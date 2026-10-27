La generación Z impulsa un lenguaje laboral más claro frente a la jerga corporativa estadounidense

Los trabajadores jóvenes afrontan complicaciones para comprender siglas corporativas como KPI y CRM utilizadas por sus supervisores (Freepik)

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Antes era difícil caminar por una oficina corporativa sin escuchar “volvamos sobre esto” o “hablemos de esto fuera de línea”. La generación Z quisiera retirar ambas expresiones.

La generación Z ahora tiene los números para influir en la cultura de oficina. Glassdoor proyectó que este grupo superaría a los baby boomers en la fuerza laboral de tiempo completo de Estados Unidos a comienzos de 2024. A medida que eso ocurre, impulsa el lenguaje laboral hacia alternativas más sencillas.

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Un estudio actualizado de la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea Preply sugiere que algunas de las palabras de moda favoritas de las empresas estadounidenses están perdiendo fuerza. El estudio combinó un análisis de quejas en Reddit, datos de búsquedas de Google en Estados Unidos y un pequeño ejercicio con trabajadores de oficina de la generación Z.

Preply analizó 3.000 publicaciones y comentarios de Reddit sobre jerga corporativa de los últimos cinco años. “Circle back” (retomar) fue la frase más criticada, con 203 menciones. Superó a “synergy” (181), “bandwidth” (97), “touch base” (96) y “take this offline” (62).

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Glassdoor proyectó que la generación Z superaría a los baby boomers en la fuerza laboral de Estados Unidos a comienzos de 2024 (Canva)

Muchos integrantes de la generación Z comenzaron sus carreras durante la pandemia. Aprendieron las normas de oficina a través de Slack y Teams, en lugar de escucharlas por casualidad en un pasillo, lo que dejó vacíos.

Fortune informó que la generación Z tiene dificultades para descifrar cómo se comunican sus jefes millennials y de la generación X. También informó que los trabajadores jóvenes suelen perderse cuando los gerentes usan siglas como KPI y CRM.

Preply sostiene que la comunicación centrada en lo digital recompensa la brevedad y la claridad. Añade que los equipos intergeneracionales necesitan un lenguaje que todos entiendan.

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El interés por una comunicación más clara aparece en la Encuesta Global de Conversaciones Cotidianas 2026 de Preply. En ella, el 82% de los encuestados de la generación Z dijo haber visto que la evitación de conversaciones causaba problemas en el trabajo. Otro 39% afirmó que usaría capacitación en comunicación laboral si su empleador la ofreciera, la proporción más alta de cualquier generación encuestada.

Un análisis de Preply determinó que la frase corporativa en inglés circle back encabeza las quejas de los usuarios en Reddit (Freepik)

Las frases que la gente busca y las que están perdiendo vigencia

Los datos de búsqueda ofrecen otra señal. Entre la jerga extraída de Reddit, los términos más buscados en Estados Unidos son “paradigm” (paradigma), con 311.000 búsquedas mensuales, y “synergy” (sinergia), con 310.000.

Después aparecen “best practice”, con 303.000, y “bandwidth”, con 187.000. Preply señala que los cuatro tienen algo en común: son metáforas en lugar de descripciones literales. Las cifras de búsqueda abarcan a todos los usuarios estadounidenses, no solo a la generación Z.

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Algunas frases heredadas están perdiendo vigencia. El interés de búsqueda por “take this offline” (volver a verlo más tarde) cayó un 50%, y “run it up the flagpole” (ponerlo a prueba) descendió un 47%. Estas fueron las caídas más pronunciadas que encontró Preply.

Cómo lo diría la generación Z en su lugar

Para ver qué podría reemplazar a las expresiones tradicionales, Preply dio a 10 trabajadores de oficina de la generación Z las definiciones de 18 frases corporativas. Luego les preguntó cómo dirían naturalmente lo mismo.

Los participantes mantuvieron la redacción original para ocho de los términos, entre ellos “best practice” (mejor práctica) y “think outside the box” (pensar con originalidad).

