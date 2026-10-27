Estados Unidos

Florida procesará como adulto al adolescente de 15 años acusado de tiroteo cerca de una universidad

El joven enfrenta 11 cargos por intento de asesinato tras el ataque que dejó 12 personas heridas en Tallahassee

Un letrero con el texto Florida A&M University sobre una rotonda con plantas, árboles al fondo y un vehículo blanco en la calle
Anthony Rivers III será procesado como adulto en Florida por el tiroteo que dejó doce personas heridas cerca de la Universidad FAMU (AP Photo/Mark Wallheiser)
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Un adolescente de 15 años será procesado como adulto por el tiroteo que dejó 12 personas heridas en las cercanías de la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida (FAMU), en Tallahassee, durante el fin de semana de celebraciones de la institución.

Anthony Rivers III fue detenido el domingo 25 de octubre, un día después de que se registraran los disparos cerca de las calles Perry y Manatee, junto al estadio Bragg Memorial. El fiscal estatal Jack Campbell comunicó que el caso pasará a la jurisdicción de adultos, de acuerdo con información difundida por CBS News.

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El joven enfrenta 11 cargos por intento de asesinato en segundo grado y uno por posesión de arma de fuego por parte de una persona declarada previamente delincuente juvenil. La decisión procesal no equivale a una declaración de culpabilidad y el caso continúa bajo investigación.

Once víctimas recibieron disparos y otra resultó herida al escapar

Cuatro agentes de policía vestidos de negro conversan de noche en una calle junto a vehículos policiales y gradas de un estadio
El ataque a tiros ocurrió en las inmediaciones del estadio Bragg Memorial tras la finalización del partido de homecoming universitario (USA TODAY Network via Reuters)

Según información de Associated Press, el ataque ocurrió alrededor de las 20:00 del sábado 24 de octubre, tras el partido de homecoming de la Florida A&M University. La zona suele concentrar a estudiantes, exalumnos, vendedores y visitantes durante los encuentros de fútbol americano de la universidad.

La Policía de Tallahassee precisó que 11 personas sufrieron heridas de bala, mientras que una duodécima resultó lesionada en un tobillo durante la huida. Entre los afectados hay seis menores de edad y seis adultos.

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El jefe policial Lawrence Revell indicó que la víctima más joven tiene 11 años. Información recogida por Tallahassee Democrat señaló además que seis personas permanecían hospitalizadas y que una de ellas estaba en condición crítica al cierre de esta edición.

Las autoridades no habían informado muertes vinculadas con el hecho. Tampoco establecieron, hasta el momento, que el tiroteo estuviera directamente relacionado con el partido o con las actividades oficiales del homecoming de FAMU.

La Policía investiga una pelea previa entre personas que se conocían

Las pesquisas preliminares de la Policía de Tallahassee indican que una pelea física entre conocidos precedió a las detonaciones
Las pesquisas preliminares de la Policía de Tallahassee indican que una pelea física entre conocidos precedió a las detonaciones

Las pesquisas preliminares apuntan a que antes de los disparos hubo un enfrentamiento físico entre personas que se conocían, afirmó el Departamento de Policía de Tallahassee. Los agentes consideran, por ahora, que ninguna de las víctimas habría sido el objetivo específico del atacante.

La institución sostuvo que la investigación sigue abierta y que podrían concretarse nuevas detenciones. Los detectives revisan material audiovisual, recaban testimonios y buscan establecer la secuencia completa de los hechos ocurridos en las inmediaciones del estadio.

Campbell defendió que se mantengan bajo reserva documentos clave de la causa, entre ellos la declaración jurada que fundamentó el arresto. “Se trata de una investigación penal en curso”, expresó el fiscal, tal y como recogió la emisora pública WFSU.

El funcionario explicó que preservar parte de la información permite a los investigadores contrastar los relatos de testigos y avanzar sin exponer elementos sensibles del expediente. Por esa razón, el tribunal autorizó el sellado de la orden de arresto y de la declaración jurada.

El juez ordenó que el acusado permanezca bajo detención segura

Durante su primera comparecencia judicial, el juez del circuito de Leon Andrew Sheeran ordenó que Rivers permanezca bajo detención segura mientras avanza el proceso. La defensa pública quedó a cargo de su representación inicial.

Además, el tribunal prohibió al adolescente contactar, de forma directa o indirecta, a las presuntas víctimas y a los testigos. Las llamadas que realice desde el centro de detención estarán sujetas a supervisión, excepto aquellas protegidas por la confidencialidad entre abogado y cliente.

La medida también restringe el uso de redes sociales y limita el acceso a internet a actividades escolares supervisadas. Campbell anunció que el acusado será trasladado desde el Centro de Evaluación Juvenil a la cárcel del condado de Leon.

La Policía de Tallahassee pidió a quienes posean fotos o videos del momento del ataque que los entreguen a los investigadores, aun si consideran que el material no contiene información decisiva. Por su parte, FAMU comunicó la disponibilidad de servicios de apoyo psicológico para estudiantes afectados por la violencia.

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