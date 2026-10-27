Netanyahu llamó a ir a las urnas masivamente: “Nada de barbacoa ni playa, todos a votar al Likud”

El primer ministro Benjamin Netanyahu instó a los simpatizantes del Likud a votar ante la participación registrada en las comunidades árabes. (JEWEL SAMAD/Pool via REUTERS)

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió a los simpatizantes del Likud que acudieran a votar de forma inmediata y advirtió sobre una elevada participación en las comunidades árabes durante la jornada electoral. “Sin playa, sin barbacoa, todo el mundo sale a votar al Likud”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Netanyahu sostuvo que sus adversarios “están intentando robarnos las elecciones”, en alusión a la detención de tres integrantes del partido árabe Ra’am, sospechosos de presuntos sobornos a votantes. El jefe de Gobierno calificó las acusaciones como un delito y afirmó que las autoridades llegarán “a todas y cada una de las personas” involucradas.

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El mandatario también aseguró, sin presentar datos que respaldaran esa afirmación, que la participación de los electores árabes en el sur del país era superior a la de los votantes judíos. “Deben salir a votar”, instó a sus seguidores.

Netanyahu afirmó sin aportar datos que la afluencia de electores árabes en el sur del país superaba a la de votantes judíos. (JEWEL SAMAD/Pool via REUTERS)

En su mensaje, el líder del Likud afirmó que el desenlace de los comicios definiría “el futuro de nuestro Estado judío”. Además, alertó que una eventual victoria de los partidos sionistas de oposición junto con formaciones árabes “pondrá fin al Estado judío tal como lo conocemos”.

Durante la última hora de la jornada, Netanyahu publicó una serie de mensajes en X en los que contrastó lo que describió como una alta movilización de la izquierda y de los votantes árabes con una participación menor entre los sectores de derecha.

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“Los autobuses salen hacia los colegios electorales, y se informan colas enormes en los asentamientos árabes. Y mientras tanto, los fuertes de la derecha no se despiertan”, escribió. En el mismo mensaje, alertó que la falta de movilización podía derivar en “un gobierno de los partidos árabes” y añadió que “cada voto cuenta”.

Las demoras en comunidades árabes motivaron denuncias

Mientras Netanyahu llamaba a sus votantes a concurrir a las urnas, varias comunidades árabes registraban largas esperas y retrasos en los centros de votación, en particular durante la identificación de los electores.

Representantes de la comunidad beduina en el Néguev denunciaron esperas de horas provocadas por la verificación de identidad. (REUTERS/Ammar Awad)

Yaela Raanan, integrante de un equipo dedicado a promover la integridad electoral en la comunidad beduina, dijo al diario Haaretz que algunas personas aguardaban durante horas antes de poder emitir su voto. Según relató, las verificaciones de identidad ralentizaron la jornada en localidades beduinas del Néguev.

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“Existe la sensación de que es intencional, porque esto está ocurriendo en muchos lugares”, afirmó Raanan, de acuerdo con el medio israelí.

La organización árabe de asistencia jurídica Adalah indicó que recibió denuncias de retrasos similares en localidades de Galilea y del sur del país. El grupo sostuvo que algunos supervisores electorales administraban el proceso con lentitud y formulaban preguntas que consideró ajenas a la verificación de identidad.

El líder del Likud alertó que una victoria opositora con formaciones árabes pondría fin al Estado judío tradicional. (YONATAN SINDEL/Pool via REUTERS)

En un centro de votación de Kafr Qara, informó Adalah, apenas una persona había conseguido votar hasta las 10 de la mañana.

Las publicaciones mostraron aglomeraciones en Rahat y otros centros

En otra publicación, Netanyahu compartió una fotografía de un centro de votación en Rahat, con una concentración de personas. Varias mujeres de la imagen llevaban niqab, una prenda que cubre el cuerpo y el rostro y deja visibles únicamente los ojos.

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El mensaje publicado por Benjamin Netanyahu en la red social X.

“Esto es lo que está pasando hoy en Rahat. No pueden quedarse en casa. Salgan urgentemente a votar por [la papeleta del Likud]. Estamos en una guerra por el hogar”, escribió el primer ministro.

En un tercer mensaje, el mandatario volvió a referirse a “colas enormes” en colegios electorales del sector árabe y señaló que, si sus seguidores no acudían a votar, Israel podría tener un gobierno encabezado por Mansour Abbas y Ahmad Tibi, dirigentes de partidos árabes.

“Es hora de despertar y actuar. Llamen ahora a la familia y amigos, salgan juntos a los colegios electorales y voten”, pidió Netanyahu.