaciones de campaña de dos condenados en ese caso, que luego devolvió.

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El plazo de prescripción penal representa un obstáculo para la presentación de cargos sobre los documentos originales. (REUTERS/Tim Evans)

Un funcionario en actividad citado por NPR en condición de anonimato indicó que el registro forma parte de una investigación de varios años que incluye denuncias de informantes. Desde el punto de vista legal, el plazo de prescripción penal podría representar un obstáculo para presentar cargos criminales por la documentación migratoria original, dado el tiempo transcurrido desde los hechos bajo escrutinio.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no reveló plazos ni anunció cargos formales contra Omar ni contra ninguna otra persona en relación con el registro del 12 de octubre. HSI continúa al frente del expediente, que permanece abierto según la declaración oficial de ese día.

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