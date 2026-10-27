Estados Unidos

Johns Hopkins Bayview advierte a sus pacientes sobre una filtración de datos que afecta a más de 3100 personas

Un empleado cargó una planilla con información clínica en una herramienta pública de inteligencia artificial no autorizada. El hospital inició una investigación y ofrecerá monitoreo crediticio gratuito

Johns Hopkins Bayview Medical Center notificó una filtración de datos que afectó a más de 3.100 pacientes por el uso de una herramienta de inteligencia artificial no autorizada (Johns Hopkins Medicine)
Johns Hopkins Bayview Medical Center notificó una filtración de datos que afectó a más de 3.100 pacientes por el uso de una herramienta de inteligencia artificial no autorizada (Johns Hopkins Medicine)
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Johns Hopkins Bayview Medical Center notificará una filtración de datos que pudo afectar a más de 3.100 pacientes, luego de que un empleado cargara una planilla con información clínica en una plataforma pública de inteligencia artificial que no estaba autorizada por la institución.

El centro médico, ubicado en Baltimore, identificó el incidente durante una revisión interna y comenzó a enviar notificaciones a las personas potencialmente afectadas el 22 de octubre. La información fue difundida por CBS News Baltimore, que citó un comunicado de la institución sanitaria.

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La planilla incluía registros vinculados con ingresos hospitalarios y tratamientos realizados entre mayo y septiembre de 2026. La entidad sostuvo que la información fue introducida en una herramienta de IA de terceros, de acceso público, pese a que no contaba con aprobación para el manejo de datos protegidos de pacientes.

La planilla contenía información clínica y números de historia médica

Los registros expuestos incluían números de historias clínicas, medicamentos administrados y nombres de profesionales tratantes (Johns Hopkins Medicine)
Los registros expuestos incluían números de historias clínicas, medicamentos administrados y nombres de profesionales tratantes (Johns Hopkins Medicine)

De acuerdo con lo informado por Johns Hopkins Bayview, los datos que podrían haber quedado expuestos incluían nombres de pacientes, fechas de admisión y tratamiento, números de historias clínicas y de cuentas, áreas donde recibieron atención, medicamentos administrados y nombres de profesionales tratantes.

La institución aseguró que el archivo no contenía números de Seguro Social, datos de cuentas financieras ni otra información identificatoria adicional. Sin embargo, el alcance de los registros llevó al centro a contactar a las personas involucradas y a habilitar medidas de asistencia.

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CBS News Baltimore precisó que la carga del documento fue realizada por un empleado en una plataforma externa que no está habilitada para el uso institucional. El hecho volvió a poner en foco los riesgos que plantea el empleo de herramientas de inteligencia artificial en ámbitos que manejan información personal sensible, como el sistema de salud.

La información expuesta correspondía a un período de cinco meses y alcanzaría a más de 3.100 personas, conforme a la revisión efectuada por el hospital. La institución no detalló públicamente el nombre de la plataforma utilizada ni informó si recibió confirmación de que los datos fueron eliminados de todos los sistemas asociados.

El hospital pidió eliminar el archivo y el historial de conversación

La institución médica solicitó a la empresa operadora de la plataforma externa la eliminación del archivo y de los historiales de conversación (Johns Hopkins Medicine)
La institución médica solicitó a la empresa operadora de la plataforma externa la eliminación del archivo y de los historiales de conversación (Johns Hopkins Medicine)

Tras detectar la divulgación no autorizada, Johns Hopkins Bayview Medical Center inició una investigación interna y requirió al empleado que eliminara el mensaje inicial, el archivo cargado y la conversación posterior del historial de la herramienta de IA.

Además, el centro médico contactó a la empresa operadora de la plataforma para solicitar la eliminación del contenido. Esas gestiones formaron parte de la respuesta inmediata ante el incidente, tal y como indicó la entidad en su comunicación recogida por el medio estadounidense.

El hospital también reforzó sus políticas sobre el tratamiento de información médica protegida. Entre las medidas adoptadas, afirmó que recordó las restricciones sobre aplicaciones y plataformas no autorizadas, y ofreció capacitación adicional sobre las herramientas aprobadas para uso institucional.

Johns Hopkins se compromete a mantener la privacidad y la seguridad de la información de sus pacientes y toma este incidente muy en serio”, manifestó el centro médico. “Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente o preocupación que esto haya podido causar”, añadió la institución en declaraciones publicadas por CBS News Baltimore.

Los pacientes recibirán un año de monitoreo crediticio sin costo

Las cartas enviadas desde el 22 de octubre incluyen indicaciones para acceder a 12 meses de monitoreo crediticio gratuito mediante el servicio Experian IdentityWorks. Aunque la entidad indicó que no se filtraron datos bancarios ni números de Seguro Social, dispuso esta medida como parte de la notificación a las personas identificadas durante la investigación.

Johns Hopkins habilitó también una línea telefónica gratuita para responder consultas de los pacientes. El número informado es 1-833-931-7766 y funciona de lunes a viernes, entre las 9 y las 21 horas. Quienes llamen deben mencionar el número de caso B174716.

La institución no comunicó la detección de un uso indebido de los datos ni precisó si algún tercero accedió a la información más allá de la carga inicial en la plataforma. La investigación y las acciones correctivas permanecen en curso, de acuerdo con el reporte publicado el 26 de octubre.

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