El FBI allana en Beverly Hills la mansión de un donante de la campaña de Eric Swalwell

La orden judicial se ejecutó el martes en North Roxbury Drive dentro de pesquisas federales por presunta conducta sexual indebida, mientras los expedientes del tribunal permanecen bajo sello, según la portavoz de la agencia. (Fuente: Fox News)

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El FBI ejecutó este martes una orden de allanamiento en una mansión de Beverly Hills vinculada al multimillonario Stephen Cloobeck, donante político del excongresista demócrata Eric Swalwell, en el marco de una investigación federal por presunta conducta sexual indebida que se intensifica desde hace meses. Agentes federales fueron captados en distintos puntos de la propiedad, ubicada en North Roxbury Drive, según imágenes aéreas difundidas por FOX 11 Los Ángeles.

El operativo representa el tercer movimiento visible del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra el entorno de Swalwell desde agosto, cuando las autoridades confiscaron sus dispositivos electrónicos en el aeropuerto internacional de San Francisco y registraron su residencia en Washington D.C.

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El FBI allanó una mansión en Beverly Hills vinculada al donante Stephen Cloobeck como parte de la investigación contra Eric Swalwell. (FOX 11)

La portavoz del FBI, Lourdes Arocho, confirmó la ejecución de la orden judicial, pero precisó que “los documentos del tribunal están sellados” y que “no se planean arrestos”, según recogió Los Angeles Times.

Al menos cinco mujeres acusan a Swalwell de conducta sexual indebida

La investigación federal tiene su origen en las denuncias de al menos cinco mujeres, entre ellas una exasistente legislativa, que acusaron a Swalwell de agresión sexual o comportamiento inapropiado. Las revelaciones, publicadas por CNN y el San Francisco Chronicle a principios de año, provocaron la caída política del entonces precandidato a gobernador de California, quien figuraba entre los favoritos en las encuestas.

La portavoz del FBI confirmó el operativo judicial y precisó que los documentos del caso permanecen bajo reserva sin órdenes de arresto.

Swalwell renunció al Congreso en abril de 2026, tras 13 años como legislador, y abandonó la carrera por la gobernación antes de que la Cámara de Representantes avanzara con un proceso de expulsión en su contra.

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Al menos cinco mujeres acusaron al exlegislador demócrata por presunta agresión sexual y conducta indebida. (REUTERS/Jill Connelly)

En una declaración publicada en la red social X, el excongresista negó las acusaciones más graves: “Lucharé contra las serias y falsas alegaciones en mi contra”, escribió, aunque admitió que debía “asumir la responsabilidad por los errores que sí cometí”.

Fiscales federales recurren a una ley de derechos civiles para investigar al excongresista

Los fiscales federales optaron por una vía legal poco habitual: una norma de derechos civiles que tipifica como delito que cualquier persona que actúe bajo autoridad gubernamental prive de forma deliberada a un ciudadano de sus derechos constitucionales. Según documentos judiciales citados por el diario californiano, los investigadores buscaron específicamente un iPhone blanco y una MacBook Pro de Swalwell como parte de esa línea de indagación.

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Los fiscales federales aplicaron una ley de derechos civiles para rastrear un teléfono iPhone y una computadora portátil del exfuncionario. (EFE/Greg Nash/Pool)

Además de la pesquisa federal, la Fiscalía del Distrito de Manhattan y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles llevan adelante investigaciones penales independientes sobre la conducta del exlegislador, lo que configura un cerco judicial en múltiples jurisdicciones.

Cloobeck, el donante cuya mansión fue allanada, se distanció de Swalwell tras las acusaciones

Stephen Cloobeck, propietario de la mansión allanada y figura conocida en círculos políticos demócratas, expresó su decepción tras las acusaciones contra Swalwell, de acuerdo con FOX 11 Los Ángeles.

La cadena informó que el vínculo entre ambos era de donante y beneficiario político, aunque las autoridades no revelaron qué materiales fueron hallados o confiscados durante el operativo. La declaración jurada que detalla la causa probable y el alcance de la orden de registro permanece sellada por el tribunal.

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