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Para el resto, en su mayoría recurrieron a reemplazos literales y orientados a la acción. Con solo 10 participantes, los resultados son una instantánea y no una encuesta representativa, pero coinciden con las quejas en Reddit.

Las búsquedas en internet de expresiones de oficina como "take this offline" cayeron un 50% en Estados Unidos (Freepik)

Los 10 reemplazos destacados por Preply:

Circle back → volver sobre esto

“Circle back” pretende indicar un regreso a un tema, pero en Reddit a menudo se interpreta como una táctica para ganar tiempo. Decir que se volverá sobre algo, idealmente con un horario establecido, fija expectativas más claras.

Synergy (Sinergia) → trabajo en equipo

“Synergy” significa colaboración, pero es uno de los términos más buscados y más criticados de la lista. “Trabajo en equipo” dice lo mismo sin el barniz de consultoría.

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Bandwidth → disponibilidad

“Bandwidth” es una metáfora técnica que puede referirse al tiempo, la capacidad mental o la energía emocional. “Disponibilidad” es más directo.

Touch base → ponerse en contacto

“Touch base” recibió 96 quejas en Reddit, a menudo porque sugiere una conversación sin un propósito claro. Los participantes prefirieron “ponerse en contacto”.

Take this offline → volver sobre esto más tarde

Preply considera que “take this offline” es vaga y fácil de usar en exceso. También muestra la caída más pronunciada en el interés de búsqueda de cualquier frase estudiada. Los participantes sugirieron “volver sobre esto más tarde”, que funciona mejor si se acompaña de un plan concreto para hacerlo.

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Los integrantes de la generación Z eligen el término disponibilidad para reemplazar la metáfora "bandwidth" en las tareas cotidianas (Freepik)

Low-hanging fruit → logro rápido

“Logro rápido” conserva el significado, una tarea fácil con un resultado inmediato, y elimina las imágenes de huertos.

Move the needle → generar un impacto

El uso figurado de “move the needle” (marcar la diferencia) despegó en la década de 1980, según Grammarist. La imagen es la de un indicador que reacciona a un cambio. Los participantes de la generación Z simplemente dijeron “generar un impacto”.

Boil the ocean → apuntar demasiado alto

“Boil the ocean” significa asumir algo imposiblemente grande o complicar en exceso una tarea. Los participantes lo tradujeron de forma literal: “apuntar demasiado alto”.

Put a pin in it → poner en pausa

“Put a pin in it” no es exclusivo de las oficinas. Aun así, ocupó el sexto lugar entre las expresiones de jerga corporativa más molestas en una encuesta separada de Preply, que también ubicó a “circle back” en el primer puesto. “Poner en pausa” deja claro que un proyecto queda suspendido.

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Blue-sky thinking → pensar fuera de la caja

Aquí, la generación Z reemplazó un modismo por otro más conocido. “Blue-sky thinking”, o la ideación creativa sin restricciones, pasó a ser “pensar fuera de la caja”. Esto sugiere que la familiaridad importa tanto como la literalidad.

La plataforma Preply afirma que el rechazo a la jerga tradicional persigue una mayor claridad y no una pérdida del profesionalismo (Magnific)

Claridad, no informalidad

El cambio no busca hacer que el trabajo sea más informal, sostiene Preply. Su argumento es que los trabajadores jóvenes no rechazan el profesionalismo; quieren un lenguaje que sea más fácil de entender.

Como informó Fortune, muchos choques generacionales en el trabajo provienen de reglas no dichas que nadie se molestó en explicar. Eliminar la jerga es una de las soluciones más simples.

Para los gerentes, la conclusión es práctica. Digan cuándo harán un seguimiento en lugar de prometer que volverán sobre un tema, y pregunten si alguien está disponible en lugar de preguntar si tiene la capacidad.

Los colegas mayores quizá todavía necesiten un glosario en la otra dirección: el glosario de la generación Z de Fortune para gerentes de la generación X es un buen punto de partida.

(c) 2026, Fortune