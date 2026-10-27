Estados Unidos

Rescatan a tres menores adoptados de una "casa del horror" en Virginia Occidental: sufrían golpes, estrangulamientos y amenazas de muerte

Erica y Clifford Sayre enfrentan seis cargos graves cada uno; las tres víctimas ya fueron retiradas del hogar por los Servicios de Protección Infantil

Dos retratos de frente sobre fondo azul que muestran a una mujer sonriente de cabello oscuro y a un hombre con barba y cabeza rapada
Las autoridades del condado de Jackson investigan uno de los casos de maltrato infantil más graves de los últimos años en Virginia Occidental (Jackson County WV Sheriff's Department)
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Golpes con objetos, estrangulamientos, arena de gato arrojada en las camas y amenazas de muerte marcaron la vida de tres menores en Virginia Occidental durante años.

La Oficina del Sheriff del condado de Jackson presentó cargos por delitos graves contra una pareja acusada de abuso y negligencia infantil tras una investigación que el propio sheriff calificó como un caso de “casa de los horrores”.

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Erica Lynn Sayre, de 45 años, y su esposo, Clifford Gale Sayre, fueron arrestados en Evans, una localidad rural del condado de Jackson. Las víctimas son tres menores adoptados, de entre 12 y 17 años, que residían en el hogar de los acusados y que ya fueron retirados por los Servicios de Protección Infantil (CPS).

Insignia de la Oficina del Sheriff del condado de Jackson pegada en una puerta de vidrio entre paredes de ladrillo rojo
La institución policial lideró la pesquisa y publicó un extenso comunicado con los detalles del caso a través de sus redes sociales (WCHS)

Cómo se descubrió el caso

El caso se activó a partir de las declaraciones de la mayor de las víctimas. Una persona de 17 años relató los abusos ante las autoridades, lo que derivó en una visita domiciliaria.

Al llegar a la vivienda, los investigadores documentaron moretones visibles en la víctima, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por el sheriff Ross Mellinger.

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A partir de ese momento, la pesquisa se extendió con entrevistas a los tres menores, exámenes médicos y la recopilación de pruebas fotográficas. Los relatos de las víctimas coincidieron entre sí y resultaron consistentes con las marcas y cicatrices halladas en sus cuerpos.

Un hombre con chaqueta gris, camisa roja y corbata con diseño de bandera habla sentado detrás de un mueble de madera
El sheriff del condado de Jackson fue quien describió públicamente la vivienda como una "casa de los horrores" y pidió a la comunidad denunciar cualquier sospecha de abuso (Jackson County Sheriff's Department)

Los abusos que sufrieron los menores durante años

Las declaraciones de los menores describieron un patrón de violencia sostenida durante años. Erica Sayre los golpeaba de forma reiterada con objetos domésticos, los estrangulaba y les negaba acceso a comida, agua y al baño, tal como consta en el comunicado de la oficina del sheriff.

Entre los castigos detallados, las víctimas afirmaron que las obligaban a correr descalzas sobre un camino de grava ante cualquier conflicto con la acusada.

También relataron que se les volcaba arena sucia de gato en sus camas y se colocaban heces de perro sobre sus pertenencias.

En otros episodios, los forzaban a meterse un calcetín sucio en la boca y les cortaban el cabello a la fuerza. Una de las víctimas declaró que fue golpeada en la cabeza con un dispositivo electrónico, lo que le provocó una herida sangrante. Nunca recibió atención médica por esa lesión, aseguró la víctima. Otra persona menor de edad fue amenazada de muerte si contactaba a los CPS.

Los tres menores también denunciaron que la pareja los atormentaba y hostigaba con la muerte de sus padres biológicos, de acuerdo con lo informado por People.

Un hombre calvo con barba corta y una mujer de cabello negro, ambos con gafas de sol, sentados dentro de un vehículo descapotable
Las víctimas padecieron un régimen sistemático de violencia física y humillaciones que se prolongó durante varios años dentro de la vivienda familiar (Gale Sayre)

El testimonio de las víctimas ante los investigadores

Las entrevistas forenses dejaron en evidencia el impacto emocional del maltrato. Una de las víctimas se quebró durante el interrogatorio y dijo: “No puedo volver a esa casa”. Otra expresó que “solo quiere una vida normal” tras años de abuso.

La investigación también determinó que Clifford Sayre presenció los episodios de violencia en repetidas oportunidades y no intervino.

En uno de los incidentes, una de las víctimas afirmó que él le sujetó las manos mientras Erica Sayre le cortaba el cabello con una hoja de afeitar, lo que le provocó una lesión. “Mamá nos pega y Gale la deja”, declararon los menores en una de las entrevistas, según el comunicado del sheriff.

Edificio de ladrillo rojo con rampa metálica de acceso y el letrero que dice Jackson County Sheriff's Office sobre la entrada
Las entrevistas forenses con los menores revelaron relatos coincidentes que resultaron clave para que las autoridades formularan los cargos (Google Maps)

Los cargos y la situación judicial de la pareja

Erica fue imputada por tres cargos de abuso infantil con lesiones corporales y tres cargos de negligencia infantil con riesgo de lesiones.

Clifford enfrenta tres cargos de negligencia infantil con lesiones corporales y tres cargos adicionales de negligencia infantil con riesgo de lesiones.

Los dos quedaron en libertad tras pagar la fianza correspondiente. La audiencia preliminar de Erica Sayre está programada para el 20 de noviembre, informó WDTV. No trascendió el resultado de la audiencia prevista para Clifford.

El sheriff Mellinger calificó los hallazgos como “profundamente perturbadores” y subrayó la importancia de denunciar cualquier sospecha de maltrato infantil. “Los niños vivían en una verdadera ‘casa de los horrores’ con los adultos que deberían haber estado protegiéndolos, no generando esas condiciones”, sostuvo el funcionario en su comunicado oficial.

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