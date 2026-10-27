De vender el penthouse más caro de Estados Unidos a enfrentar cargos por tráfico sexual con más de 70 víctimas: los hermanos Alexander conocerán su condena

El caso involucra a figuras que se movían entre celebridades, propiedades multimillonarias y la alta sociedad de dos de las ciudades más importantes de Estados Unidos (Reuters)

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Oren, Alon y Tal Alexander comparecen este martes ante la jueza federal Valerie E. Caproni en Manhattan para conocer la pena que deberán cumplir por un caso de tráfico sexual que derivó en su condena federal.

El jurado los declaró culpables en marzo de 2026 de los 10 cargos que enfrentaban, después de un juicio de cinco semanas con el testimonio de 11 mujeres.

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La audiencia puede extenderse a un segundo día. Las víctimas previstas para intervenir expondrán el impacto de los hechos, mientras que los tres acusados y los abogados de ambas partes tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal, informó CNN.

La fiscalía pidió cadena perpetua para cada uno. Los defensores solicitaron la pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

La magistrada federal tiene a su cargo una de las decisiones más esperadas del año en el sistema judicial de Manhattan (REUTERS/Jane Rosenberg)

Las claves judiciales que marcarán la audiencia

Las condenas abarcan conspiración para cometer tráfico sexual, tráfico sexual por la fuerza y explotación sexual de menores. Los gemelos Oren y Alon Alexander tienen 39 años, mientras que Tal Alexander tiene 40.

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El jurado deliberó alrededor de ocho horas antes de emitir el veredicto, consignó Associated Press. Los testimonios y la prueba presentada en el debate situaron los hechos entre 2008 y 2021.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York afirmaron en su memorando de sentencia que identificaron a al menos 70 mujeres que denunciaron violaciones o agresiones sexuales atribuidas a alguno de los hermanos.

“Los acusados son violadores seriales que abusaron de mujer tras mujer y de niña tras niña durante años y años”, sostuvo la fiscalía en ese documento.

La Oficina de Libertad Condicional recomendó penas de 15 años por cada víctima violada. Esa fórmula elevaría las sentencias a 180 años para Alon y Tal, y a 195 años para Oren, publicó NBC Miami.

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La Oficina de Libertad Condicional calculó penas que podrían superar los 180 años de prisión para cada uno de los acusados (REUTERS/Jane Rosenberg)

El recorrido que llevó a los hermanos a la justicia federal

Antes de su arresto, Tal y Oren Alexander ocupaban un lugar destacado en el mercado inmobiliario de ultralujo. Ambos trabajaron una década en Douglas Elliman, donde fundaron el Alexander Team en 2012.

En 2022 dejaron la compañía para crear su propia agencia, Official. Alon no trabajaba como corredor inmobiliario: ocupaba un cargo ejecutivo en Kent Security, la empresa de seguridad privada de la familia.

Tal y Oren intervinieron en la venta de un penthouse de 2.230 metros cuadrados en 220 Central Park South al multimillonario Ken Griffin por USD 238 millones en 2019. La operación marcó entonces un récord para una vivienda residencial en Estados Unidos.

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Ese mismo año participaron en la venta de una mansión en Miami por USD 50 millones. Su cartera incluyó a Kim Kardashian, Kanye West, Tommy Hilfiger, Steve Madden y Lindsay Lohan, entre otras figuras públicas.

Forbes incluyó a Oren Alexander en su lista 30 Under 30 del sector inmobiliario. La fiscalía sostuvo que los hermanos aprovecharon sus vínculos sociales y el acceso a propiedades de lujo para captar a sus víctimas.

Los gemelos pasaron de representar al comprador de la propiedad residencial más cara de la historia de Estados Unidos a sentarse en el banquillo de los acusados por delitos federales (Amy Sussman/Invision for DETAILS Magazine/AP Images)

Los elementos que examinó el jurado durante el juicio

El jurado determinó que Alon y Tal sometieron a tráfico sexual a una menor de 16 años tras un ataque ocurrido en los Hamptons en 2009, detalló Us Magazine.

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Oren y Alon recibieron condenas por abuso sexual agravado después de que una mujer relatara que fue sedada y atacada durante un crucero entre Miami y las Bahamas en 2012.

Tal fue condenado por tráfico sexual en dos hechos distintos ocurridos en 2011 y 2014. Una de las víctimas fue Lindsey Acree, una de las dos mujeres que iniciaron demandas civiles contra los hermanos.

Otra mujer declaró que perdió el control de su cuerpo después de aceptar una bebida de Alon en un local de Nueva York. Al despertar desnuda en una cama, intentó levantarse varias veces, pero él la empujó hacia abajo, recogió NBC News.

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Cuando la mujer le dijo que no quería mantener relaciones sexuales, Alon respondió: “Ya lo hiciste”, de acuerdo con el testimonio publicado por el medio.

Oren recibió además una condena por explotación sexual de una menor de 17 años. La acusación sostuvo que la sometió y filmó el ataque.

Las acusaciones abarcaron hechos ocurridos en distintas locaciones, desde residencias en los Hamptons hasta un crucero entre la costa de Florida y las Bahamas (State Attorney's Office)

Los argumentos que planteará la defensa ante la jueza

Los abogados de los tres hermanos aseguran que las relaciones sexuales fueron consensuales. También rechazan de forma categórica que sus clientes hayan cometido violaciones o agresiones sexuales.

En una presentación judicial, reconocieron que los acusados se comportaron de forma “insensible con los sentimientos de ciertas mujeres en ciertos momentos”, pero mantuvieron su inocencia.

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“Alon, Oren y Tal mantienen firmemente su completa inocencia de estos terribles cargos”, expresó la defensa en el documento citado por NBC News. “En ningún momento Alon, Oren o Tal violaron o agredieron sexualmente a otra persona”.

Deanna Paul, abogada de Tal, calificó las pruebas como “notablemente débiles”. También afirmó que las decisiones de Caproni sobre la evidencia provocaron un “prejuicio abrumador” contra los hermanos.

Durante los alegatos finales, Paul cuestionó las motivaciones de las denunciantes. “Todas las historias fueron ensayadas. Buscan dinero”, declaró.

La abogada defensora de Tal Alexander cuestionó la solidez de las pruebas y anticipó que la defensa buscará revertir el veredicto en una instancia superior (REUTERS/Jane Rosenberg)

Las decisiones pendientes después de la sentencia

Caproni pidió a los abogados que prepararan argumentos sobre el lugar donde los tres deberán cumplir sus penas. La magistrada expresó reservas sobre la posibilidad de que permanezcan en la misma prisión.

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“Son una influencia terrible el uno para el otro”, señaló la jueza, de acuerdo con CNN. La defensa planea pedir que los hermanos permanezcan juntos, incluso si reciben condenas de prisión.

El FBI arrestó a los tres el 11 de diciembre de 2024 en Miami Beach. Permanecen detenidos sin fianza desde entonces en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La audiencia de sentencia estaba prevista inicialmente para agosto de 2026. Dos aplazamientos trasladaron la definición del caso a este martes.